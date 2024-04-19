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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2058205920602061
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:11

  b3320413 написав:
  rjkz написав:О сквоттерах и самозащите?


А разве это не одних рук дело? О тех и других, но если вам удобнее про кого-то отдельно, то можем разделить вопрос


Я обычно сношу вопрос с постом, на который ставлю вопрос.
Ок.
Я не могу сказать определеннно чего в этом больше, думаю, что это одного рода явления с беззалоговым освобождением, "положительной" дискриминацией, ситуацией на южной границе и тп.
То есть, это потворствование маргиналам. Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.
"Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники.
Сами понимаете, что такие люди не станут заниматься разбоем, захватывать чужое жилье и даже если угодят под арест, то найдут деньги для залога.
По статистике, не буду давать ссылку, так как не искал специально, это цифры многократно повтроренные в разных сми. "11% населения совершает 50% преступлений". Можете погуглить кто имеется ввиду под 11%.
Соответственно, демократы полагаются на другие группы населения.
Это мои наблюдения и умозаключения.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:"Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники.

І як ці люди вибрали Трампа?
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