Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2060206120622063 Додано: Суб 20 кві, 2024 23:21 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: й є консервативні круги - традиційні цінності й щоб було, як раніше - зараз це респи. й є консервативні круги - традиційні цінності й щоб було, як раніше - зараз це респи.

Я розумію їх, сам голосував би за респів, але коли в респах є купа адекватних кандидатів, то чомусь все рівно голосують за Трампа і клоунів з МАГА, які йдуть прямо проти програми партії... Я розумію їх, сам голосував би за респів, але коли в респах є купа адекватних кандидатів, то чомусь все рівно голосують за Трампа і клоунів з МАГА, які йдуть прямо проти програми партії...



У респов есть центристы - абсолютно адекватная часть партии, но выбивается вверх те, кто больше вопит. У респов есть центристы - абсолютно адекватная часть партии, но выбивается вверх те, кто больше вопит. rjkz

Повідомлень: 16509 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5186 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 03:21 Еміграція, заробітчанство



News from USA



В суботу 20 квітня - в один із головних для України днів - українська діаспора, яка проживає в одних із "трампівських" штатів - Південна Кароліна та Північна Кароліна влаштувала мітинг та масовий вихід українців із закликами до членів Палати представників в Конгресі США, які були обрані від цих штатів - проголосувати за підтримку України.

Звісно, не це є основним чинником, але я Вас запевняю: увага до українців та України на цьому заходів була - люди підходили до осередку, отримували українські прапорці, українські льодяники і навіть могли смакувати український "Білий квас". Всі без виключення діти отримували надуті повітряні кульки в жовто-блакитних кольорах.



Серед численних відвідувачів найбільше цікавим була розмова з родиною з нашого обласного центра - троє дітей.

Ну ось Вам справжня еміграція і справжнє заробітчанство.



Виїхали з обласного центра (назву видалено) взимку. Заради дітей: 10 років (син), 16 років (син), 19 років (дочка). За Програмою U4U.

Чоловік до цього працював за контактом в Румунії - і ось вся родина зібралася в штаті Південна Кароліна.

Програма для українців чудова: майже миттєво отримали дозволи на роботу, медичну страховку та необхідний всюди податковий номер.

Житло: орендують приватний будинок за 2 000 доларів на місяць.

Для довідки: в цій місцевості квартири можна орендувати за ціною від 1150 до 1850 доларів.

Великий вибір, дуже непогані умови.



Діти: вчаться в школі. Все безкоштовно. Школи дуже гарні. Вражає кількість автівок на парковках біля шкіл: наче мінімум половина школярів приїздить на власних авто.



Робота. Тут саме цікаве.



Чоловік: взагалі то він те, що має назву "Білі комірці". Але звісно: те, що ти "білий комірець" в Україні - в США нічого не означає. Тому влаштувався на роботу до...

До мексиканців - робота на вантажівці - з умовами: 170 доларів на день, часи роботи: 8 на добу.

На практиці мексиканці змушували працювати по 10-12 годин на добу за ті самі гроші.

Ретельно шукав нову роботу і - що цікаво - знайшов в фірмі НАШИХ українців. Робота вже ближче до "нормальної" та з оплатою по 25 доларів на годину. Ця робота вже подобається.



Жінка: Ще цікавіше: влаштувався на роботу таку: розвозити замовлення від супермаркету Wallmart.

Вільний графік: замовлення приймає на смартфон - хочеш працюй 2 години, хочеш - 4, хочеш не працюєш.

Жінка поставила собі мету: заробляти по 500 доларів на тиждень або 2 000 на місяць, щоби сплачувати за оренду житла.

Авто використовує власне: купили не нове за 8 000 доларів (марку не питав).



Витрати на харчування родини з 5-ти осіб: 1 200 доларів на місяць. Сказали, що "не шикують" та економлять (мені трохи стало соромно за себе, бо на обід в мексиканському ресторані витратили вдвох із жінкою 55 доларів).

При мені було сказано: "Хочу додому, але заради дітей будемо залишатися".



Докладно поговорив з хлопцем - учень 10-го класу - про навчання в університетах США.

Обмінялися телефонами з його мамою.

Ну ось не все так просто в еміграції, але "Хто стукає - тому відкривають!"

Медом не намазано, але жити можна... akurt

Повідомлень: 9595 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3568 раз. Подякували: 1259 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 03:59 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



В суботу 20 квітня - в один із головних для України днів - українська діаспора, яка проживає в одних із "трампівських" штатів - Південна Кароліна та Північна Кароліна влаштувала мітинг та масовий вихід українців із закликами до членів Палати представників в Конгресі США, які були обрані від цих штатів - проголосувати за підтримку України.

Звісно, не це є основним чинником, але я Вас запевняю: увага до українців та України на цьому заходів була - люди підходили до осередку, отримували українські прапорці, українські льодяники і навіть могли смакувати український "Білий квас". Всі без виключення діти отримували надуті повітряні кульки в жовто-блакитних кольорах.



Серед численних відвідувачів найбільше цікавим була розмова з родиною з нашого обласного центра - троє дітей.

Ну ось Вам справжня еміграція і справжнє заробітчанство.



Виїхали з обласного центра (назву видалено) взимку. Заради дітей: 10 років (син), 16 років (син), 19 років (дочка). За Програмою U4U.

Чоловік до цього працював за контактом в Румунії - і ось вся родина зібралася в штаті Південна Кароліна.

Програма для українців чудова: майже миттєво отримали дозволи на роботу, медичну страховку та необхідний всюди податковий номер.

Житло: орендують приватний будинок за 2 000 доларів на місяць.

Для довідки: в цій місцевості квартири можна орендувати за ціною від 1150 до 1850 доларів.

Великий вибір, дуже непогані умови.



Діти: вчаться в школі. Все безкоштовно. Школи дуже гарні. Вражає кількість автівок на парковках біля шкіл: наче мінімум половина школярів приїздить на власних авто.



Робота. Тут саме цікаве.



Чоловік: взагалі то він те, що має назву "Білі комірці". Але звісно: те, що ти "білий комірець" в Україні - в США нічого не означає. Тому влаштувався на роботу до...

До мексиканців - робота на вантажівці - з умовами: 170 доларів на день, часи роботи: 8 на добу.

На практиці мексиканці змушували працювати по 10-12 годин на добу за ті самі гроші.

Ретельно шукав нову роботу і - що цікаво - знайшов в фірмі НАШИХ українців. Робота вже ближче до "нормальної" та з оплатою по 25 доларів на годину. Ця робота вже подобається.



Жінка: Ще цікавіше: влаштувався на роботу таку: розвозити замовлення від супермаркету Wallmart.

Вільний графік: замовлення приймає на смартфон - хочеш працюй 2 години, хочеш - 4, хочеш не працюєш.

Жінка поставила собі мету: заробляти по 500 доларів на тиждень або 2 000 на місяць, щоби сплачувати за оренду житла.

Авто використовує власне: купили не нове за 8 000 доларів (марку не питав).



Витрати на харчування родини з 5-ти осіб: 1 200 доларів на місяць. Сказали, що "не шикують" та економлять (мені трохи стало соромно за себе, бо на обід в мексиканському ресторані витратили вдвох із жінкою 55 доларів).

При мені було сказано: "Хочу додому, але заради дітей будемо залишатися".



Докладно поговорив з хлопцем - учень 10-го класу - про навчання в університетах США.

Обмінялися телефонами з його мамою.

Ну ось не все так просто в еміграції, але "Хто стукає - тому відкривають!"

Медом не намазано, але жити можна... News from USAВ суботу 20 квітня - в один із головних для України днів - українська діаспора, яка проживає в одних із "трампівських" штатів - Південна Кароліна та Північна Кароліна влаштувала мітинг та масовий вихід українців із закликами до членів Палати представників в Конгресі США,- проголосувати за підтримку України.Звісно, не це є основним чинником, але я Вас запевняю: увага до українців та України на цьому заходів була - люди підходили до осередку, отримували українські прапорці, українські льодяники і навіть могли смакувати український "Білий квас". Всі без виключення діти отримували надуті повітряні кульки в жовто-блакитних кольорах.Серед численних відвідувачів найбільше цікавим була розмова з родиною з нашого обласного центра - троє дітей.Ну ось ВамВиїхали з обласного центра (назву видалено) взимку. Заради дітей: 10 років (син), 16 років (син), 19 років (дочка). За Програмою U4U.Чоловік до цього працював за контактом в Румунії - і ось вся родина зібралася в штаті Південна Кароліна.Програма для українців чудова: майже миттєво отримали дозволи на роботу, медичну страховку та необхідний всюди податковий номер.орендують приватний будинок за 2 000 доларів на місяць.Для довідки: в цій місцевості квартири можна орендувати за ціною від 1150 до 1850 доларів.Великий вибір, дуже непогані умови.вчаться в школі. Все безкоштовно. Школи дуже гарні. Вражає кількість автівок на парковках біля шкіл: наче мінімум половина школярів приїздить на власних авто.Тут саме цікаве.Чоловік: взагалі то він те, що має назву "Білі комірці". Але звісно: те, що ти "білий комірець" в Україні - в США нічого не означає. Тому влаштувався на роботу до...До мексиканців - робота на вантажівці - з умовами: 170 доларів на день, часи роботи: 8 на добу.На практиці мексиканці змушували працювати по 10-12 годин на добу за ті самі гроші.Ретельно шукав нову роботу і - що цікаво - знайшов в фірмі НАШИХ українців. Робота вже ближче до "нормальної" та з оплатою по 25 доларів на годину. Ця робота вже подобається.Жінка: Ще цікавіше: влаштувався на роботу таку: розвозити замовлення від супермаркету Wallmart.Вільний графік: замовлення приймає на смартфон - хочеш працюй 2 години, хочеш - 4, хочеш не працюєш.Жінка поставила собі мету: заробляти по 500 доларів на тиждень або 2 000 на місяць,Авто використовує власне: купили не нове за 8 000 доларів (марку не питав).Витрати на харчування родини з 5-ти осіб: 1 200 доларів на місяць. Сказали, що "не шикують" та економлять (мені трохи стало соромно за себе, бо на обід в мексиканському ресторані витратили вдвох із жінкою 55 доларів).При мені було сказано: "Хочу додому, але заради дітей будемо залишатися".Докладно поговорив з хлопцем - учень 10-го класу - про навчання в університетах США.Обмінялися телефонами з його мамою.Ну ось не все так просто в еміграції, але "Хто стукає - тому відкривають!"Медом не намазано, але жити можна...



Сегодня встречался со своим товарищем по эмиграции (приехали почти одновременно, делимся опытом, кое что делаем вместе для страны из которой выехали, общаемся семьями), он после нескольких лет работы электриком на стройке и курсов, работает QA в манхеттенской конторе.

У него приятель уже лет 10 в США, как-то странно у него происходило. Лет 8 проработал на минималку (15 долларов в час,потом подняли до 16, смешно. Не понятно, почему не искал другого работодателя), снимал комнату, язык специально не учил - что прилипло то и прилипло. На монтажах больших витрин регулярно рвал спину.

Приехала его девущка из Украины по Ю4Ю. Сняли квартиру за 1800. Доходов стало катастрофически не хватать. Мой приятель протежировал его на электрическую фирму, где раньше работал. Тот пошел. На 25 долларов в час. Работает-ли девушка - не упоминалось.

Про себя я отметил мысленно, что моя работа на фоне таких примеров - очень даже ничего, хотя много кто из тех, кто давно в США, мне делают ...даже не намеки, а прямым текстом говорят, что я засиделся и для США это и работа так себе и зарплата.

К чему я это пишу?

К тому, что путь ньюкамера непрост. Я тоже не с трапа самолета попал на свою позицию. Но надо или двигаться у одного работодателя (это то, что любит Шаман называть карьерой, но это не самоцельь и не всегда это вверх) или искать другого работодателя и другую работу, чтобы не пахать на реально минималку 8 (!!!!) лет на реально тяжелой работе.

Жена сегодня встречалась с мамой одноклассника ребенка (гуляли вместе на площадке), с ЗУ, их папа лет 15 в США, гражданство есть. У мамы языка нет, приехала с детьми по Ю4Ю, совсем. Но нашла работу в Манхеттене...швеей. Это радикально улучшило семейный бюджет. Сколько зарабатывает - не знаю, но в Манхеттене наприлично больше платят.

Если в среднем в НЙ выше зп, чем в среднем по стране, то в Манхеттене в среднем выще, чем в среднем по НЙ. Большинство моих знакомых, кто хорошо действительно зарабатывает, работают в Манхеттене. Сегодня встречался со своим товарищем по эмиграции (приехали почти одновременно, делимся опытом, кое что делаем вместе для страны из которой выехали, общаемся семьями), он после нескольких лет работы электриком на стройке и курсов, работает QA в манхеттенской конторе.У него приятель уже лет 10 в США, как-то странно у него происходило. Лет 8 проработал на минималку (15 долларов в час,потом подняли до 16, смешно. Не понятно, почему не искал другого работодателя), снимал комнату, язык специально не учил - что прилипло то и прилипло. На монтажах больших витрин регулярно рвал спину.Приехала его девущка из Украины по Ю4Ю. Сняли квартиру за 1800. Доходов стало катастрофически не хватать. Мой приятель протежировал его на электрическую фирму, где раньше работал. Тот пошел. На 25 долларов в час. Работает-ли девушка - не упоминалось.Про себя я отметил мысленно, что моя работа на фоне таких примеров - очень даже ничего, хотя много кто из тех, кто давно в США, мне делают ...даже не намеки, а прямым текстом говорят, что я засиделся и для США это и работа так себе и зарплата.К чему я это пишу?К тому, что путь ньюкамера непрост. Я тоже не с трапа самолета попал на свою позицию. Но надо или двигаться у одного работодателя (это то, что любит Шаман называть карьерой, но это не самоцельь и не всегда это вверх) или искать другого работодателя и другую работу, чтобы не пахать на реально минималку 8 (!!!!) лет на реально тяжелой работе.Жена сегодня встречалась с мамой одноклассника ребенка (гуляли вместе на площадке), с ЗУ, их папа лет 15 в США, гражданство есть. У мамы языка нет, приехала с детьми по Ю4Ю, совсем. Но нашла работу в Манхеттене...швеей. Это радикально улучшило семейный бюджет. Сколько зарабатывает - не знаю, но в Манхеттене наприлично больше платят.Если в среднем в НЙ выше зп, чем в среднем по стране, то в Манхеттене в среднем выще, чем в среднем по НЙ. Большинство моих знакомых, кто хорошо действительно зарабатывает, работают в Манхеттене. rjkz

Повідомлень: 16509 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5186 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 08:28 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: кто бы так добровольно пускал к себе бомжей? кто бы так добровольно пускал к себе бомжей? Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік.

Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон. Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік.Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон.



В нас також. В тій же ФРН маса державного та муніципального житла, що дозволяє їм перетравити емігрантів, а в Україні якось позбулись як державного житла, так і землю подерибанили. А тепер дуже би знадобились якісь резерви, а їх нема. УБД отримували 6 соток десь на болоті, ВПО в скрутному становищі. Можливо би декілька мільйонів і не з'їхали би при державному підході до цих питань. В нас також. В тій же ФРН маса державного та муніципального житла, що дозволяє їм перетравити емігрантів, а в Україні якось позбулись як державного житла, так і землю подерибанили. А тепер дуже би знадобились якісь резерви, а їх нема. УБД отримували 6 соток десь на болоті, ВПО в скрутному становищі. Можливо би декілька мільйонів і не з'їхали би при державному підході до цих питань. Ой+

Повідомлень: 6622 З нами з: 19.04.12 Подякував: 101 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 09:25 gonchik74 написав: slonomag написав: gonchik74 написав: Що заважає поставити в ту хату, де зараз не живеш, сигналку (навіть без привʼязки до охорони) і оперативно реагувати в разі заселення окупасів? Що заважає поставити в ту хату, де зараз не живеш, сигналку (навіть без привʼязки до охорони) і оперативно реагувати в разі заселення окупасів?

Ну так и делают. Фигня в том что сигналка с привязкой к полиции, или чтобы охранное агенство приезжало и ловило жулика стоит норм денег, чуть ли не 500 евро в месяц = 6к/год = 72к за 10 лет (почти половина стоимости загородного дома которые обычно окупируют). Для виллы за лям мб и норм цена, а для не дорогих домов так себе. А дешевые сигнализации за 100-200евро в месяц бесполезны - тебе просто звонит девочка с пульта охраны и сообщает что в ваш дом кто-то залез. А может просто кошка пробежала мимо датчика. И дальше делай что хочешь, можешь сорваться и поехать за 200км проверять что там случилось. А то и за 500км как у нас в урбанизации куча народа с Мадрида - замахаешься ездить проверять. Так что сигналка не всегда решение. Ну так и делают. Фигня в том что сигналка с привязкой к полиции, или чтобы охранное агенство приезжало и ловило жулика стоит норм денег, чуть ли не 500 евро в месяц = 6к/год = 72к за 10 лет (почти половина стоимости загородного дома которые обычно окупируют). Для виллы за лям мб и норм цена, а для не дорогих домов так себе. А дешевые сигнализации за 100-200евро в месяц бесполезны - тебе просто звонит девочка с пульта охраны и сообщает что в ваш дом кто-то залез. А может просто кошка пробежала мимо датчика. И дальше делай что хочешь, можешь сорваться и поехать за 200км проверять что там случилось. А то и за 500км как у нас в урбанизации куча народа с Мадрида - замахаешься ездить проверять. Так что сигналка не всегда решение.

Це прикол? Ставиш умовний аякс плюс камери і все бачиш, все чуєш. Не привʼязуй до охорони, отримуй на телефон. Це прикол? Ставиш умовний аякс плюс камери і все бачиш, все чуєш. Не привʼязуй до охорони, отримуй на телефон.

Ну ок, ты в Мадриде, а твой дом в урбанизации под Аликанте (600км). Ты получил сообщение что была сработка, что дальше? Прыгаешь в машину и летишь 8 часов чтобы узнать что кошка мимо датчика пробежала? Ну 2-3 раза можно съездить, потом станет впадлу. В полицию звонить смысла нет, если дом не на охране, то им пофиг на твои датчики, скажут сам едь и проверяй.



На самом деле тема окупасов слегка преувеличена чтобы народ прям так сильно парился. Да, риск есть, но 99% случаев происходит или где-то совсем на отшибке когда у тебя дом в поле и в радиусе 1км никого, или в цыганских/пакистанских районах. А в норм урбанизациях как вот я живу сейчас, за последние 10 лет не было ни 1й окупации. Хотя все знают где свободные дома. Но контингент не тот. Не будет англичанин/немец окупировать чужое жилье. Да и испанец не будет. А мексов и тд тут нет в радиусе 20км так как самый дешевый дом стоит 200куе.



Их просто даже не пустят в урбанизацию, а если они как-то и проникнут то для охраны будут как красная тряпка - их если сразу и не выгонят, то будут ходить по пятам и смотреть чтобы никакой горшок с цветком не украли. Я в прошлом году все лето двери/окна толком не закрывал, разве что на ночь или когда уходили больше чем на час.



Так что в вопросе окупасов и вообще безопасности ключевой момент это локация. Ну ок, ты в Мадриде, а твой дом в урбанизации под Аликанте (600км). Ты получил сообщение что была сработка, что дальше? Прыгаешь в машину и летишь 8 часов чтобы узнать что кошка мимо датчика пробежала? Ну 2-3 раза можно съездить, потом станет впадлу. В полицию звонить смысла нет, если дом не на охране, то им пофиг на твои датчики, скажут сам едь и проверяй.На самом деле тема окупасов слегка преувеличена чтобы народ прям так сильно парился. Да, риск есть, но 99% случаев происходит или где-то совсем на отшибке когда у тебя дом в поле и в радиусе 1км никого, или в цыганских/пакистанских районах. А в норм урбанизациях как вот я живу сейчас, за последние 10 лет не было ни 1й окупации. Хотя все знают где свободные дома. Но контингент не тот. Не будет англичанин/немец окупировать чужое жилье. Да и испанец не будет. А мексов и тд тут нет в радиусе 20км так как самый дешевый дом стоит 200куе.Их просто даже не пустят в урбанизацию, а если они как-то и проникнут то для охраны будут как красная тряпка - их если сразу и не выгонят, то будут ходить по пятам и смотреть чтобы никакой горшок с цветком не украли. Я в прошлом году все лето двери/окна толком не закрывал, разве что на ночь или когда уходили больше чем на час.Так что в вопросе окупасов и вообще безопасности ключевой момент это локация. slonomag Повідомлень: 490 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 116 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 09:50 Ой+ написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав: кто бы так добровольно пускал к себе бомжей? кто бы так добровольно пускал к себе бомжей? Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік.

Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон. Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік.Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон.

В нас також. В тій же ФРН маса державного та муніципального житла, що дозволяє їм перетравити емігрантів, а в Україні якось позбулись як державного житла, так і землю подерибанили. А тепер дуже би знадобились якісь резерви, а їх нема. УБД отримували 6 соток десь на болоті, ВПО в скрутному становищі. Можливо би декілька мільйонів і не з'їхали би при державному підході до цих питань. В нас також. В тій же ФРН маса державного та муніципального житла, що дозволяє їм перетравити емігрантів, а в Україні якось позбулись як державного житла, так і землю подерибанили. А тепер дуже би знадобились якісь резерви, а їх нема. УБД отримували 6 соток десь на болоті, ВПО в скрутному становищі. Можливо би декілька мільйонів і не з'їхали би при державному підході до цих питань.

Взагалі згідно законів України кожен пересічний мав право на 10 соток в місті. Не тільки УБД або інші. Колись цікавився отриманням тієї ділянки в своєму пгт - сказали без шансів. Все вже давно подеребанено. І дійсно, відкриваєш кадастрову карту - і вся земля в України чиясь приватна. Цілі поля подерибанені по 10 соток.



Хоча на ту кількість людей землі дофіга. Хоча навіть клятий СРСР дав моїм батькам 6 соток. Взагалі згідно законів Українипересічний мав право на 10 соток в місті. Не тільки УБД або інші. Колись цікавився отриманням тієї ділянки в своєму пгт - сказали без шансів. Все вже давно подеребанено. І дійсно, відкриваєш кадастрову карту - і вся земля в України чиясь приватна. Цілі поля подерибанені по 10 соток.Хоча на ту кількість людей землі дофіга. Хоча навіть клятий СРСР дав моїм батькам 6 соток. BIGor

Повідомлень: 8857 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1325 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2060206120622063 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор