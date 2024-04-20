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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:11
b3320413 написав: rjkz написав:
О сквоттерах и самозащите?
А разве это не одних рук дело? О тех и других, но если вам удобнее про кого-то отдельно, то можем разделить вопрос
Я обычно сношу вопрос с постом, на который ставлю вопрос.
Ок.
Я не могу сказать определеннно чего в этом больше, думаю, что это одного рода явления с беззалоговым освобождением, "положительной" дискриминацией, ситуацией на южной границе и тп.
То есть, это потворствование маргиналам. Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.
"Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники.
Сами понимаете, что такие люди не станут заниматься разбоем, захватывать чужое жилье и даже если угодят под арест, то найдут деньги для залога.
По статистике, не буду давать ссылку, так как не искал специально, это цифры многократно повтроренные в разных сми. "11% населения совершает 50% преступлений". Можете погуглить кто имеется ввиду под 11%.
Соответственно, демократы полагаются на другие группы населения.
Это мои наблюдения и умозаключения.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:03
rjkz написав:
"Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники.
І як ці люди вибрали Трампа?
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:58
rjkz написав:
Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.
Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.
Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть.
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b3320413
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Додано: Суб 20 кві, 2024 09:57
b3320413 написав: rjkz написав:
Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.
Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.
Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть.
Читал что в Испании потворствование окупасам было вызвано тем чтобы минимизировать количество нищих. В какой-то момент, еще несколько десятилетий назад это была проблема, у многих не было жилья, и у государства не было возможности им обеспечить, но в то же время был какой-то процент бесхозного жилья во всяких селах и тд. Тоесть оно кому-то принадлежало, но люди уже поуезжали 5-10 лет назад, а дома просто стояли без дела.
Окупасы их окупировали, и зачастую настоящие владельцы даже не узнавали об этом так как пофиг на ту хату в селе. Да, кто-то все-таки потом узнавал и через суд возвращал себе жилье, но в большинстве случаев это был win-win для всех - бомжы получали жилье, государство решало проблему нищеты, а настоящий владелец никак не страдал от этого так как для него та хата в селе стоимостью в пару мадридских зарплат была неинтересна.
Другое дело что такое попустительство привело к тому что окупировать чужое жилье стало нормой. Зачем покупать/арендовать если можно просто заселиться в чужой дом и жить там как минимум 1.5-2 года бесплатно пока идут суды. Да и после суда тебя просто выселяют. Никакой ответственности нет. Это тупо конечно.
В прошлом году приняли закон по которому если ты узнал что твое жилье окупировано в течении недели с момента окупации, ты можешь вызвать полицию и они обязаны выгнать окупасов. Правда хз насколько это изменит ситуацию, так как основное жилье и раньше никто не окупировал, а всякие загородные дома часто месяцами стоят закрытые, никто в них не ездит например зимой. Тоесть все равно любой окупас может так же окупировать дом например в декабре, прожить там 1-2 месяца, а потом все, только через суд выселение.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:09
slonomag написав:
win-win для всех
Як на мене, то це якраз приклад бреду. Win-win було ввести величезний податок на житло, якого б можна уникнути якщо а) сам живеш в ньому (жити можна тільки в 1 житлі) б) пустиш пожити бомжа під наглядом соц служби, але можеш його вигнати по заяві, наприклад, в форматі 30 днів для переселення в нове житло.
А за гроші податку збудувати соц. житло.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:30
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
win-win для всех
Як на мене, то це якраз приклад бреду. Win-win було ввести величезний податок на житло, якого б можна уникнути якщо а) сам живеш в ньому (жити можна тільки в 1 житлі) б) пустиш пожити бомжа під наглядом соц служби, але можеш його вигнати по заяві, наприклад в форматі, що в нього є 30 днів для переселення в нове житло.
а за гроші податку збудувати соц. житло.
Пункт б) был бы еще затратнее так как надо было бы еще платить зп этой новой специальной службе + кто бы так добровольно пускал к себе бомжей? Радикально это проблему бы не решило, а только добавило бы расходов на новых сотрудников.
Ну а повышение налогов это всегда болезненый момент. Те же испанцы сказали бы "мы и так платим налоги на полицию, пусть они решают проблему, причем здесь мы". И были бы правы.
П.С. Я не оправдываю окупасов ) Я просто описал цепочку событий как появилась тема окупасов в Испании. Естественно что это плохо и не правильно. Я сам понаех без недвиги и вынужден снимать жилье хотя в Украине последние 10+ лет жил в своем. Но мне и в голову не приходит что можно залезть в чужой дом и просто там жить. Хотя у нас в урбанизации так на вскидку могу показать домов 30, где люди приезжали последний раз в сентябре + несколько вообще пустых домов где я вообще ни разу никого не видел за год жизни. Тоесть заходи и живи. Даже если владелец вдруг появится у тебя будет 1.5 года бесплатного жилья. Но вот как-то все равно, что-то останавливает. Мб воспитание ) А для всяких мексов, которые сами успели вырасти в окупированом доме еще их родителями, это не проблема. Как-то так.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:32
slonomag написав:
кто бы так добровольно пускал к себе бомжей?
Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік.
Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:39
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
кто бы так добровольно пускал к себе бомжей?
Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік.
Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон.
Ну хз, этот вопрос уже не ко мне, а к испанскому правительству 80х )
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Додано: Суб 20 кві, 2024 12:27
slonomag написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
кто бы так добровольно пускал к себе бомжей?
Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік.
Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон.
Ну хз, этот вопрос уже не ко мне, а к испанскому правительству 80х )
Як я знаю в Іспанії зараз соціалісти
при владі. Соціалістичний інтернаціонал і так далі.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 12:56
rjkz написав:
Я обычно сношу вопрос с постом, на который ставлю вопрос.
Ок.
Я не могу сказать определеннно чего в этом больше, думаю, что это одного рода явления с беззалоговым освобождением, "положительной" дискриминацией, ситуацией на южной границе и тп.
То есть, это потворствование маргиналам. Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.
"Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей
, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности
- военные, полиция, пожарники.
Сами понимаете, что такие люди не станут заниматься разбоем, захватывать чужое жилье и даже если угодят под арест, то найдут деньги для залога.
По статистике, не буду давать ссылку, так как не искал специально, это цифры многократно повтроренные в разных сми. "11% населения совершает 50% преступлений". Можете погуглить кто имеется ввиду под 11%.
Соответственно, демократы полагаются на другие группы населения.
Это мои наблюдения и умозаключения.
а ще носії традиційних цінностей з тугою згадують часи, коли дідусь міг натягти білий ковпак й вирішити питання з "поганою" частиною населення самостійно.
а як на мене велика частина прихильників Трампа - це реднеки з іржавого поясу Америки, які звісно не виграють від глобалізації. тому західне узбережжя - демократичне, бо мають зиски з глобалізації. як й північні штати на Сході. а от Південь (де ще років 50 тому була сегрегація) ті центральні штати Півночі - республіканські.
тому поділ більш простий - є ті, хто виграють від глобалізації, - вони за демократів, які є її уособленням. й є консервативні круги - традиційні цінності й щоб було, як раніше - зараз це респи. толерантність до людей з іншим кольором шкіри та іншим поглядом на секс - відповідно це електорат демократів.
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