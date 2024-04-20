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rjkz написав:Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.
Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.
Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть.
Читал что в Испании потворствование окупасам было вызвано тем чтобы минимизировать количество нищих. В какой-то момент, еще несколько десятилетий назад это была проблема, у многих не было жилья, и у государства не было возможности им обеспечить, но в то же время был какой-то процент бесхозного жилья во всяких селах и тд. Тоесть оно кому-то принадлежало, но люди уже поуезжали 5-10 лет назад, а дома просто стояли без дела. Окупасы их окупировали, и зачастую настоящие владельцы даже не узнавали об этом так как пофиг на ту хату в селе. Да, кто-то все-таки потом узнавал и через суд возвращал себе жилье, но в большинстве случаев это был win-win для всех - бомжы получали жилье, государство решало проблему нищеты, а настоящий владелец никак не страдал от этого так как для него та хата в селе стоимостью в пару мадридских зарплат была неинтересна. Другое дело что такое попустительство привело к тому что окупировать чужое жилье стало нормой. Зачем покупать/арендовать если можно просто заселиться в чужой дом и жить там как минимум 1.5-2 года бесплатно пока идут суды. Да и после суда тебя просто выселяют. Никакой ответственности нет. Это тупо конечно. В прошлом году приняли закон по которому если ты узнал что твое жилье окупировано в течении недели с момента окупации, ты можешь вызвать полицию и они обязаны выгнать окупасов. Правда хз насколько это изменит ситуацию, так как основное жилье и раньше никто не окупировал, а всякие загородные дома часто месяцами стоят закрытые, никто в них не ездит например зимой. Тоесть все равно любой окупас может так же окупировать дом например в декабре, прожить там 1-2 месяца, а потом все, только через суд выселение.
Що заважає поставити в ту хату, де зараз не живеш, сигналку (навіть без привʼязки до охорони) і оперативно реагувати в разі заселення окупасів?
gonchik74 написав:Що заважає поставити в ту хату, де зараз не живеш, сигналку (навіть без привʼязки до охорони) і оперативно реагувати в разі заселення окупасів?
Ну так и делают. Фигня в том что сигналка с привязкой к полиции, или чтобы охранное агенство приезжало и ловило жулика стоит норм денег, чуть ли не 500 евро в месяц = 6к/год = 72к за 10 лет (почти половина стоимости загородного дома которые обычно окупируют). Для виллы за лям мб и норм цена, а для не дорогих домов так себе. А дешевые сигнализации за 100-200евро в месяц бесполезны - тебе просто звонит девочка с пульта охраны и сообщает что в ваш дом кто-то залез. А может просто кошка пробежала мимо датчика. И дальше делай что хочешь, можешь сорваться и поехать за 200км проверять что там случилось. А то и за 500км как у нас в урбанизации куча народа с Мадрида - замахаешься ездить проверять. Так что сигналка не всегда решение.
gonchik74 написав:Що заважає поставити в ту хату, де зараз не живеш, сигналку (навіть без привʼязки до охорони) і оперативно реагувати в разі заселення окупасів?
Ну так и делают. Фигня в том что сигналка с привязкой к полиции, или чтобы охранное агенство приезжало и ловило жулика стоит норм денег, чуть ли не 500 евро в месяц = 6к/год = 72к за 10 лет (почти половина стоимости загородного дома которые обычно окупируют). Для виллы за лям мб и норм цена, а для не дорогих домов так себе. А дешевые сигнализации за 100-200евро в месяц бесполезны - тебе просто звонит девочка с пульта охраны и сообщает что в ваш дом кто-то залез. А может просто кошка пробежала мимо датчика. И дальше делай что хочешь, можешь сорваться и поехать за 200км проверять что там случилось. А то и за 500км как у нас в урбанизации куча народа с Мадрида - замахаешься ездить проверять. Так что сигналка не всегда решение.
Це прикол? Ставиш умовний аякс плюс камери і все бачиш, все чуєш. Не привʼязуй до охорони, отримуй на телефон.
rjkz написав:"Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники.
І як ці люди вибрали Трампа?
Если-бы Вы знали что вытворяют демократы, то поняли.
rjkz написав:Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.
Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.
Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть.
Во-первых, кроме президентских выборов, есть еще выборы мэра, выборы в городской совет и правительство штата. Ну и не надо совсем уж откидывать республиканцев, с начала 90-х до начало 00-х НЙС имел мэров-республиканцев, они реально навели порядок в городе, это был один из самых безопасных городов мира. Сюда ехали люди с деньгами. Сейчас люди с деньгами из НЙ уезжают, а приезжают маргиналы. То есть, те, кому раздаются социальные бенефиты и кто готов будет за это голосовать за очередного популиста. В НЙ все еще очень много денег и богатых людей и корпораций, которые платят огромные суммы налогов. Но это вопрос или времени или смены ситуации, чтобы или они ушли или остались.
rjkz написав:"Среднее лицо" электората республиканцев - белые, чаще мужского пола, со средними и выше среднего доходами, обычно носители традиционных семейных ценностей, зачастую в некоторой степени религиозные (католики, евангелистские христиане, иудеи). Также обычно сторонники республиканцев представители профессий, стоящих на страже правопорядка и безопасности - военные, полиция, пожарники.
І як ці люди вибрали Трампа?
Если-бы Вы знали что вытворяют демократы, то поняли.
rjkz написав:Есть мнение, что таким образом "покупаются" их голоса для выборов.
Но ведь республиканцы могут "купить" голоса тех кого грабят ответными законами. Но нет... Что-то тут не то. Этот весь "абсурд", в т.ч. "абсурд" с недвижимостью и т.п., является "абсурдом" только в парадигме протестанской трудовой америки. А с другой стороны является довольно логичным. Я вот только не могу понять источник, как оно зарождается, какие слабые стороны и кто в сговоре. Здесь немного дальше просто голосов, ясно как белый день, что дополнительных 200 тыс. мигрантов в Нью-Йорке не изменят вес Нью-Йорка на выборах. От того что разрешат грабить или запретят, на выборах демократы в любом случае победители. Ну смешно же, если запретят неграм ограбить магаз.
Дальше, в Украине тоже ведь законодательство запрещает убивать грабителя. Здесь нет негров и я более чем уверен, что 90% населения поддержит защищавшего свой дом от уркаганов. Но нет, такой закон и практика, логики для населения нет, для уголовников есть.
Читал что в Испании потворствование окупасам было вызвано тем чтобы минимизировать количество нищих. В какой-то момент, еще несколько десятилетий назад это была проблема, у многих не было жилья, и у государства не было возможности им обеспечить, но в то же время был какой-то процент бесхозного жилья во всяких селах и тд. Тоесть оно кому-то принадлежало, но люди уже поуезжали 5-10 лет назад, а дома просто стояли без дела. Окупасы их окупировали, и зачастую настоящие владельцы даже не узнавали об этом так как пофиг на ту хату в селе. Да, кто-то все-таки потом узнавал и через суд возвращал себе жилье, но в большинстве случаев это был win-win для всех - бомжы получали жилье, государство решало проблему нищеты, а настоящий владелец никак не страдал от этого так как для него та хата в селе стоимостью в пару мадридских зарплат была неинтересна. Другое дело что такое попустительство привело к тому что окупировать чужое жилье стало нормой. Зачем покупать/арендовать если можно просто заселиться в чужой дом и жить там как минимум 1.5-2 года бесплатно пока идут суды. Да и после суда тебя просто выселяют. Никакой ответственности нет. Это тупо конечно. В прошлом году приняли закон по которому если ты узнал что твое жилье окупировано в течении недели с момента окупации, ты можешь вызвать полицию и они обязаны выгнать окупасов. Правда хз насколько это изменит ситуацию, так как основное жилье и раньше никто не окупировал, а всякие загородные дома часто месяцами стоят закрытые, никто в них не ездит например зимой. Тоесть все равно любой окупас может так же окупировать дом например в декабре, прожить там 1-2 месяца, а потом все, только через суд выселение.
Наверное стоит и в Украине такое ввести. Сейчас много людей по нуеркам и венам, их квитки стоят бесхозные, а не у всех из Мариуполя и Бахмута есть возможность арендовать в Киеве.