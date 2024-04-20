Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2059206020612062 Додано: Суб 20 кві, 2024 13:18 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: й є консервативні круги - традиційні цінності й щоб було, як раніше - зараз це респи. й є консервативні круги - традиційні цінності й щоб було, як раніше - зараз це респи.

Я розумію їх, сам голосував би за респів, але коли в респах є купа адекватних кандидатів, то чомусь все рівно голосують за Трампа і клоунів з МАГА, які йдуть прямо проти програми партії... Я розумію їх, сам голосував би за респів, але коли в респах є купа адекватних кандидатів, то чомусь все рівно голосують за Трампа і клоунів з МАГА, які йдуть прямо проти програми партії... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2887 З нами з: 29.07.22 Подякував: 524 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 кві, 2024 14:42 slonomag написав: b3320413 написав: rjkz написав: Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов. Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.



Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.



Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть. Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть.

Читал что в Испании потворствование окупасам было вызвано тем чтобы минимизировать количество нищих. В какой-то момент, еще несколько десятилетий назад это была проблема, у многих не было жилья, и у государства не было возможности им обеспечить, но в то же время был какой-то процент бесхозного жилья во всяких селах и тд. Тоесть оно кому-то принадлежало, но люди уже поуезжали 5-10 лет назад, а дома просто стояли без дела.

Окупасы их окупировали, и зачастую настоящие владельцы даже не узнавали об этом так как пофиг на ту хату в селе. Да, кто-то все-таки потом узнавал и через суд возвращал себе жилье, но в большинстве случаев это был win-win для всех - бомжы получали жилье, государство решало проблему нищеты, а настоящий владелец никак не страдал от этого так как для него та хата в селе стоимостью в пару мадридских зарплат была неинтересна.

Другое дело что такое попустительство привело к тому что окупировать чужое жилье стало нормой. Зачем покупать/арендовать если можно просто заселиться в чужой дом и жить там как минимум 1.5-2 года бесплатно пока идут суды. Да и после суда тебя просто выселяют. Никакой ответственности нет. Это тупо конечно.

В прошлом году приняли закон по которому если ты узнал что твое жилье окупировано в течении недели с момента окупации, ты можешь вызвать полицию и они обязаны выгнать окупасов. Правда хз насколько это изменит ситуацию, так как основное жилье и раньше никто не окупировал, а всякие загородные дома часто месяцами стоят закрытые, никто в них не ездит например зимой. Тоесть все равно любой окупас может так же окупировать дом например в декабре, прожить там 1-2 месяца, а потом все, только через суд выселение. Читал что в Испании потворствование окупасам было вызвано тем чтобы минимизировать количество нищих. В какой-то момент, еще несколько десятилетий назад это была проблема, у многих не было жилья, и у государства не было возможности им обеспечить, но в то же время был какой-то процент бесхозного жилья во всяких селах и тд. Тоесть оно кому-то принадлежало, но люди уже поуезжали 5-10 лет назад, а дома просто стояли без дела.Окупасы их окупировали, и зачастую настоящие владельцы даже не узнавали об этом так как пофиг на ту хату в селе. Да, кто-то все-таки потом узнавал и через суд возвращал себе жилье, но в большинстве случаев это был win-win для всех - бомжы получали жилье, государство решало проблему нищеты, а настоящий владелец никак не страдал от этого так как для него та хата в селе стоимостью в пару мадридских зарплат была неинтересна.Другое дело что такое попустительство привело к тому что окупировать чужое жилье стало нормой. Зачем покупать/арендовать если можно просто заселиться в чужой дом и жить там как минимум 1.5-2 года бесплатно пока идут суды. Да и после суда тебя просто выселяют. Никакой ответственности нет. Это тупо конечно.В прошлом году приняли закон по которому если ты узнал что твое жилье окупировано в течении недели с момента окупации, ты можешь вызвать полицию и они обязаны выгнать окупасов. Правда хз насколько это изменит ситуацию, так как основное жилье и раньше никто не окупировал, а всякие загородные дома часто месяцами стоят закрытые, никто в них не ездит например зимой. Тоесть все равно любой окупас может так же окупировать дом например в декабре, прожить там 1-2 месяца, а потом все, только через суд выселение.

Що заважає поставити в ту хату, де зараз не живеш, сигналку (навіть без привʼязки до охорони) і оперативно реагувати в разі заселення окупасів? Що заважає поставити в ту хату, де зараз не живеш, сигналку (навіть без привʼязки до охорони) і оперативно реагувати в разі заселення окупасів? gonchik74

Повідомлень: 713 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2059206020612062 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор