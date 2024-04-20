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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2059206020612062
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:й є консервативні круги - традиційні цінності й щоб було, як раніше - зараз це респи.

Я розумію їх, сам голосував би за респів, але коли в респах є купа адекватних кандидатів, то чомусь все рівно голосують за Трампа і клоунів з МАГА, які йдуть прямо проти програми партії...
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