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#<1 ... 2056205720582059 Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:31 akurt написав: BIGor написав: Пане, Акурт, порівнювати з європейськими містами не варто, інша культура життя. Бьюсь об заклад, що в Грінвілі у 70% вулиць не буде тротуарів, 100% немає велодоріжок, немає публічного транспорта, немає пішохідних вулиць в центрі... Пане, Акурт, порівнювати з європейськими містами не варто, інша культура життя. Бьюсь об заклад, що в Грінвілі у 70% вулиць не буде тротуарів, 100% немає велодоріжок, немає публічного транспорта, немає пішохідних вулиць в центрі...

Саме цікаве, що на 100% помиляєтеся.

Все це є. То ви десь начиталися цікавинок.

Повірте мені, я мандрую світом щомісяця та можу порівнювати.

Зараз відвідували місто Asheville (Північна Кароліна).

Особисто я після ретельного обшуку відвідав мерію міста. Впустили в мерію, там невеличкий музей: в 1941-1943 роках мешканці міста зібрали гроші на військовий корабель, він названий іменем міста і на ньому вся команда з міста була. Невеличкий музей, памʼятають. Фото хлопців молодих та якісь речі/документи.

Біля мерії памʼятний знак (в мене очі відкрилися) він споруджений в памʼять містера Ashe - губернатора штату, який був губернатором до 1802 (!!!!) року.

Ви в Україні були в містах, названих в честь губернаторів? Є такі, і мешканці таких памʼятають?



Купили квиток на автобус екскурсія по місту нас возили районом приватних будинків - це те, що за думкою дописувачів гілки, побудовано з «гімна та палок».

Так ось роки побудови: 1770, 1802, 1835.

В одному будинку в лютому замінили дах приїздили майстри із Шотландії, то му що всі будинки будувалися виходцями звідти.

Так ось в такому будинку приватний готель з приватною кухнею: люди гроші заробляють є попит на такий сімейний бізнес: вечеря в будинку, збудованому «з гімна та палок» в 1917 році.

Не спаленому та пограбованому, а побудованому.

Серед тих будинків з дерева тільки один з цегли, а один з природного каменя - як фортеця, там реєструють шлюби. Та влаштовують весілля, дуже незвично.

А ви все будете розказувати про відсутність тротуарів.

Прикольно до безтями.

Зараз з жінкою сидимо в Таверні, старовинна камʼяна будівля.

Пиво приблизно 40 або 50 видів.



Тротуарів немає, ну аж смішно…

В мене вже ноги відпадають від походу тротуарами по місту, але не памʼятаю, на яку парковку авто поставив…



P.S. В цьому місті розташований маєток - найбільший в світі приватний маєток пана Віндербільда, маєток (палац) містить 250 кімнат. За рік відвідують 1 000 000 людей. Побудований десь в 1895 році.

Побудовано тоді, коли власнику було 34 роки.

Саме в такому віці - на днях - в Україні випустили з вʼязниці зятя першого секретаря Кримського обкому партії пана Грача. Щось там крав разом із тестем.

Але випустили: один папірець загубився десь, хтось не там підпис поставив чи печатку.

Тепер і пан Грач, і його дочка, і його колишній зять сміються, якщо читають текст пише про відсутність тротуарів. А зять вже, який сидів на закупах снарядів, як сміється…. Регоче… Саме цікаве, що на 100% помиляєтеся.Все це є. То ви десь начиталися цікавинок.Повірте мені, я мандрую світом щомісяця та можу порівнювати.Зараз відвідували місто Asheville (Північна Кароліна).Особисто я після ретельного обшуку відвідав мерію міста. Впустили в мерію, там невеличкий музей: в 1941-1943 роках мешканці міста зібрали гроші на військовий корабель, він названий іменем міста і на ньому вся команда з міста була. Невеличкий музей, памʼятають. Фото хлопців молодих та якісь речі/документи.Біля мерії памʼятний знак (в мене очі відкрилися) він споруджений в памʼять містера Ashe - губернатора штату, який був губернатором до 1802 (!!!!) року.Ви в Україні були в містах, названих в честь губернаторів? Є такі, і мешканці таких памʼятають?Купили квиток на автобус екскурсія по місту нас возили районом приватних будинків - це те, що за думкою дописувачів гілки, побудовано з «гімна та палок».Так ось роки побудови: 1770, 1802, 1835.В одному будинку в лютому замінили дах приїздили майстри із Шотландії, то му що всі будинки будувалися виходцями звідти.Так ось в такому будинку приватний готель з приватною кухнею: люди гроші заробляють є попит на такий сімейний бізнес: вечеря в будинку, збудованому «з гімна та палок» в 1917 році.Не спаленому та пограбованому, а побудованому.Серед тих будинків з дерева тільки один з цегли, а один з природного каменя - як фортеця, там реєструють шлюби. Та влаштовують весілля, дуже незвично.А ви все будете розказувати про відсутність тротуарів.Прикольно до безтями.Зараз з жінкою сидимо в Таверні, старовинна камʼяна будівля.Пиво приблизно 40 або 50 видів.Тротуарів немає, ну аж смішно…В мене вже ноги відпадають від походу тротуарами по місту, але не памʼятаю, на яку парковку авто поставив…P.S. В цьому місті розташований маєток - найбільший в світі приватний маєток пана Віндербільда, маєток (палац) містить 250 кімнат. За рік відвідують 1 000 000 людей. Побудований десь в 1895 році.Побудовано тоді, коли власнику було 34 роки.Саме в такому віці - на днях - в Україні випустили з вʼязниці зятя першого секретаря Кримського обкому партії пана Грача. Щось там крав разом із тестем.Але випустили: один папірець загубився десь, хтось не там підпис поставив чи печатку.Тепер і пан Грач, і його дочка, і його колишній зять сміються, якщо читають текст пише про відсутність тротуарів. А зять вже, який сидів на закупах снарядів, як сміється…. Регоче…

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На пенсії саме то) Пишіть книгиНа пенсії саме то) cherchiltank

Повідомлень: 1374 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 02:05 BIGor написав: akurt написав: Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару, Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,

Стосовно trespassing через приватну проперті, я читав що в деяких штатах дозволено. Але звичайно то пан rjkz може більше розтлумачити. Стосовночерез приватну проперті, я читав що в деяких штатах дозволено. Але звичайно то панможе більше розтлумачити.



Не могу уверенно сказать.

По духу - нет, нельзя.

По факту, во многих штатах даже если залезть в дом и там жить, то мало что можно с этим сделать.

В НЙ просто беда со сквоттерами.

Кое где, если на тебя напали, то самое лучшее - убежать. Будешь оказывать активное сопротивление - могут посадить.

Это идиотизм, присущий многим демштатам. И после этого удивляться, что "нельзя бомбить раисцкие мпз"?

Полюбопытствуйте:

Не могу уверенно сказать.По духу - нет, нельзя.По факту, во многих штатах даже если залезть в дом и там жить, то мало что можно с этим сделать.В НЙ просто беда со сквоттерами.Кое где, если на тебя напали, то самое лучшее - убежать. Будешь оказывать активное сопротивление - могут посадить.Это идиотизм, присущий многим демштатам. И после этого удивляться, что "нельзя бомбить раисцкие мпз"?Полюбопытствуйте: rjkz

Повідомлень: 16501 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8322 раз. Подякували: 5182 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 02:25 No Trespassing

На приватнх будинках - наші люди не можуть повірити, як це так що люди живуть без парканів, зроблених із металевих іржавих билець від старх кроватів, гнилих дошок, крадених ж/б шпал, або з бетонних заборів, або навіть із каррарського мармуру або 6-ти метрових металевих секцій - є теж табличка "Private Property".

Хто не розуміє, розтлумачать в цьому чудовому будиночку:



Це міський суд.

Цікаво, що в ньому не працюють судді із паспортами громадян РФ.

Щось мені підказує, що хабарі мішками не заносять... І судді не купують собі Ламборджіні та Феррарі...

Ну а ще розтлумачили раніше так, як написав вище пан Shaman.

Так і було... Часто в оcтанні дні зустрічаю таблики:На приватнх будинках - наші люди не можуть повірити, як це так що люди живуть без парканів, зроблених із металевих іржавих билець від старх кроватів, гнилих дошок, крадених ж/б шпал, або з бетонних заборів, або навіть із каррарського мармуру або 6-ти метрових металевих секцій - є теж табличка "Private Property".Хто не розуміє, розтлумачать в цьому чудовому будиночку:Це міський суд.Цікаво, що в ньому не працюють судді із паспортами громадян РФ.Щось мені підказує, що хабарі мішками не заносять... І судді не купують собі Ламборджіні та Феррарі...Ну а ще розтлумачили раніше так, як написав вище панТак і було... akurt

Повідомлень: 9593 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3562 раз. Подякували: 1258 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2056205720582059 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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