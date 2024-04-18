akurt написав:
Саме цікаве, що на 100% помиляєтеся.
Все це є. То ви десь начиталися цікавинок.
Повірте мені, я мандрую світом щомісяця та можу порівнювати.
Зараз відвідували місто Asheville (Північна Кароліна).
Особисто я після ретельного обшуку відвідав мерію міста. Впустили в мерію, там невеличкий музей: в 1941-1943 роках мешканці міста зібрали гроші на військовий корабель, він названий іменем міста і на ньому вся команда з міста була. Невеличкий музей, памʼятають. Фото хлопців молодих та якісь речі/документи.
Біля мерії памʼятний знак (в мене очі відкрилися) він споруджений в памʼять містера Ashe - губернатора штату, який був губернатором до 1802 (!!!!) року.
Ви в Україні були в містах, названих в честь губернаторів? Є такі, і мешканці таких памʼятають?
Купили квиток на автобус екскурсія по місту нас возили районом приватних будинків - це те, що за думкою дописувачів гілки, побудовано з «гімна та палок».
Так ось роки побудови: 1770, 1802, 1835.
В одному будинку в лютому замінили дах приїздили майстри із Шотландії, то му що всі будинки будувалися виходцями звідти.
Так ось в такому будинку приватний готель з приватною кухнею: люди гроші заробляють є попит на такий сімейний бізнес: вечеря в будинку, збудованому «з гімна та палок» в 1917 році.
Не спаленому та пограбованому, а побудованому.
Серед тих будинків з дерева тільки один з цегли, а один з природного каменя - як фортеця, там реєструють шлюби. Та влаштовують весілля, дуже незвично.
А ви все будете розказувати про відсутність тротуарів.
Прикольно до безтями.
Зараз з жінкою сидимо в Таверні, старовинна камʼяна будівля.
Пиво приблизно 40 або 50 видів.
Тротуарів немає, ну аж смішно…
В мене вже ноги відпадають від походу тротуарами по місту, але не памʼятаю, на яку парковку авто поставив…
P.S. В цьому місті розташований маєток - найбільший в світі приватний маєток пана Віндербільда, маєток (палац) містить 250 кімнат. За рік відвідують 1 000 000 людей. Побудований десь в 1895 році.
Побудовано тоді, коли власнику було 34 роки.
Саме в такому віці - на днях - в Україні випустили з вʼязниці зятя першого секретаря Кримського обкому партії пана Грача. Щось там крав разом із тестем.
Але випустили: один папірець загубився десь, хтось не там підпис поставив чи печатку.
Тепер і пан Грач, і його дочка, і його колишній зять сміються, якщо читають текст пише про відсутність тротуарів. А зять вже, який сидів на закупах снарядів, як сміється…. Регоче…
Пишіть книги
На пенсії саме то)