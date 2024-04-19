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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2057205820592060 Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:59 Denik

15 кВт * год - це витрата на 100 км.

Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км.



Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?

Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100 Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100 Hotab Повідомлень: 11936 З нами з: 15.02.09 Подякував: 364 раз. Подякували: 2213 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:06 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab Реальний кейс сусіда: Leaf II (ZE1) з 36 кВт*год батареєю, вбитою десь до 28-29. Йому достатньо, щоб до села і назад 196 (2*98) км проїхати, і ще залишається 10-15% заряду. Взимку в один бік садить до 40% батарею, а в мороз цього року, взагалі раз заїхав до мене в село заряджатись, бо за 75 км сіло до 20% і боявся, що не доїде. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 19 кві, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2857 З нами з: 29.07.22 Подякував: 523 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:09 Hotab написав: Denik

15 кВт * год - це витрата на 100 км.

Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км.



Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?

Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100 Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100

Це не в місті, а у вологих мріях) У мене 90 кВт, показує при 100% 420 км рейнджу. Вистачає максимум на 300, стиль їзди економний. Брат ганяє електрички, про витрату говоримо часто і 15 кВт це може модел три при попутному вітрі))) Це не в місті, а у вологих мріях) У мене 90 кВт, показує при 100% 420 км рейнджу. Вистачає максимум на 300, стиль їзди економний. Брат ганяє електрички, про витрату говоримо часто і 15 кВт це може модел три при попутному вітрі))) gonchik74

Повідомлень: 712 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:39 gonchik74 написав: Hotab написав: Denik

15 кВт * год - це витрата на 100 км.

Відповідно 60 кВт*год - це реальних 400 км.



Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?

Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100 Це мабуть в місті. І без конд/обігрів?Бо я чув про практичні цифри 20+ на 100

Це не в місті, а у вологих мріях) У мене 90 кВт, показує при 100% 420 км рейнджу. Вистачає максимум на 300, стиль їзди економний. Брат ганяє електрички, про витрату говоримо часто і 15 кВт це може модел три при попутному вітрі))) Це не в місті, а у вологих мріях) У мене 90 кВт, показує при 100% 420 км рейнджу. Вистачає максимум на 300, стиль їзди економний. Брат ганяє електрички, про витрату говоримо часто і 15 кВт це може модел три при попутному вітрі)))

Дякую за інфо. А заявляли виробник скільки? Дякую за інфо. А заявляли виробник скільки? Hotab Повідомлень: 11936 З нами з: 15.02.09 Подякував: 364 раз. Подякували: 2213 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:12 36 kWh/100mi. Є сенс купити щось маленьке для міста. Недороге. За три роки моє авто подевшало на 50%, або на 25к. Технології змінюються. Міняти поки що не буду, їде воно нормально. Вважаю купівлю дорогої (20+) електрички на сьогодняшній день марною справою. Ціна електрики неминуче зросте. Вже зараз в Європі з їхніми цінами на кВт це іміджеве придбання, 1 км пробігу коштує, як 1 км пробігу малолітражного дизеля або гібриду. gonchik74

Повідомлень: 712 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:51 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Ціна електрики неминуче зросте. Вже зараз в Європі з їхніми цінами на кВт це іміджеве придбання, 1 км пробігу коштує, як 1 км пробігу малолітражного дизеля або гібриду. Ціна електрики неминуче зросте. Вже зараз в Європі з їхніми цінами на кВт це іміджеве придбання, 1 км пробігу коштує, як 1 км пробігу малолітражного дизеля або гібриду.

Ціну війни в Європі в нафті, що купувалася в росії вже порахували? Ціну війни в Європі в нафті, що купувалася в росії вже порахували? Denik Повідомлень: 3097 З нами з: 23.02.09 Подякував: 636 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:05 Denik написав: Bolt написав: Мені Ліфовських 120 км, було би цілком достатньо декілька разів в місто змотатись, на ніч на зарядку по нічному тарифу біля хати . Але немає грошей на нього, тому палю бензу на 8+кг в місяць. 😟 Мені Ліфовських 120 км, було би цілком достатньо декілька разів в місто змотатись, на ніч на зарядку по нічному тарифу біля хати . Але немає грошей на нього, тому палю бензу на 8+кг в місяць. 😟

8 кгрн * 60 місяців = 480 тис. грн.

VOLT брався за 12,5 або тих самих 480-500 тис.грн. Він банально за 5 років окупився. 8 кгрн * 60 місяців = 480 тис. грн.VOLT брався за 12,5 або тих самих 480-500 тис.грн. Він банально за 5 років окупився.

Власне йдеться, що 8 кг в місяць можу дозволити, 480 кг відразу ні. Власне йдеться, що 8 кг в місяць можу дозволити, 480 кг відразу ні. Bolt Повідомлень: 2864 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:55 rjkz

Хорошо, а в чем логика? В чем смысл? Кто это делает?

Явно правительство замешано и разрешает. Но я так и не понимаю логику. b3320413 Повідомлень: 196 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:16 b3320413 написав: rjkz

Хорошо, а в чем логика? В чем смысл? Кто это делает?

Явно правительство замешано и разрешает. Но я так и не понимаю логику. Хорошо, а в чем логика? В чем смысл? Кто это делает?Явно правительство замешано и разрешает. Но я так и не понимаю логику.



Тут такой дискусс про электрички, что не ясен вопрос о каком посте моем речь?

О сквоттерах и самозащите? Тут такой дискусс про электрички, что не ясен вопрос о каком посте моем речь?О сквоттерах и самозащите? rjkz

Повідомлень: 16502 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8322 раз. Подякували: 5186 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2057205820592060 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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