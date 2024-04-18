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BIGor написав:Пане, Акурт, порівнювати з європейськими містами не варто, інша культура життя. Бьюсь об заклад, що в Грінвілі у 70% вулиць не буде тротуарів, 100% немає велодоріжок, немає публічного транспорта, немає пішохідних вулиць в центрі...
Саме цікаве, що на 100% помиляєтеся. Все це є. То ви десь начиталися цікавинок. Повірте мені, я мандрую світом щомісяця та можу порівнювати. Зараз відвідували місто Asheville (Північна Кароліна). Особисто я після ретельного обшуку відвідав мерію міста. Впустили в мерію, там невеличкий музей: в 1941-1943 роках мешканці міста зібрали гроші на військовий корабель, він названий іменем міста і на ньому вся команда з міста була. Невеличкий музей, памʼятають. Фото хлопців молодих та якісь речі/документи. Біля мерії памʼятний знак (в мене очі відкрилися) він споруджений в памʼять містера Ashe - губернатора штату, який був губернатором до 1802 (!!!!) року. Ви в Україні були в містах, названих в честь губернаторів? Є такі, і мешканці таких памʼятають?
Купили квиток на автобус екскурсія по місту нас возили районом приватних будинків - це те, що за думкою дописувачів гілки, побудовано з «гімна та палок». Так ось роки побудови: 1770, 1802, 1835. В одному будинку в лютому замінили дах приїздили майстри із Шотландії, то му що всі будинки будувалися виходцями звідти. Так ось в такому будинку приватний готель з приватною кухнею: люди гроші заробляють є попит на такий сімейний бізнес: вечеря в будинку, збудованому «з гімна та палок» в 1917 році. Не спаленому та пограбованому, а побудованому. Серед тих будинків з дерева тільки один з цегли, а один з природного каменя - як фортеця, там реєструють шлюби. Та влаштовують весілля, дуже незвично. А ви все будете розказувати про відсутність тротуарів. Прикольно до безтями. Зараз з жінкою сидимо в Таверні, старовинна камʼяна будівля. Пиво приблизно 40 або 50 видів.
Тротуарів немає, ну аж смішно… В мене вже ноги відпадають від походу тротуарами по місту, але не памʼятаю, на яку парковку авто поставив…
P.S. В цьому місті розташований маєток - найбільший в світі приватний маєток пана Віндербільда, маєток (палац) містить 250 кімнат. За рік відвідують 1 000 000 людей. Побудований десь в 1895 році. Побудовано тоді, коли власнику було 34 роки. Саме в такому віці - на днях - в Україні випустили з вʼязниці зятя першого секретаря Кримського обкому партії пана Грача. Щось там крав разом із тестем. Але випустили: один папірець загубився десь, хтось не там підпис поставив чи печатку. Тепер і пан Грач, і його дочка, і його колишній зять сміються, якщо читають текст пише про відсутність тротуарів. А зять вже, який сидів на закупах снарядів, як сміється…. Регоче…
akurt написав:Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,
Стосовно trespassing через приватну проперті, я читав що в деяких штатах дозволено. Але звичайно то пан rjkz може більше розтлумачити.
Не могу уверенно сказать. По духу - нет, нельзя. По факту, во многих штатах даже если залезть в дом и там жить, то мало что можно с этим сделать. В НЙ просто беда со сквоттерами. Кое где, если на тебя напали, то самое лучшее - убежать. Будешь оказывать активное сопротивление - могут посадить. Это идиотизм, присущий многим демштатам. И после этого удивляться, что "нельзя бомбить раисцкие мпз"? Полюбопытствуйте:
Часто в оcтанні дні зустрічаю таблики: No Trespassing На приватнх будинках - наші люди не можуть повірити, як це так що люди живуть без парканів, зроблених із металевих іржавих билець від старх кроватів, гнилих дошок, крадених ж/б шпал, або з бетонних заборів, або навіть із каррарського мармуру або 6-ти метрових металевих секцій - є теж табличка "Private Property". Хто не розуміє, розтлумачать в цьому чудовому будиночку: Це міський суд. Цікаво, що в ньому не працюють судді із паспортами громадян РФ. Щось мені підказує, що хабарі мішками не заносять... І судді не купують собі Ламборджіні та Феррарі... Ну а ще розтлумачили раніше так, як написав вище пан Shaman. Так і було...
P.S. Економічний бік питання еміграції в США: - в мене не склалося поки що питання ціни на харчі, бо я практично не відвідую супермаркетів. Але поїсти можна досить дешево: в закусочних на кшталт МакДональдс 2 гамубергара подають аа 6 доларів - причому че дуже смачно та поживно. Сьогодні бачив запрошення відвідати ресторацію в місті Esheville - повний обід 12 доларів. Хотіли відвідати інший заклад - там гамбургери були десь по 8 доларів з додатками, ми того не захотіліи: пішли в старовинну класну Таверну - там обід на двох з фірмовим пивом обійшовся в 51 долара + тіпси 7 доларів. Там страви були по 17 доплівр а бокал пива по 7/8. - заїхали в пивоварню New Belgium - то я був здивований, наче людям немає чим зайнятися, як пиво пити: на парковці ледве знайшов місце. Там бокал пива десь по 5 доларів. Але ми взяли по упаковці іх фірмового пива - то упаковка на 6 банок коштувала приблизно по 12 доларів - по 2 долари банка. Пиво дуже незвичне: в мене наче зі смаком сосни, а в жінки із смаком манго. Взагалі в цьому місті 400 (!!!) приватних пивоварень. - всі екскурсії на відміну від харчів дуже дорогі: а) автобус по місту возить туристів - 34 долари квиток - це з екскурсоводом (прикольний дядько, працював раніше вчителем, а це підробляє водієм-екскурсоводом) б) відвідати палац найбагатшої людини 1895-1920 років - в палаці 250 кімнат - квиток 105 (!) доларів. в) а ось пальне дуже дешеве - я заправлюся не більше ніж на 20 доларів на день, пальне коштує 3,19...3,70 долари за галон, або мене 1 долара за літр. На одному галоні можна проїхати від 36 до 42 миль. - на будівництві будинків працюють НЕ американці - але і НЕ мексиканці - якісь всі дуже низькорослі наче карлики - думаю, можливо, якісь перуанці. Так саме жінки в готелі - ну просто карлиці по 1,50 м зростом. Ось вони і звільняють американців від важкої праці. В місті Asheville на одному приватному будинку був український прапор. Ну де ж ти їх подінеш ту Еміграцію, та те Заробітчанство...
Hotab написав:Коли буде в автомобілях батарея на 100 і більше кВт год (і чесних 600+ км) , і щоб він коштував 20 куїв?)) Чи нинішні цифри запасу ходу - це вже стеля?
За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км. І то в один бік їхали з 3 зупинками по 5 хв, а назад спокійно могли б їхати на електромобілі з дальністю 400 бо в дорозі півдня прочекали. Дальність 500+ для масових електромобілів - це тупий маркетинг, виклаканий закидонами з боку ДВЗ.
Hotab написав:Коли буде в автомобілях батарея на 100 і більше кВт год (і чесних 600+ км) , і щоб він коштував 20 куїв?)) Чи нинішні цифри запасу ходу - це вже стеля?
За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км. І то в один бік їхали з 3 зупинками по 5 хв, а назад спокійно могли б їхати на електромобілі з дальністю 400 бо в дорозі півдня прочекали. Дальність 500+ для масових електромобілів - це тупий маркетинг, виклаканий закидонами з боку ДВЗ.
Вчора перед сном втикнув в питання автобатарей, заправки для них. Ну наприклад Хюндай ioniq6 , батарея 74КВтгод підтримка зарядної станції 350 кВт. Заявляють що від цієї станції енергії з 10 до 80 % насмокче за 18 хвилин. Ну таких станцій в державі одиниці, нехай все ж 150кВт масовішу візьмемо. Тобто це хвилин 45.. При цьому «доберемо» ми за цей час всього на 350 км ходу в теорії, а по правді (з кондом влітку, або обігрівом взимку) все ж 250км. Тобто: кожні 250 км треба ставати і 45 хвилин смоктати енергію. Звичайно в межах України може і не дуже проблема. Виїхав на Львів повний, один раз зупинився, досмоктав 250 км і доїхав. Але в Європу, де на автобані за день легко 1000+ км пролітається, це вже гемор.
Про ціну е/е на такій заправці - це окрема тема. 15 грн/квтгод. Тобто в реальних умовах витрат це 3.3 грн/км.. Зараз седани на дизелі покажуть таку ж ціну 1км, і без обмежень пробігу. Так, для міста, да з домашньої розетки, да по нічному тарифу - клондайк. Але не на трасу.кудись далі ніж 500 км.. Принаймні на сьогодні така ситуація.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 кві, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.