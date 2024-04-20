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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2060206120622063 Додано: Суб 20 кві, 2024 23:21 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: й є консервативні круги - традиційні цінності й щоб було, як раніше - зараз це респи. й є консервативні круги - традиційні цінності й щоб було, як раніше - зараз це респи.

Я розумію їх, сам голосував би за респів, але коли в респах є купа адекватних кандидатів, то чомусь все рівно голосують за Трампа і клоунів з МАГА, які йдуть прямо проти програми партії... Я розумію їх, сам голосував би за респів, але коли в респах є купа адекватних кандидатів, то чомусь все рівно голосують за Трампа і клоунів з МАГА, які йдуть прямо проти програми партії...



У респов есть центристы - абсолютно адекватная часть партии, но выбивается вверх те, кто больше вопит. У респов есть центристы - абсолютно адекватная часть партии, но выбивается вверх те, кто больше вопит. rjkz

Повідомлень: 16508 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5186 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 03:21 Еміграція, заробітчанство



News from USA



В суботу 20 квітня - в один із головних для України днів - українська діаспора, яка проживає в одних із "трампівських" штатів - Південна Кароліна та Північна Кароліна влаштувала мітинг та масовий вихід українців із закликами до членів Палати представників в Конгресі США, які були обрані від цих штатів - проголосувати за підтримку України.

Звісно, не це є основним чинником, але я Вас запевняю: увага до українців та України на цьому заходів була - люди підходили до осередку, отримували українські прапорці, українські льодяники і навіть могли смакувати український "Білий квас". Всі без виключення діти отримували надуті повітряні кульки в жовто-блакитних кольорах.



Серед численних відвідувачів найбільше цікавим була розмова з родиною з нашого обласного центра - троє дітей.

Ну ось Вам справжня еміграція і справжнє заробітчанство.



Виїхали з обласного центра (назву видалено) взимку. Заради дітей: 10 років (син), 16 років (син), 19 років (дочка). За Програмою U4U.

Чоловік до цього працював за контактом в Румунії - і ось вся родина зібралася в штаті Південна Кароліна.

Програма для українців чудова: майже миттєво отримали дозволи на роботу, медичну страховку та необхідний всюди податковий номер.

Житло: орендують приватний будинок за 2 000 доларів на місяць.

Для довідки: в цій місцевості квартири можна орендувати за ціною від 1150 до 1850 доларів.

Великий вибір, дуже непогані умови.



Діти: вчаться в школі. Все безкоштовно. Школи дуже гарні. Вражає кількість автівок на парковках біля шкіл: наче мінімум половина школярів приїздить на власних авто.



Робота. Тут саме цікаве.



Чоловік: взагалі то він те, що має назву "Білі комірці". Але звісно: те, що ти "білий комірець" в Україні - в США нічого не означає. Тому влаштувався на роботу до...

До мексиканців - робота на вантажівці - з умовами: 170 доларів на день, часи роботи: 8 на добу.

На практиці мексиканці змушували працювати по 10-12 годин на добу за ті самі гроші.

Ретельно шукав нову роботу і - що цікаво - знайшов в фірмі НАШИХ українців. Робота вже ближче до "нормальної" та з оплатою по 25 доларів на годину. Ця робота вже подобається.



Жінка: Ще цікавіше: влаштувався на роботу таку: розвозити замовлення від супермаркету Wallmart.

Вільний графік: замовлення приймає на смартфон - хочеш працюй 2 години, хочеш - 4, хочеш не працюєш.

Жінка поставила собі мету: заробляти по 500 доларів на тиждень або 2 000 на місяць, щоби сплачувати за оренду житла.

Авто використовує власне: купили не нове за 8 000 доларів (марку не питав).



Витрати на харчування родини з 5-ти осіб: 1 200 доларів на місяць. Сказали, що "не шикують" та економлять (мені трохи стало соромно за себе, бо на обід в мексиканському ресторані витратили вдвох із жінкою 55 доларів).

При мені було сказано: "Хочу додому, але заради дітей будемо залишатися".



Докладно поговорив з хлопцем - учень 10-го класу - про навчання в університетах США.

Обмінялися телефонами з його мамою.

Ну ось не все так просто в еміграції, але "Хто стукає - тому відкривають!"

Медом не намазано, але жити можна... akurt

Повідомлень: 9595 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3568 раз. Подякували: 1259 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2060206120622063 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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