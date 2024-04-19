15 кВт * год - це витрата на 100 км.
Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км.
Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?
Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:59
Denik
Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?
Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100
Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Hotab Реальний кейс сусіда: Leaf II (ZE1) з 36 кВт*год батареєю, вбитою десь до 28-29. Йому достатньо, щоб до села і назад 196 (2*98) км проїхати, і ще залишається 10-15% заряду. Взимку в один бік садить до 40% батарею, а в мороз цього року, взагалі раз заїхав до мене в село заряджатись, бо за 75 км сіло до 20% і боявся, що не доїде.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 19 кві, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:09
Це не в місті, а у вологих мріях) У мене 90 кВт, показує при 100% 420 км рейнджу. Вистачає максимум на 300, стиль їзди економний. Брат ганяє електрички, про витрату говоримо часто і 15 кВт це може модел три при попутному вітрі)))
Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:39
Дякую за інфо. А заявляли виробник скільки?
Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:12
36 kWh/100mi. Є сенс купити щось маленьке для міста. Недороге. За три роки моє авто подевшало на 50%, або на 25к. Технології змінюються. Міняти поки що не буду, їде воно нормально. Вважаю купівлю дорогої (20+) електрички на сьогодняшній день марною справою. Ціна електрики неминуче зросте. Вже зараз в Європі з їхніми цінами на кВт це іміджеве придбання, 1 км пробігу коштує, як 1 км пробігу малолітражного дизеля або гібриду.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:51
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:05
Власне йдеться, що 8 кг в місяць можу дозволити, 480 кг відразу ні.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:55
rjkz
Хорошо, а в чем логика? В чем смысл? Кто это делает?
Явно правительство замешано и разрешает. Но я так и не понимаю логику.
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