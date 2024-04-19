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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2058205920602061
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:11

  b3320413 написав:
  rjkz написав:О сквоттерах и самозащите?


А разве это не одних рук дело? О тех и других, но если вам удобнее про кого-то отдельно, то можем разделить вопрос


Я обычно сношу вопрос с постом, на который ставлю вопрос.
Ок.
Я не могу сказать определеннно чего в этом больше, думаю, что это одного рода явления с беззалоговым освобождением, "положительной" дискриминацией, ситуацией на южной границе и тп.
То есть, это потворствование маргиналам. Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.
"Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники.
Сами понимаете, что такие люди не станут заниматься разбоем, захватывать чужое жилье и даже если угодят под арест, то найдут деньги для залога.
По статистике, не буду давать ссылку, так как не искал специально, это цифры многократно повтроренные в разных сми. "11% населения совершает 50% преступлений". Можете погуглить кто имеется ввиду под 11%.
Соответственно, демократы полагаются на другие группы населения.
Это мои наблюдения и умозаключения.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:"Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники.

І як ці люди вибрали Трампа?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.


Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.

Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть.
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