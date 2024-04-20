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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 кві, 2024 23:21
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
й є консервативні круги - традиційні цінності й щоб було, як раніше - зараз це респи.
Я розумію їх, сам голосував би за респів, але коли в респах є купа адекватних кандидатів, то чомусь все рівно голосують за Трампа і клоунів з МАГА, які йдуть прямо проти програми партії...
У респов есть центристы - абсолютно адекватная часть партии, но выбивается вверх те, кто больше вопит.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 03:21
Еміграція, заробітчанство
News from USA
В суботу 20 квітня - в один із головних для України днів - українська діаспора, яка проживає в одних із "трампівських" штатів - Південна Кароліна та Північна Кароліна влаштувала мітинг та масовий вихід українців із закликами до членів Палати представників в Конгресі США, які були обрані від цих штатів - проголосувати за підтримку України.
Звісно, не це є основним чинником, але я Вас запевняю: увага до українців та України на цьому заходів була - люди підходили до осередку, отримували українські прапорці, українські льодяники і навіть могли смакувати український "Білий квас". Всі без виключення діти отримували надуті повітряні кульки в жовто-блакитних кольорах.
Серед численних відвідувачів найбільше цікавим була розмова з родиною з нашого обласного центра - троє дітей.
Ну ось Вам справжня еміграція і справжнє заробітчанство.
Виїхали з обласного центра (назву видалено) взимку. Заради дітей: 10 років (син), 16 років (син), 19 років (дочка). За Програмою U4U.
Чоловік до цього працював за контактом в Румунії - і ось вся родина зібралася в штаті Південна Кароліна.
Програма для українців чудова: майже миттєво отримали дозволи на роботу, медичну страховку та необхідний всюди податковий номер.
Житло: орендують приватний будинок за 2 000 доларів на місяць.
Для довідки: в цій місцевості квартири можна орендувати за ціною від 1150 до 1850 доларів.
Великий вибір, дуже непогані умови.
Діти: вчаться в школі. Все безкоштовно. Школи дуже гарні. Вражає кількість автівок на парковках біля шкіл: наче мінімум половина школярів приїздить на власних авто.
Робота. Тут саме цікаве.
Чоловік: взагалі то він те, що має назву "Білі комірці". Але звісно: те, що ти "білий комірець" в Україні - в США нічого не означає. Тому влаштувався на роботу до...
До мексиканців - робота на вантажівці - з умовами: 170 доларів на день, часи роботи: 8 на добу.
На практиці мексиканці змушували працювати по 10-12 годин на добу за ті самі гроші.
Ретельно шукав нову роботу і - що цікаво - знайшов в фірмі НАШИХ українців. Робота вже ближче до "нормальної" та з оплатою по 25 доларів на годину. Ця робота вже подобається.
Жінка: Ще цікавіше: влаштувався на роботу таку: розвозити замовлення від супермаркету Wallmart.
Вільний графік: замовлення приймає на смартфон - хочеш працюй 2 години, хочеш - 4, хочеш не працюєш.
Жінка поставила собі мету: заробляти по 500 доларів на тиждень або 2 000 на місяць, щоби сплачувати за оренду житла.
Авто використовує власне: купили не нове за 8 000 доларів (марку не питав).
Витрати на харчування родини з 5-ти осіб: 1 200 доларів на місяць. Сказали, що "не шикують" та економлять (мені трохи стало соромно за себе, бо на обід в мексиканському ресторані витратили вдвох із жінкою 55 доларів).
При мені було сказано: "Хочу додому, але заради дітей будемо залишатися".
Докладно поговорив з хлопцем - учень 10-го класу - про навчання в університетах США.
Обмінялися телефонами з його мамою.
Ну ось не все так просто в еміграції, але "Хто стукає - тому відкривають!"
Медом не намазано, але жити можна...
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