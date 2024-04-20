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#<1 ... 2058205920602061 Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:11 b3320413 написав: rjkz написав: О сквоттерах и самозащите? О сквоттерах и самозащите?



А разве это не одних рук дело? О тех и других, но если вам удобнее про кого-то отдельно, то можем разделить вопрос А разве это не одних рук дело? О тех и других, но если вам удобнее про кого-то отдельно, то можем разделить вопрос



Я обычно сношу вопрос с постом, на который ставлю вопрос.

Ок.

Я не могу сказать определеннно чего в этом больше, думаю, что это одного рода явления с беззалоговым освобождением, "положительной" дискриминацией, ситуацией на южной границе и тп.

То есть, это потворствование маргиналам. Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.

"Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники.

Сами понимаете, что такие люди не станут заниматься разбоем, захватывать чужое жилье и даже если угодят под арест, то найдут деньги для залога.

По статистике, не буду давать ссылку, так как не искал специально, это цифры многократно повтроренные в разных сми. "11% населения совершает 50% преступлений". Можете погуглить кто имеется ввиду под 11%.

Соответственно, демократы полагаются на другие группы населения.

Это мои наблюдения и умозаключения. Я обычно сношу вопрос с постом, на который ставлю вопрос.Ок.Я не могу сказать определеннно чего в этом больше, думаю, что это одного рода явления с беззалоговым освобождением, "положительной" дискриминацией, ситуацией на южной границе и тп.То есть, это потворствование маргиналам. Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов."Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники.Сами понимаете, что такие люди не станут заниматься разбоем, захватывать чужое жилье и даже если угодят под арест, то найдут деньги для залога.По статистике, не буду давать ссылку, так как не искал специально, это цифры многократно повтроренные в разных сми. "11% населения совершает 50% преступлений". Можете погуглить кто имеется ввиду под 11%.Соответственно, демократы полагаются на другие группы населения.Это мои наблюдения и умозаключения. rjkz

Повідомлень: 16503 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8322 раз. Подякували: 5186 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:03 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: "Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники. "Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники.

І як ці люди вибрали Трампа? І як ці люди вибрали Трампа? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2869 З нами з: 29.07.22 Подякував: 524 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:58 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов. Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.



Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.



Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть. Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть. b3320413 Повідомлень: 198 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 кві, 2024 09:57 b3320413 написав: rjkz написав: Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов. Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.



Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.



Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть. Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть.

Читал что в Испании потворствование окупасам было вызвано тем чтобы минимизировать количество нищих. В какой-то момент, еще несколько десятилетий назад это была проблема, у многих не было жилья, и у государства не было возможности им обеспечить, но в то же время был какой-то процент бесхозного жилья во всяких селах и тд. Тоесть оно кому-то принадлежало, но люди уже поуезжали 5-10 лет назад, а дома просто стояли без дела.

Окупасы их окупировали, и зачастую настоящие владельцы даже не узнавали об этом так как пофиг на ту хату в селе. Да, кто-то все-таки потом узнавал и через суд возвращал себе жилье, но в большинстве случаев это был win-win для всех - бомжы получали жилье, государство решало проблему нищеты, а настоящий владелец никак не страдал от этого так как для него та хата в селе стоимостью в пару мадридских зарплат была неинтересна.

Другое дело что такое попустительство привело к тому что окупировать чужое жилье стало нормой. Зачем покупать/арендовать если можно просто заселиться в чужой дом и жить там как минимум 1.5-2 года бесплатно пока идут суды. Да и после суда тебя просто выселяют. Никакой ответственности нет. Это тупо конечно.

В прошлом году приняли закон по которому если ты узнал что твое жилье окупировано в течении недели с момента окупации, ты можешь вызвать полицию и они обязаны выгнать окупасов. Правда хз насколько это изменит ситуацию, так как основное жилье и раньше никто не окупировал, а всякие загородные дома часто месяцами стоят закрытые, никто в них не ездит например зимой. Тоесть все равно любой окупас может так же окупировать дом например в декабре, прожить там 1-2 месяца, а потом все, только через суд выселение. Читал что в Испании потворствование окупасам было вызвано тем чтобы минимизировать количество нищих. В какой-то момент, еще несколько десятилетий назад это была проблема, у многих не было жилья, и у государства не было возможности им обеспечить, но в то же время был какой-то процент бесхозного жилья во всяких селах и тд. Тоесть оно кому-то принадлежало, но люди уже поуезжали 5-10 лет назад, а дома просто стояли без дела.Окупасы их окупировали, и зачастую настоящие владельцы даже не узнавали об этом так как пофиг на ту хату в селе. Да, кто-то все-таки потом узнавал и через суд возвращал себе жилье, но в большинстве случаев это был win-win для всех - бомжы получали жилье, государство решало проблему нищеты, а настоящий владелец никак не страдал от этого так как для него та хата в селе стоимостью в пару мадридских зарплат была неинтересна.Другое дело что такое попустительство привело к тому что окупировать чужое жилье стало нормой. Зачем покупать/арендовать если можно просто заселиться в чужой дом и жить там как минимум 1.5-2 года бесплатно пока идут суды. Да и после суда тебя просто выселяют. Никакой ответственности нет. Это тупо конечно.В прошлом году приняли закон по которому если ты узнал что твое жилье окупировано в течении недели с момента окупации, ты можешь вызвать полицию и они обязаны выгнать окупасов. Правда хз насколько это изменит ситуацию, так как основное жилье и раньше никто не окупировал, а всякие загородные дома часто месяцами стоят закрытые, никто в них не ездит например зимой. Тоесть все равно любой окупас может так же окупировать дом например в декабре, прожить там 1-2 месяца, а потом все, только через суд выселение. slonomag Повідомлень: 488 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 116 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 кві, 2024 10:09 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: win-win для всех win-win для всех Як на мене, то це якраз приклад бреду. Win-win було ввести величезний податок на житло, якого б можна уникнути якщо а) сам живеш в ньому (жити можна тільки в 1 житлі) б) пустиш пожити бомжа під наглядом соц служби, але можеш його вигнати по заяві, наприклад, в форматі 30 днів для переселення в нове житло.

А за гроші податку збудувати соц. житло. Як на мене, то це якраз приклад бреду. Win-win було ввести величезний податок на житло, якого б можна уникнути якщо а) сам живеш в ньому (жити можна тільки в 1 житлі) б) пустиш пожити бомжа під наглядом соц служби, але можеш його вигнати по заяві, наприклад, в форматі 30 днів для переселення в нове житло.А за гроші податку збудувати соц. житло. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2869 З нами з: 29.07.22 Подякував: 524 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 кві, 2024 10:30 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: win-win для всех win-win для всех Як на мене, то це якраз приклад бреду. Win-win було ввести величезний податок на житло, якого б можна уникнути якщо а) сам живеш в ньому (жити можна тільки в 1 житлі) б) пустиш пожити бомжа під наглядом соц служби, але можеш його вигнати по заяві, наприклад в форматі, що в нього є 30 днів для переселення в нове житло.

а за гроші податку збудувати соц. житло. Як на мене, то це якраз приклад бреду. Win-win було ввести величезний податок на житло, якого б можна уникнути якщо а) сам живеш в ньому (жити можна тільки в 1 житлі) б) пустиш пожити бомжа під наглядом соц служби, але можеш його вигнати по заяві, наприклад в форматі, що в нього є 30 днів для переселення в нове житло.а за гроші податку збудувати соц. житло.



Пункт б) был бы еще затратнее так как надо было бы еще платить зп этой новой специальной службе + кто бы так добровольно пускал к себе бомжей? Радикально это проблему бы не решило, а только добавило бы расходов на новых сотрудников.



Ну а повышение налогов это всегда болезненый момент. Те же испанцы сказали бы "мы и так платим налоги на полицию, пусть они решают проблему, причем здесь мы". И были бы правы.



П.С. Я не оправдываю окупасов ) Я просто описал цепочку событий как появилась тема окупасов в Испании. Естественно что это плохо и не правильно. Я сам понаех без недвиги и вынужден снимать жилье хотя в Украине последние 10+ лет жил в своем. Но мне и в голову не приходит что можно залезть в чужой дом и просто там жить. Хотя у нас в урбанизации так на вскидку могу показать домов 30, где люди приезжали последний раз в сентябре + несколько вообще пустых домов где я вообще ни разу никого не видел за год жизни. Тоесть заходи и живи. Даже если владелец вдруг появится у тебя будет 1.5 года бесплатного жилья. Но вот как-то все равно, что-то останавливает. Мб воспитание ) А для всяких мексов, которые сами успели вырасти в окупированом доме еще их родителями, это не проблема. Как-то так. Пункт б) был бы еще затратнее так как надо было бы еще платить зп этой новой специальной службе + кто бы так добровольно пускал к себе бомжей? Радикально это проблему бы не решило, а только добавило бы расходов на новых сотрудников.Ну а повышение налогов это всегда болезненый момент. Те же испанцы сказали бы "мы и так платим налоги на полицию, пусть они решают проблему, причем здесь мы". И были бы правы.П.С. Я не оправдываю окупасов ) Я просто описал цепочку событий как появилась тема окупасов в Испании. Естественно что это плохо и не правильно. Я сам понаех без недвиги и вынужден снимать жилье хотя в Украине последние 10+ лет жил в своем. Но мне и в голову не приходит что можно залезть в чужой дом и просто там жить. Хотя у нас в урбанизации так на вскидку могу показать домов 30, где люди приезжали последний раз в сентябре + несколько вообще пустых домов где я вообще ни разу никого не видел за год жизни. Тоесть заходи и живи. Даже если владелец вдруг появится у тебя будет 1.5 года бесплатного жилья. Но вот как-то все равно, что-то останавливает. Мб воспитание ) А для всяких мексов, которые сами успели вырасти в окупированом доме еще их родителями, это не проблема. Как-то так. slonomag Повідомлень: 488 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 116 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 кві, 2024 10:32 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: кто бы так добровольно пускал к себе бомжей? кто бы так добровольно пускал к себе бомжей? Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік.

Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон. Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік.Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2869 З нами з: 29.07.22 Подякував: 524 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 кві, 2024 10:39 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: кто бы так добровольно пускал к себе бомжей? кто бы так добровольно пускал к себе бомжей? Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік.

Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон. Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік.Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон.

Ну хз, этот вопрос уже не ко мне, а к испанскому правительству 80х ) Ну хз, этот вопрос уже не ко мне, а к испанскому правительству 80х ) slonomag Повідомлень: 488 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 116 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2058205920602061 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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