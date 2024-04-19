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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2057205820592060
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:59

Denik
15 кВт * год - це витрата на 100 км.
Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км.

Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?
Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Hotab Реальний кейс сусіда: Leaf II (ZE1) з 36 кВт*год батареєю, вбитою десь до 28-29. Йому достатньо, щоб до села і назад 196 (2*98) км проїхати, і ще залишається 10-15% заряду. Взимку в один бік садить до 40% батарею, а в мороз цього року, взагалі раз заїхав до мене в село заряджатись, бо за 75 км сіло до 20% і боявся, що не доїде.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 19 кві, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:09

  Hotab написав:Denik
15 кВт * год - це витрата на 100 км.
Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км.

Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?
Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100

Це не в місті, а у вологих мріях) У мене 90 кВт, показує при 100% 420 км рейнджу. Вистачає максимум на 300, стиль їзди економний. Брат ганяє електрички, про витрату говоримо часто і 15 кВт це може модел три при попутному вітрі)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:39

  gonchik74 написав:
  Hotab написав:Denik
15 кВт * год - це витрата на 100 км.
Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км.

Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?
Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100

Це не в місті, а у вологих мріях) У мене 90 кВт, показує при 100% 420 км рейнджу. Вистачає максимум на 300, стиль їзди економний. Брат ганяє електрички, про витрату говоримо часто і 15 кВт це може модел три при попутному вітрі)))

Дякую за інфо. А заявляли виробник скільки?
Hotab
 
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  #<1 ... 2057205820592060
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