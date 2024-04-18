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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2056205720582059
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:31

  akurt написав:
  BIGor написав:Пане, Акурт, порівнювати з європейськими містами не варто, інша культура життя. Бьюсь об заклад, що в Грінвілі у 70% вулиць не буде тротуарів, 100% немає велодоріжок, немає публічного транспорта, немає пішохідних вулиць в центрі...

Саме цікаве, що на 100% помиляєтеся.
Все це є. То ви десь начиталися цікавинок.
Повірте мені, я мандрую світом щомісяця та можу порівнювати.
Зараз відвідували місто Asheville (Північна Кароліна).
Особисто я після ретельного обшуку відвідав мерію міста. Впустили в мерію, там невеличкий музей: в 1941-1943 роках мешканці міста зібрали гроші на військовий корабель, він названий іменем міста і на ньому вся команда з міста була. Невеличкий музей, памʼятають. Фото хлопців молодих та якісь речі/документи.
Біля мерії памʼятний знак (в мене очі відкрилися) він споруджений в памʼять містера Ashe - губернатора штату, який був губернатором до 1802 (!!!!) року.
Ви в Україні були в містах, названих в честь губернаторів? Є такі, і мешканці таких памʼятають?

Купили квиток на автобус екскурсія по місту нас возили районом приватних будинків - це те, що за думкою дописувачів гілки, побудовано з «гімна та палок».
Так ось роки побудови: 1770, 1802, 1835.
В одному будинку в лютому замінили дах приїздили майстри із Шотландії, то му що всі будинки будувалися виходцями звідти.
Так ось в такому будинку приватний готель з приватною кухнею: люди гроші заробляють є попит на такий сімейний бізнес: вечеря в будинку, збудованому «з гімна та палок» в 1917 році.
Не спаленому та пограбованому, а побудованому.
Серед тих будинків з дерева тільки один з цегли, а один з природного каменя - як фортеця, там реєструють шлюби. Та влаштовують весілля, дуже незвично.
А ви все будете розказувати про відсутність тротуарів.
Прикольно до безтями.
Зараз з жінкою сидимо в Таверні, старовинна камʼяна будівля.
Пиво приблизно 40 або 50 видів.

Тротуарів немає, ну аж смішно…
В мене вже ноги відпадають від походу тротуарами по місту, але не памʼятаю, на яку парковку авто поставив…

P.S. В цьому місті розташований маєток - найбільший в світі приватний маєток пана Віндербільда, маєток (палац) містить 250 кімнат. За рік відвідують 1 000 000 людей. Побудований десь в 1895 році.
Побудовано тоді, коли власнику було 34 роки.
Саме в такому віці - на днях - в Україні випустили з вʼязниці зятя першого секретаря Кримського обкому партії пана Грача. Щось там крав разом із тестем.
Але випустили: один папірець загубився десь, хтось не там підпис поставив чи печатку.
Тепер і пан Грач, і його дочка, і його колишній зять сміються, якщо читають текст пише про відсутність тротуарів. А зять вже, який сидів на закупах снарядів, як сміється…. Регоче…

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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 02:05

  BIGor написав:
  akurt написав:Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,

Стосовно trespassing через приватну проперті, я читав що в деяких штатах дозволено. Але звичайно то пан rjkz може більше розтлумачити.


Не могу уверенно сказать.
По духу - нет, нельзя.
По факту, во многих штатах даже если залезть в дом и там жить, то мало что можно с этим сделать.
В НЙ просто беда со сквоттерами.
Кое где, если на тебя напали, то самое лучшее - убежать. Будешь оказывать активное сопротивление - могут посадить.
Это идиотизм, присущий многим демштатам. И после этого удивляться, что "нельзя бомбить раисцкие мпз"?
Полюбопытствуйте:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 02:25

Часто в оcтанні дні зустрічаю таблики: No Trespassing
На приватнх будинках - наші люди не можуть повірити, як це так що люди живуть без парканів, зроблених із металевих іржавих билець від старх кроватів, гнилих дошок, крадених ж/б шпал, або з бетонних заборів, або навіть із каррарського мармуру або 6-ти метрових металевих секцій - є теж табличка "Private Property".
Хто не розуміє, розтлумачать в цьому чудовому будиночку:
Зображення
Це міський суд.
Цікаво, що в ньому не працюють судді із паспортами громадян РФ.
Щось мені підказує, що хабарі мішками не заносять... І судді не купують собі Ламборджіні та Феррарі...
Ну а ще розтлумачили раніше так, як написав вище пан Shaman.
Так і було...

P.S. Економічний бік питання еміграції в США:
- в мене не склалося поки що питання ціни на харчі, бо я практично не відвідую супермаркетів.
Але поїсти можна досить дешево: в закусочних на кшталт МакДональдс 2 гамубергара подають аа 6 доларів - причому че дуже смачно та поживно.
Сьогодні бачив запрошення відвідати ресторацію в місті Esheville - повний обід 12 доларів.
Хотіли відвідати інший заклад - там гамбургери були десь по 8 доларів з додатками, ми того не захотіліи: пішли в старовинну класну Таверну - там обід на двох з фірмовим пивом обійшовся в 51 долара + тіпси 7 доларів. Там страви були по 17 доплівр а бокал пива по 7/8.
- заїхали в пивоварню New Belgium - то я був здивований, наче людям немає чим зайнятися, як пиво пити: на парковці ледве знайшов місце. Там бокал пива десь по 5 доларів. Але ми взяли по упаковці іх фірмового пива - то упаковка на 6 банок коштувала приблизно по 12 доларів - по 2 долари банка.
Пиво дуже незвичне: в мене наче зі смаком сосни, а в жінки із смаком манго.
Взагалі в цьому місті 400 (!!!) приватних пивоварень.
- всі екскурсії на відміну від харчів дуже дорогі:
а) автобус по місту возить туристів - 34 долари квиток - це з екскурсоводом (прикольний дядько, працював раніше вчителем, а це підробляє водієм-екскурсоводом)
б) відвідати палац найбагатшої людини 1895-1920 років - в палаці 250 кімнат - квиток 105 (!) доларів.
в) а ось пальне дуже дешеве - я заправлюся не більше ніж на 20 доларів на день, пальне коштує 3,19...3,70 долари за галон, або мене 1 долара за літр. На одному галоні можна проїхати від 36 до 42 миль.
- на будівництві будинків працюють НЕ американці - але і НЕ мексиканці - якісь всі дуже низькорослі наче карлики - думаю, можливо, якісь перуанці. Так саме жінки в готелі - ну просто карлиці по 1,50 м зростом.
Ось вони і звільняють американців від важкої праці.
В місті Asheville на одному приватному будинку був український прапор.
Ну де ж ти їх подінеш ту Еміграцію, та те Заробітчанство...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 07:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Коли буде в автомобілях батарея на 100 і більше кВт год (і чесних 600+ км) , і щоб він коштував 20 куїв?))
Чи нинішні цифри запасу ходу - це вже стеля?

За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км. І то в один бік їхали з 3 зупинками по 5 хв, а назад спокійно могли б їхати на електромобілі з дальністю 400 бо в дорозі півдня прочекали.
Дальність 500+ для масових електромобілів - це тупий маркетинг, виклаканий закидонами з боку ДВЗ.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:30

Пробачте що офтоп

  Denik написав:
  Hotab написав:Коли буде в автомобілях батарея на 100 і більше кВт год (і чесних 600+ км) , і щоб він коштував 20 куїв?))
Чи нинішні цифри запасу ходу - це вже стеля?

За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км. І то в один бік їхали з 3 зупинками по 5 хв, а назад спокійно могли б їхати на електромобілі з дальністю 400 бо в дорозі півдня прочекали.
Дальність 500+ для масових електромобілів - це тупий маркетинг, виклаканий закидонами з боку ДВЗ.

Вчора перед сном втикнув в питання автобатарей, заправки для них.
Ну наприклад Хюндай ioniq6 , батарея 74КВтгод підтримка зарядної станції 350 кВт.
Заявляють що від цієї станції енергії з 10 до 80 % насмокче за 18 хвилин.
Ну таких станцій в державі одиниці, нехай все ж 150кВт масовішу візьмемо. Тобто це хвилин 45..
При цьому «доберемо» ми за цей час всього на 350 км ходу в теорії, а по правді (з кондом влітку, або обігрівом взимку) все ж 250км.
Тобто: кожні 250 км треба ставати і 45 хвилин смоктати енергію.
Звичайно в межах України може і не дуже проблема. Виїхав на Львів повний, один раз зупинився, досмоктав 250 км і доїхав. Але в Європу, де на автобані за день легко 1000+ км пролітається, це вже гемор.

Про ціну е/е на такій заправці - це окрема тема. 15 грн/квтгод. Тобто в реальних умовах витрат це 3.3 грн/км.. Зараз седани на дизелі покажуть таку ж ціну 1км, і без обмежень пробігу.
Так, для міста, да з домашньої розетки, да по нічному тарифу - клондайк. Але не на трасу.кудись далі ніж 500 км.. Принаймні на сьогодні така ситуація.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 кві, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км.

Логіка користувачів Епла: раз мені не треба, то нікому не треба...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:36

Мені Ліфовських 120 км, було би цілком достатньо декілька разів в місто змотатись, на ніч на зарядку по нічному тарифу біля хати . Але немає грошей на нього, тому палю бензу на 8+кг в місяць. 😟
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