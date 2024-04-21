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В суботу 20 квітня - в один із головних для України днів - українська діаспора, яка проживає в одних із "трампівських" штатів - Південна Кароліна та Північна Кароліна влаштувала мітинг та масовий вихід українців із закликами до членів Палати представників в Конгресі США, які були обрані від цих штатів - проголосувати за підтримку України. Звісно, не це є основним чинником, але я Вас запевняю: увага до українців та України на цьому заходів була - люди підходили до осередку, отримували українські прапорці, українські льодяники і навіть могли смакувати український "Білий квас". Всі без виключення діти отримували надуті повітряні кульки в жовто-блакитних кольорах.
Серед численних відвідувачів найбільше цікавим була розмова з родиною з нашого обласного центра - троє дітей. Ну ось Вам справжня еміграція і справжнє заробітчанство.
Виїхали з обласного центра (назву видалено) взимку. Заради дітей: 10 років (син), 16 років (син), 19 років (дочка). За Програмою U4U. Чоловік до цього працював за контактом в Румунії - і ось вся родина зібралася в штаті Південна Кароліна. Програма для українців чудова: майже миттєво отримали дозволи на роботу, медичну страховку та необхідний всюди податковий номер. Житло: орендують приватний будинок за 2 000 доларів на місяць. Для довідки: в цій місцевості квартири можна орендувати за ціною від 1150 до 1850 доларів. Великий вибір, дуже непогані умови.
Діти: вчаться в школі. Все безкоштовно. Школи дуже гарні. Вражає кількість автівок на парковках біля шкіл: наче мінімум половина школярів приїздить на власних авто.
Робота. Тут саме цікаве.
Чоловік: взагалі то він те, що має назву "Білі комірці". Але звісно: те, що ти "білий комірець" в Україні - в США нічого не означає. Тому влаштувався на роботу до... До мексиканців - робота на вантажівці - з умовами: 170 доларів на день, часи роботи: 8 на добу. На практиці мексиканці змушували працювати по 10-12 годин на добу за ті самі гроші. Ретельно шукав нову роботу і - що цікаво - знайшов в фірмі НАШИХ українців. Робота вже ближче до "нормальної" та з оплатою по 25 доларів на годину. Ця робота вже подобається.
Жінка: Ще цікавіше: влаштувався на роботу таку: розвозити замовлення від супермаркету Wallmart. Вільний графік: замовлення приймає на смартфон - хочеш працюй 2 години, хочеш - 4, хочеш не працюєш. Жінка поставила собі мету: заробляти по 500 доларів на тиждень або 2 000 на місяць, щоби сплачувати за оренду житла. Авто використовує власне: купили не нове за 8 000 доларів (марку не питав).
Витрати на харчування родини з 5-ти осіб: 1 200 доларів на місяць. Сказали, що "не шикують" та економлять (мені трохи стало соромно за себе, бо на обід в мексиканському ресторані витратили вдвох із жінкою 55 доларів). При мені було сказано: "Хочу додому, але заради дітей будемо залишатися".
Докладно поговорив з хлопцем - учень 10-го класу - про навчання в університетах США. Обмінялися телефонами з його мамою. Ну ось не все так просто в еміграції, але "Хто стукає - тому відкривають!" Медом не намазано, але жити можна...
В суботу 20 квітня - в один із головних для України днів - українська діаспора, яка проживає в одних із "трампівських" штатів - Південна Кароліна та Північна Кароліна влаштувала мітинг та масовий вихід українців із закликами до членів Палати представників в Конгресі США, які були обрані від цих штатів - проголосувати за підтримку України. Звісно, не це є основним чинником, але я Вас запевняю: увага до українців та України на цьому заходів була - люди підходили до осередку, отримували українські прапорці, українські льодяники і навіть могли смакувати український "Білий квас". Всі без виключення діти отримували надуті повітряні кульки в жовто-блакитних кольорах.
Серед численних відвідувачів найбільше цікавим була розмова з родиною з нашого обласного центра - троє дітей. Ну ось Вам справжня еміграція і справжнє заробітчанство.
Виїхали з обласного центра (назву видалено) взимку. Заради дітей: 10 років (син), 16 років (син), 19 років (дочка). За Програмою U4U. Чоловік до цього працював за контактом в Румунії - і ось вся родина зібралася в штаті Південна Кароліна. Програма для українців чудова: майже миттєво отримали дозволи на роботу, медичну страховку та необхідний всюди податковий номер. Житло: орендують приватний будинок за 2 000 доларів на місяць. Для довідки: в цій місцевості квартири можна орендувати за ціною від 1150 до 1850 доларів. Великий вибір, дуже непогані умови.
Діти: вчаться в школі. Все безкоштовно. Школи дуже гарні. Вражає кількість автівок на парковках біля шкіл: наче мінімум половина школярів приїздить на власних авто.
Робота. Тут саме цікаве.
Чоловік: взагалі то він те, що має назву "Білі комірці". Але звісно: те, що ти "білий комірець" в Україні - в США нічого не означає. Тому влаштувався на роботу до... До мексиканців - робота на вантажівці - з умовами: 170 доларів на день, часи роботи: 8 на добу. На практиці мексиканці змушували працювати по 10-12 годин на добу за ті самі гроші. Ретельно шукав нову роботу і - що цікаво - знайшов в фірмі НАШИХ українців. Робота вже ближче до "нормальної" та з оплатою по 25 доларів на годину. Ця робота вже подобається.
Жінка: Ще цікавіше: влаштувався на роботу таку: розвозити замовлення від супермаркету Wallmart. Вільний графік: замовлення приймає на смартфон - хочеш працюй 2 години, хочеш - 4, хочеш не працюєш. Жінка поставила собі мету: заробляти по 500 доларів на тиждень або 2 000 на місяць, щоби сплачувати за оренду житла. Авто використовує власне: купили не нове за 8 000 доларів (марку не питав).
Витрати на харчування родини з 5-ти осіб: 1 200 доларів на місяць. Сказали, що "не шикують" та економлять (мені трохи стало соромно за себе, бо на обід в мексиканському ресторані витратили вдвох із жінкою 55 доларів). При мені було сказано: "Хочу додому, але заради дітей будемо залишатися".
Докладно поговорив з хлопцем - учень 10-го класу - про навчання в університетах США. Обмінялися телефонами з його мамою. Ну ось не все так просто в еміграції, але "Хто стукає - тому відкривають!" Медом не намазано, але жити можна...
Сегодня встречался со своим товарищем по эмиграции (приехали почти одновременно, делимся опытом, кое что делаем вместе для страны из которой выехали, общаемся семьями), он после нескольких лет работы электриком на стройке и курсов, работает QA в манхеттенской конторе. У него приятель уже лет 10 в США, как-то странно у него происходило. Лет 8 проработал на минималку (15 долларов в час,потом подняли до 16, смешно. Не понятно, почему не искал другого работодателя), снимал комнату, язык специально не учил - что прилипло то и прилипло. На монтажах больших витрин регулярно рвал спину. Приехала его девущка из Украины по Ю4Ю. Сняли квартиру за 1800. Доходов стало катастрофически не хватать. Мой приятель протежировал его на электрическую фирму, где раньше работал. Тот пошел. На 25 долларов в час. Работает-ли девушка - не упоминалось. Про себя я отметил мысленно, что моя работа на фоне таких примеров - очень даже ничего, хотя много кто из тех, кто давно в США, мне делают ...даже не намеки, а прямым текстом говорят, что я засиделся и для США это и работа так себе и зарплата. К чему я это пишу? К тому, что путь ньюкамера непрост. Я тоже не с трапа самолета попал на свою позицию. Но надо или двигаться у одного работодателя (это то, что любит Шаман называть карьерой, но это не самоцельь и не всегда это вверх) или искать другого работодателя и другую работу, чтобы не пахать на реально минималку 8 (!!!!) лет на реально тяжелой работе. Жена сегодня встречалась с мамой одноклассника ребенка (гуляли вместе на площадке), с ЗУ, их папа лет 15 в США, гражданство есть. У мамы языка нет, приехала с детьми по Ю4Ю, совсем. Но нашла работу в Манхеттене...швеей. Это радикально улучшило семейный бюджет. Сколько зарабатывает - не знаю, но в Манхеттене наприлично больше платят. Если в среднем в НЙ выше зп, чем в среднем по стране, то в Манхеттене в среднем выще, чем в среднем по НЙ. Большинство моих знакомых, кто хорошо действительно зарабатывает, работают в Манхеттене.
slonomag написав:кто бы так добровольно пускал к себе бомжей?
Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік. Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон.
В нас також. В тій же ФРН маса державного та муніципального житла, що дозволяє їм перетравити емігрантів, а в Україні якось позбулись як державного житла, так і землю подерибанили. А тепер дуже би знадобились якісь резерви, а їх нема. УБД отримували 6 соток десь на болоті, ВПО в скрутному становищі. Можливо би декілька мільйонів і не з'їхали би при державному підході до цих питань.
gonchik74 написав:Що заважає поставити в ту хату, де зараз не живеш, сигналку (навіть без привʼязки до охорони) і оперативно реагувати в разі заселення окупасів?
Ну так и делают. Фигня в том что сигналка с привязкой к полиции, или чтобы охранное агенство приезжало и ловило жулика стоит норм денег, чуть ли не 500 евро в месяц = 6к/год = 72к за 10 лет (почти половина стоимости загородного дома которые обычно окупируют). Для виллы за лям мб и норм цена, а для не дорогих домов так себе. А дешевые сигнализации за 100-200евро в месяц бесполезны - тебе просто звонит девочка с пульта охраны и сообщает что в ваш дом кто-то залез. А может просто кошка пробежала мимо датчика. И дальше делай что хочешь, можешь сорваться и поехать за 200км проверять что там случилось. А то и за 500км как у нас в урбанизации куча народа с Мадрида - замахаешься ездить проверять. Так что сигналка не всегда решение.
Це прикол? Ставиш умовний аякс плюс камери і все бачиш, все чуєш. Не привʼязуй до охорони, отримуй на телефон.
Ну ок, ты в Мадриде, а твой дом в урбанизации под Аликанте (600км). Ты получил сообщение что была сработка, что дальше? Прыгаешь в машину и летишь 8 часов чтобы узнать что кошка мимо датчика пробежала? Ну 2-3 раза можно съездить, потом станет впадлу. В полицию звонить смысла нет, если дом не на охране, то им пофиг на твои датчики, скажут сам едь и проверяй.
На самом деле тема окупасов слегка преувеличена чтобы народ прям так сильно парился. Да, риск есть, но 99% случаев происходит или где-то совсем на отшибке когда у тебя дом в поле и в радиусе 1км никого, или в цыганских/пакистанских районах. А в норм урбанизациях как вот я живу сейчас, за последние 10 лет не было ни 1й окупации. Хотя все знают где свободные дома. Но контингент не тот. Не будет англичанин/немец окупировать чужое жилье. Да и испанец не будет. А мексов и тд тут нет в радиусе 20км так как самый дешевый дом стоит 200куе.
Их просто даже не пустят в урбанизацию, а если они как-то и проникнут то для охраны будут как красная тряпка - их если сразу и не выгонят, то будут ходить по пятам и смотреть чтобы никакой горшок с цветком не украли. Я в прошлом году все лето двери/окна толком не закрывал, разве что на ночь или когда уходили больше чем на час.
Так что в вопросе окупасов и вообще безопасности ключевой момент это локация.
slonomag написав:кто бы так добровольно пускал к себе бомжей?
Та всі б пускали, якщо б податок був, скажімо 10% від вартості житла в рік. Витрати значно менше зло, ніж покоління людей, які готові порушити закон.
В нас також. В тій же ФРН маса державного та муніципального житла, що дозволяє їм перетравити емігрантів, а в Україні якось позбулись як державного житла, так і землю подерибанили. А тепер дуже би знадобились якісь резерви, а їх нема. УБД отримували 6 соток десь на болоті, ВПО в скрутному становищі. Можливо би декілька мільйонів і не з'їхали би при державному підході до цих питань.
Взагалі згідно законів України кожен пересічний мав право на 10 соток в місті. Не тільки УБД або інші. Колись цікавився отриманням тієї ділянки в своєму пгт - сказали без шансів. Все вже давно подеребанено. І дійсно, відкриваєш кадастрову карту - і вся земля в України чиясь приватна. Цілі поля подерибанені по 10 соток. Хоча на ту кількість людей землі дофіга. Хоча навіть клятий СРСР дав моїм батькам 6 соток.
rjkz написав:... Про себя я отметил мысленно, что моя работа на фоне таких примеров - очень даже ничего, хотя много кто из тех, кто давно в США, мне делают ...даже не намеки, а прямым текстом говорят, что я засиделся и для США это и работа так себе и зарплата. К чему я это пишу? К тому, что путь ньюкамера непрост. Я тоже не с трапа самолета попал на свою позицию. Но надо или двигаться у одного работодателя (это то, что любит Шаман называть карьерой, но это не самоцельь и не всегда это вверх) или искать другого работодателя и другую работу, чтобы не пахать на реально минималку 8 (!!!!) лет на реально тяжелой работе. ...
кар'єра - це коли ти підвищуєш свій професійний рівень, а відповідно й посаду й оплату праці. не обов'язково у одного роботодавця. ба більше, саме в США вважають, що треба змінювати роботу раз на 5 років. й щось в цьому є. в мене до речі, так й виходить, хоча по різних причинах.
ще раз - кар'єра, це підвищення професійних знань. можливо у вашому випадку цього немає, бо ви зациклені на посаді. й так фіндир у невеличкому бізнесі - це може бути й висококваліфікований спец у великій компанії. основна ознака - рівень оплати. теж був у цих іпостасях.
а на вашому прикладі подивимось. бо ви так описуєте, як все добре, які мільйони всі заробляють наскільки легко вам буде знайти офісну посаду з поганим аудіюванням англійської. це не закид, це схоже реальна проблема, й всі ці заманухи про середовище - це актуально для дітей, дорослим важко. ви далеко не один з такою проблемою. то може й вийде, що поки що ваш рівень - працювати в російськомовному середовищі, а коли дозволить англійська - вже час на пенсію