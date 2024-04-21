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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 кві, 2024 23:21
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
й є консервативні круги - традиційні цінності й щоб було, як раніше - зараз це респи.
Я розумію їх, сам голосував би за респів, але коли в респах є купа адекватних кандидатів, то чомусь все рівно голосують за Трампа і клоунів з МАГА, які йдуть прямо проти програми партії...
У респов есть центристы - абсолютно адекватная часть партии, но выбивается вверх те, кто больше вопит.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 03:21
Еміграція, заробітчанство
News from USA
В суботу 20 квітня - в один із головних для України днів - українська діаспора, яка проживає в одних із "трампівських" штатів - Південна Кароліна та Північна Кароліна влаштувала мітинг та масовий вихід українців із закликами до членів Палати представників в Конгресі США, які були обрані від цих штатів - проголосувати за підтримку України.
Звісно, не це є основним чинником, але я Вас запевняю: увага до українців та України на цьому заходів була - люди підходили до осередку, отримували українські прапорці, українські льодяники і навіть могли смакувати український "Білий квас". Всі без виключення діти отримували надуті повітряні кульки в жовто-блакитних кольорах.
Серед численних відвідувачів найбільше цікавим була розмова з родиною з нашого обласного центра - троє дітей.
Ну ось Вам справжня еміграція і справжнє заробітчанство.
Виїхали з обласного центра (назву видалено) взимку. Заради дітей: 10 років (син), 16 років (син), 19 років (дочка). За Програмою U4U.
Чоловік до цього працював за контактом в Румунії - і ось вся родина зібралася в штаті Південна Кароліна.
Програма для українців чудова: майже миттєво отримали дозволи на роботу, медичну страховку та необхідний всюди податковий номер.
Житло: орендують приватний будинок за 2 000 доларів на місяць.
Для довідки: в цій місцевості квартири можна орендувати за ціною від 1150 до 1850 доларів.
Великий вибір, дуже непогані умови.
Діти: вчаться в школі. Все безкоштовно. Школи дуже гарні. Вражає кількість автівок на парковках біля шкіл: наче мінімум половина школярів приїздить на власних авто.
Робота. Тут саме цікаве.
Чоловік: взагалі то він те, що має назву "Білі комірці". Але звісно: те, що ти "білий комірець" в Україні - в США нічого не означає. Тому влаштувався на роботу до...
До мексиканців - робота на вантажівці - з умовами: 170 доларів на день, часи роботи: 8 на добу.
На практиці мексиканці змушували працювати по 10-12 годин на добу за ті самі гроші.
Ретельно шукав нову роботу і - що цікаво - знайшов в фірмі НАШИХ українців. Робота вже ближче до "нормальної" та з оплатою по 25 доларів на годину. Ця робота вже подобається.
Жінка: Ще цікавіше: влаштувався на роботу таку: розвозити замовлення від супермаркету Wallmart.
Вільний графік: замовлення приймає на смартфон - хочеш працюй 2 години, хочеш - 4, хочеш не працюєш.
Жінка поставила собі мету: заробляти по 500 доларів на тиждень або 2 000 на місяць, щоби сплачувати за оренду житла.
Авто використовує власне: купили не нове за 8 000 доларів (марку не питав).
Витрати на харчування родини з 5-ти осіб: 1 200 доларів на місяць. Сказали, що "не шикують" та економлять (мені трохи стало соромно за себе, бо на обід в мексиканському ресторані витратили вдвох із жінкою 55 доларів).
При мені було сказано: "Хочу додому, але заради дітей будемо залишатися".
Докладно поговорив з хлопцем - учень 10-го класу - про навчання в університетах США.
Обмінялися телефонами з його мамою.
Ну ось не все так просто в еміграції, але "Хто стукає - тому відкривають!"
Медом не намазано, але жити можна...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 03:59
akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from USA
В суботу 20 квітня - в один із головних для України днів - українська діаспора, яка проживає в одних із "трампівських" штатів - Південна Кароліна
та Північна Кароліна
влаштувала мітинг та масовий вихід українців із закликами до членів Палати представників в Конгресі США, які були обрані від цих штатів
- проголосувати за підтримку України.
Звісно, не це є основним чинником, але я Вас запевняю: увага до українців та України на цьому заходів була - люди підходили до осередку, отримували українські прапорці, українські льодяники і навіть могли смакувати український "Білий квас". Всі без виключення діти отримували надуті повітряні кульки в жовто-блакитних кольорах.
Серед численних відвідувачів найбільше цікавим була розмова з родиною з нашого обласного центра - троє дітей.
Ну ось Вам справжня еміграція
і справжнє заробітчанство.
Виїхали з обласного центра (назву видалено) взимку. Заради дітей: 10 років (син), 16 років (син), 19 років (дочка). За Програмою U4U.
Чоловік до цього працював за контактом в Румунії - і ось вся родина зібралася в штаті Південна Кароліна.
Програма для українців чудова: майже миттєво отримали дозволи на роботу, медичну страховку та необхідний всюди податковий номер.Житло:
орендують приватний будинок за 2 000 доларів на місяць.
Для довідки: в цій місцевості квартири можна орендувати за ціною від 1150 до 1850 доларів.
Великий вибір, дуже непогані умови.Діти:
вчаться в школі. Все безкоштовно. Школи дуже гарні. Вражає кількість автівок на парковках біля шкіл: наче мінімум половина школярів приїздить на власних авто.Робота.
Тут саме цікаве.Чоловік:
взагалі то він те, що має назву "Білі комірці
". Але звісно: те, що ти "білий комірець
" в Україні - в США нічого не означає. Тому влаштувався на роботу до...
До мексиканців - робота на вантажівці - з умовами: 170 доларів на день, часи роботи: 8 на добу.
На практиці мексиканці змушували працювати по 10-12 годин на добу за ті самі гроші.
Ретельно шукав нову роботу і - що цікаво - знайшов в фірмі НАШИХ українців. Робота вже ближче до "нормальної" та з оплатою по 25 доларів на годину. Ця робота вже подобається.Жінка:
Ще цікавіше: влаштувався на роботу таку: розвозити замовлення від супермаркету Wallmart.
Вільний графік: замовлення приймає на смартфон - хочеш працюй 2 години, хочеш - 4, хочеш не працюєш.
Жінка поставила собі мету: заробляти по 500 доларів на тиждень або 2 000 на місяць, щоби сплачувати за оренду житла.
Авто використовує власне: купили не нове за 8 000 доларів (марку не питав).
Витрати на харчування родини з 5-ти осіб: 1 200 доларів на місяць. Сказали, що "не шикують
" та економлять (мені трохи стало соромно за себе, бо на обід в мексиканському ресторані витратили вдвох із жінкою 55 доларів).
При мені було сказано: "Хочу додому, але заради дітей будемо залишатися
".
Докладно поговорив з хлопцем - учень 10-го класу - про навчання в університетах США.
Обмінялися телефонами з його мамою.
Ну ось не все так просто в еміграції, але "Хто стукає - тому відкривають!"
Медом не намазано, але жити можна...
Сегодня встречался со своим товарищем по эмиграции (приехали почти одновременно, делимся опытом, кое что делаем вместе для страны из которой выехали, общаемся семьями), он после нескольких лет работы электриком на стройке и курсов, работает QA в манхеттенской конторе.
У него приятель уже лет 10 в США, как-то странно у него происходило. Лет 8 проработал на минималку (15 долларов в час,потом подняли до 16, смешно. Не понятно, почему не искал другого работодателя), снимал комнату, язык специально не учил - что прилипло то и прилипло. На монтажах больших витрин регулярно рвал спину.
Приехала его девущка из Украины по Ю4Ю. Сняли квартиру за 1800. Доходов стало катастрофически не хватать. Мой приятель протежировал его на электрическую фирму, где раньше работал. Тот пошел. На 25 долларов в час. Работает-ли девушка - не упоминалось.
Про себя я отметил мысленно, что моя работа на фоне таких примеров - очень даже ничего, хотя много кто из тех, кто давно в США, мне делают ...даже не намеки, а прямым текстом говорят, что я засиделся и для США это и работа так себе и зарплата.
К чему я это пишу?
К тому, что путь ньюкамера непрост. Я тоже не с трапа самолета попал на свою позицию. Но надо или двигаться у одного работодателя (это то, что любит Шаман называть карьерой, но это не самоцельь и не всегда это вверх) или искать другого работодателя и другую работу, чтобы не пахать на реально минималку 8 (!!!!) лет на реально тяжелой работе.
Жена сегодня встречалась с мамой одноклассника ребенка (гуляли вместе на площадке), с ЗУ, их папа лет 15 в США, гражданство есть. У мамы языка нет, приехала с детьми по Ю4Ю, совсем. Но нашла работу в Манхеттене...швеей. Это радикально улучшило семейный бюджет. Сколько зарабатывает - не знаю, но в Манхеттене наприлично больше платят.
Если в среднем в НЙ выше зп, чем в среднем по стране, то в Манхеттене в среднем выще, чем в среднем по НЙ. Большинство моих знакомых, кто хорошо действительно зарабатывает, работают в Манхеттене.
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