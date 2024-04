Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2057205820592060> Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:31 akurt написав: BIGor написав: Пане, Акурт, порівнювати з європейськими містами не варто, інша культура життя. Бьюсь об заклад, що в Грінвілі у 70% вулиць не буде тротуарів, 100% немає велодоріжок, немає публічного транспорта, немає пішохідних вулиць в центрі... Пане, Акурт, порівнювати з європейськими містами не варто, інша культура життя. Бьюсь об заклад, що в Грінвілі у 70% вулиць не буде тротуарів, 100% немає велодоріжок, немає публічного транспорта, немає пішохідних вулиць в центрі...

Саме цікаве, що на 100% помиляєтеся.

Все це є. То ви десь начиталися цікавинок.

Повірте мені, я мандрую світом щомісяця та можу порівнювати.

Зараз відвідували місто Asheville (Північна Кароліна).

Особисто я після ретельного обшуку відвідав мерію міста. Впустили в мерію, там невеличкий музей: в 1941-1943 роках мешканці міста зібрали гроші на військовий корабель, він названий іменем міста і на ньому вся команда з міста була. Невеличкий музей, памʼятають. Фото хлопців молодих та якісь речі/документи.

Біля мерії памʼятний знак (в мене очі відкрилися) він споруджений в памʼять містера Ashe - губернатора штату, який був губернатором до 1802 (!!!!) року.

Ви в Україні були в містах, названих в честь губернаторів? Є такі, і мешканці таких памʼятають?



Купили квиток на автобус екскурсія по місту нас возили районом приватних будинків - це те, що за думкою дописувачів гілки, побудовано з «гімна та палок».

Так ось роки побудови: 1770, 1802, 1835.

В одному будинку в лютому замінили дах приїздили майстри із Шотландії, то му що всі будинки будувалися виходцями звідти.

Так ось в такому будинку приватний готель з приватною кухнею: люди гроші заробляють є попит на такий сімейний бізнес: вечеря в будинку, збудованому «з гімна та палок» в 1917 році.

Не спаленому та пограбованому, а побудованому.

Серед тих будинків з дерева тільки один з цегли, а один з природного каменя - як фортеця, там реєструють шлюби. Та влаштовують весілля, дуже незвично.

А ви все будете розказувати про відсутність тротуарів.

Прикольно до безтями.

Зараз з жінкою сидимо в Таверні, старовинна камʼяна будівля.

Пиво приблизно 40 або 50 видів.



Тротуарів немає, ну аж смішно…

В мене вже ноги відпадають від походу тротуарами по місту, але не памʼятаю, на яку парковку авто поставив…



P.S. В цьому місті розташований маєток - найбільший в світі приватний маєток пана Віндербільда, маєток (палац) містить 250 кімнат. За рік відвідують 1 000 000 людей. Побудований десь в 1895 році.

Побудовано тоді, коли власнику було 34 роки.

Саме в такому віці - на днях - в Україні випустили з вʼязниці зятя першого секретаря Кримського обкому партії пана Грача. Щось там крав разом із тестем.

Але випустили: один папірець загубився десь, хтось не там підпис поставив чи печатку.

Пишіть книги

На пенсії саме то) Пишіть книгиНа пенсії саме то) cherchiltank

Повідомлень: 1374 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 02:05 BIGor написав: akurt написав: Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару, Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,

Стосовно trespassing через приватну проперті, я читав що в деяких штатах дозволено. Але звичайно то пан rjkz може більше розтлумачити. Стосовночерез приватну проперті, я читав що в деяких штатах дозволено. Але звичайно то панможе більше розтлумачити.



Не могу уверенно сказать.

По духу - нет, нельзя.

По факту, во многих штатах даже если залезть в дом и там жить, то мало что можно с этим сделать.

В НЙ просто беда со сквоттерами.

Кое где, если на тебя напали, то самое лучшее - убежать. Будешь оказывать активное сопротивление - могут посадить.

Это идиотизм, присущий многим демштатам. И после этого удивляться, что "нельзя бомбить раисцкие мпз"?

Полюбопытствуйте:

Не могу уверенно сказать.По духу - нет, нельзя.По факту, во многих штатах даже если залезть в дом и там жить, то мало что можно с этим сделать.В НЙ просто беда со сквоттерами.Кое где, если на тебя напали, то самое лучшее - убежать. Будешь оказывать активное сопротивление - могут посадить.Это идиотизм, присущий многим демштатам. И после этого удивляться, что "нельзя бомбить раисцкие мпз"?Полюбопытствуйте: rjkz

Повідомлень: 16501 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8322 раз. Подякували: 5186 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 02:25 No Trespassing

На приватнх будинках - наші люди не можуть повірити, як це так що люди живуть без парканів, зроблених із металевих іржавих билець від старх кроватів, гнилих дошок, крадених ж/б шпал, або з бетонних заборів, або навіть із каррарського мармуру або 6-ти метрових металевих секцій - є теж табличка "Private Property".

Хто не розуміє, розтлумачать в цьому чудовому будиночку:



Це міський суд.

Цікаво, що в ньому не працюють судді із паспортами громадян РФ.

Щось мені підказує, що хабарі мішками не заносять... І судді не купують собі Ламборджіні та Феррарі...

Ну а ще розтлумачили раніше так, як написав вище пан Shaman.

Так і було...



P.S. Економічний бік питання еміграції в США:

- в мене не склалося поки що питання ціни на харчі, бо я практично не відвідую супермаркетів.

Але поїсти можна досить дешево: в закусочних на кшталт МакДональдс 2 гамубергара подають аа 6 доларів - причому че дуже смачно та поживно.

Сьогодні бачив запрошення відвідати ресторацію в місті Esheville - повний обід 12 доларів.

Хотіли відвідати інший заклад - там гамбургери були десь по 8 доларів з додатками, ми того не захотіліи: пішли в старовинну класну Таверну - там обід на двох з фірмовим пивом обійшовся в 51 долара + тіпси 7 доларів. Там страви були по 17 доплівр а бокал пива по 7/8.

- заїхали в пивоварню New Belgium - то я був здивований, наче людям немає чим зайнятися, як пиво пити: на парковці ледве знайшов місце. Там бокал пива десь по 5 доларів. Але ми взяли по упаковці іх фірмового пива - то упаковка на 6 банок коштувала приблизно по 12 доларів - по 2 долари банка.

Пиво дуже незвичне: в мене наче зі смаком сосни, а в жінки із смаком манго.

Взагалі в цьому місті 400 (!!!) приватних пивоварень.

- всі екскурсії на відміну від харчів дуже дорогі:

а) автобус по місту возить туристів - 34 долари квиток - це з екскурсоводом (прикольний дядько, працював раніше вчителем, а це підробляє водієм-екскурсоводом)

б) відвідати палац найбагатшої людини 1895-1920 років - в палаці 250 кімнат - квиток 105 (!) доларів.

в) а ось пальне дуже дешеве - я заправлюся не більше ніж на 20 доларів на день, пальне коштує 3,19...3,70 долари за галон, або мене 1 долара за літр. На одному галоні можна проїхати від 36 до 42 миль.

- на будівництві будинків працюють НЕ американці - але і НЕ мексиканці - якісь всі дуже низькорослі наче карлики - думаю, можливо, якісь перуанці. Так саме жінки в готелі - ну просто карлиці по 1,50 м зростом.

Ось вони і звільняють американців від важкої праці.

В місті Asheville на одному приватному будинку був український прапор.

Повідомлень: 9593 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3568 раз. Подякували: 1258 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 07:33 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Коли буде в автомобілях батарея на 100 і більше кВт год (і чесних 600+ км) , і щоб він коштував 20 куїв?))

Чи нинішні цифри запасу ходу - це вже стеля? Коли буде в автомобілях батарея на 100 і більше кВт год (і чесних 600+ км) , і щоб він коштував 20 куїв?))Чи нинішні цифри запасу ходу - це вже стеля?

За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км. І то в один бік їхали з 3 зупинками по 5 хв, а назад спокійно могли б їхати на електромобілі з дальністю 400 бо в дорозі півдня прочекали.

Дальність 500+ для масових електромобілів - це тупий маркетинг, виклаканий закидонами з боку ДВЗ. За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км. І то в один бік їхали з 3 зупинками по 5 хв, а назад спокійно могли б їхати на електромобілі з дальністю 400 бо в дорозі півдня прочекали.Дальність 500+ для масових електромобілів - це тупий маркетинг, виклаканий закидонами з боку ДВЗ. Denik Повідомлень: 3096 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:30 Пробачте що офтоп Denik написав: Hotab написав: Коли буде в автомобілях батарея на 100 і більше кВт год (і чесних 600+ км) , і щоб він коштував 20 куїв?))

Чи нинішні цифри запасу ходу - це вже стеля? Коли буде в автомобілях батарея на 100 і більше кВт год (і чесних 600+ км) , і щоб він коштував 20 куїв?))Чи нинішні цифри запасу ходу - це вже стеля?

За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км. І то в один бік їхали з 3 зупинками по 5 хв, а назад спокійно могли б їхати на електромобілі з дальністю 400 бо в дорозі півдня прочекали.

Дальність 500+ для масових електромобілів - це тупий маркетинг, виклаканий закидонами з боку ДВЗ. За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км. І то в один бік їхали з 3 зупинками по 5 хв, а назад спокійно могли б їхати на електромобілі з дальністю 400 бо в дорозі півдня прочекали.Дальність 500+ для масових електромобілів - це тупий маркетинг, виклаканий закидонами з боку ДВЗ.

Вчора перед сном втикнув в питання автобатарей, заправки для них.

Ну наприклад Хюндай ioniq6 , батарея 74КВтгод підтримка зарядної станції 350 кВт.

Заявляють що від цієї станції енергії з 10 до 80 % насмокче за 18 хвилин.

Ну таких станцій в державі одиниці, нехай все ж 150кВт масовішу візьмемо. Тобто це хвилин 45..

При цьому «доберемо» ми за цей час всього на 350 км ходу в теорії, а по правді (з кондом влітку, або обігрівом взимку) все ж 250км.

Тобто: кожні 250 км треба ставати і 45 хвилин смоктати енергію.

Звичайно в межах України може і не дуже проблема. Виїхав на Львів повний, один раз зупинився, досмоктав 250 км і доїхав. Але в Європу, де на автобані за день легко 1000+ км пролітається, це вже гемор.



Про ціну е/е на такій заправці - це окрема тема. 15 грн/квтгод. Тобто в реальних умовах витрат це 3.3 грн/км.. Зараз седани на дизелі покажуть таку ж ціну 1км, і без обмежень пробігу.

Так, для міста, да з домашньої розетки, да по нічному тарифу - клондайк. Але не на трасу.кудись далі ніж 500 км.. Принаймні на сьогодні така ситуація. Вчора перед сном втикнув в питання автобатарей, заправки для них.Ну наприклад Хюндай ioniq6 , батарея 74КВтгод підтримка зарядної станції 350 кВт.Заявляють що від цієї станції енергії з 10 до 80 % насмокче за 18 хвилин.Ну таких станцій в державі одиниці, нехай все ж 150кВт масовішу візьмемо. Тобто це хвилин 45..При цьому «доберемо» ми за цей час всього на 350 км ходу в теорії, а по правді (з кондом влітку, або обігрівом взимку) все ж 250км.Тобто: кожні 250 км треба ставати і 45 хвилин смоктати енергію.Звичайно в межах України може і не дуже проблема. Виїхав на Львів повний, один раз зупинився, досмоктав 250 км і доїхав. Але в Європу, де на автобані за день легко 1000+ км пролітається, це вже гемор.Про ціну е/е на такій заправці - це окрема тема. 15 грн/квтгод. Тобто в реальних умовах витрат це 3.3 грн/км.. Зараз седани на дизелі покажуть таку ж ціну 1км, і без обмежень пробігу.Так, для міста, да з домашньої розетки, да по нічному тарифу - клондайк. Але не на трасу.кудись далі ніж 500 км.. Принаймні на сьогодні така ситуація. Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 кві, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 11932 З нами з: 15.02.09 Подякував: 364 раз. Подякували: 2214 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:33 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км. За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км.

Логіка користувачів Епла: раз мені не треба, то нікому не треба... Логіка користувачів Епла: раз мені не треба, то нікому не треба... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2853 З нами з: 29.07.22 Подякував: 522 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:36 Мені Ліфовських 120 км, було би цілком достатньо декілька разів в місто змотатись, на ніч на зарядку по нічному тарифу біля хати . Але немає грошей на нього, тому палю бензу на 8+кг в місяць. 😟 Bolt Повідомлень: 2862 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:45 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Ну наприклад Хюндай ioniq6 , батарея 74КВтгод підтримка зарядної станції 350 кВт.

Заявляють що від цієї станції енергії з 10 до 80 % насмокче за 18 хвилин. Ну наприклад Хюндай ioniq6 , батарея 74КВтгод підтримка зарядної станції 350 кВт.Заявляють що від цієї станції енергії з 10 до 80 % насмокче за 18 хвилин.

15 кВт * год - це витрата на 100 км.

Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км. Hotab написав: Але в Європу, де на автобані за день легко 1000+ км пролітається, це вже гемор. Але в Європу, де на автобані за день легко 1000+ км пролітається, це вже гемор.

Всі хочуть авто з ДВЗ, але ніхто не хоче ні з орками ні з іраном воювати.

Hotab написав: Про ціну е/е на такій заправці - це окрема тема. 15 грн/квтгод. Про ціну е/е на такій заправці - це окрема тема. 15 грн/квтгод.

З практики 5-річної експлуатації гібрида. 60 - Заправка зп нічним тарифом по 1.32, Ще 30 - денний 2.64, ще 9% - заправка на дачі, ХЗ який там тариф, 1%-десь на стороні. Ну ще 3-5% від загального пробігу на ДВЗ за 5 років. 15 кВт * год - це витрата на 100 км.Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км.Всі хочуть авто з ДВЗ, але ніхто не хоче ні з орками ні з іраном воювати.З практики 5-річної експлуатації гібрида. 60 - Заправка зп нічним тарифом по 1.32, Ще 30 - денний 2.64, ще 9% - заправка на дачі, ХЗ який там тариф, 1%-десь на стороні. Ну ще 3-5% від загального пробігу на ДВЗ за 5 років. Denik Повідомлень: 3096 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:47 Bolt написав: Мені Ліфовських 120 км, було би цілком достатньо декілька разів в місто змотатись, на ніч на зарядку по нічному тарифу біля хати . Але немає грошей на нього, тому палю бензу на 8+кг в місяць. 😟 Мені Ліфовських 120 км, було би цілком достатньо декілька разів в місто змотатись, на ніч на зарядку по нічному тарифу біля хати . Але немає грошей на нього, тому палю бензу на 8+кг в місяць. 😟

8 кгрн * 60 місяців = 480 тис. грн.

VOLT брався за 12,5 або тих самих 480-500 тис.грн. Він банально за 5 років окупився. 8 кгрн * 60 місяців = 480 тис. грн.VOLT брався за 12,5 або тих самих 480-500 тис.грн. Він банально за 5 років окупився. Denik Повідомлень: 3096 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:48 Дюрі-бачі написав: Denik написав: За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км. За рік їздив лише раз у відрядження, що мені знадобилася дальність 600+ км.

Логіка користувачів Епла: раз мені не треба, то нікому не треба... Логіка користувачів Епла: раз мені не треба, то нікому не треба...

