RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2057205820592060
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:59

Denik
15 кВт * год - це витрата на 100 км.
Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км.

Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?
Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100
Hotab
 
Повідомлень: 11936
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Hotab Реальний кейс сусіда: Leaf II (ZE1) з 36 кВт*год батареєю, вбитою десь до 28-29. Йому достатньо, щоб до села і назад 196 (2*98) км проїхати, і ще залишається 10-15% заряду. Взимку в один бік садить до 40% батарею, а в мороз цього року, взагалі раз заїхав до мене в село заряджатись, бо за 75 км сіло до 20% і боявся, що не доїде.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 19 кві, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 29.07.22
Подякував: 523 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:09

  Hotab написав:Denik
15 кВт * год - це витрата на 100 км.
Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км.

Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?
Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100

Це не в місті, а у вологих мріях) У мене 90 кВт, показує при 100% 420 км рейнджу. Вистачає максимум на 300, стиль їзди економний. Брат ганяє електрички, про витрату говоримо часто і 15 кВт це може модел три при попутному вітрі)))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:39

  gonchik74 написав:
  Hotab написав:Denik
15 кВт * год - це витрата на 100 км.
Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км.

Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?
Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100

Це не в місті, а у вологих мріях) У мене 90 кВт, показує при 100% 420 км рейнджу. Вистачає максимум на 300, стиль їзди економний. Брат ганяє електрички, про витрату говоримо часто і 15 кВт це може модел три при попутному вітрі)))

Дякую за інфо. А заявляли виробник скільки?
Hotab
 
Повідомлень: 11936
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:12

36 kWh/100mi. Є сенс купити щось маленьке для міста. Недороге. За три роки моє авто подевшало на 50%, або на 25к. Технології змінюються. Міняти поки що не буду, їде воно нормально. Вважаю купівлю дорогої (20+) електрички на сьогодняшній день марною справою. Ціна електрики неминуче зросте. Вже зараз в Європі з їхніми цінами на кВт це іміджеве придбання, 1 км пробігу коштує, як 1 км пробігу малолітражного дизеля або гібриду.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Ціна електрики неминуче зросте. Вже зараз в Європі з їхніми цінами на кВт це іміджеве придбання, 1 км пробігу коштує, як 1 км пробігу малолітражного дизеля або гібриду.

Ціну війни в Європі в нафті, що купувалася в росії вже порахували?
Denik
 
Повідомлень: 3097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 636 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:05

  Denik написав:
  Bolt написав:Мені Ліфовських 120 км, було би цілком достатньо декілька разів в місто змотатись, на ніч на зарядку по нічному тарифу біля хати . Але немає грошей на нього, тому палю бензу на 8+кг в місяць. 😟

8 кгрн * 60 місяців = 480 тис. грн.
VOLT брався за 12,5 або тих самих 480-500 тис.грн. Він банально за 5 років окупився.

Власне йдеться, що 8 кг в місяць можу дозволити, 480 кг відразу ні.
Bolt
 
Повідомлень: 2864
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:55

rjkz
Хорошо, а в чем логика? В чем смысл? Кто это делает?
Явно правительство замешано и разрешает. Но я так и не понимаю логику.
b3320413
 
Повідомлень: 196
З нами з: 13.08.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:16

  b3320413 написав:rjkz
Хорошо, а в чем логика? В чем смысл? Кто это делает?
Явно правительство замешано и разрешает. Но я так и не понимаю логику.


Тут такой дискусс про электрички, что не ясен вопрос о каком посте моем речь?
О сквоттерах и самозащите?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16502
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8322 раз.
Подякували: 5186 раз.
 
Профіль
4
3
3
  #<1 ... 2057205820592060
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6057)
19.04.2024 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.