Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2061206220632064 Додано: Нед 21 кві, 2024 16:41 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.facebook.com/photo/?fbid=831884818990483&set=a.476569304522038 rkjz, портрет маслом flyman

Повідомлень: 34764 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 17:22 akurt написав: Не треба забувати, що Мексика - одна з найбільших країн світу: населення орієнтовно 130 000 000 мешканців.

З середньої очікуваною тривалістю життя в 72 роки та місцем 120+ за смертністю в світі.

Я був в Мексиці один раз.

За цей один візит було враження "Наче в Україні побував".

В той же час столиця - на рівні світових лідерів по культурі, розвитку, соціальних параметрах.

Мексика - індустріально-аграрна країна, одна з найбільш економічно розвинених в Америці. Власний видобуток нафти, природного газу (одне з провідних місць в Америці), залізняку, сірки, руд сурми, ртуті та графіту.

Один з найращих курортів світу - Канкун.



Але є нюанси:

- дійсно криміногенна обстановка на кордоні з США - але ночами поліцейських у віці 20 років не розстрілюють. Чому намагаються попасти в США - цілком зрозуміло: поруч найбільш розвинена країна світу з іншим рівнем зарплатні.

... Не треба забувати, що Мексика - одна з найбільших країн світу: населення орієнтовно 130 000 000 мешканців.З середньої очікуваною тривалістю життя в 72 роки та місцем 120+ за смертністю в світі.Я був в Мексиці один раз.За цей один візит було враження "Наче в Україні побував".В той же час столиця - на рівні світових лідерів по культурі, розвитку, соціальних параметрах.Мексика - індустріально-аграрна країна,в Америці. Власний видобуток нафти, природного газу (одне з провідних місць в Америці), залізняку, сірки, руд сурми, ртуті та графіту.Один з найращих курортів світу - Канкун.Але є нюанси:- дійсно криміногенна обстановка на кордоні з США - але ночами поліцейських у віці 20 років не розстрілюють. Чому намагаються попасти в США - цілком зрозуміло: поруч найбільш розвинена країна світу з іншим рівнем зарплатні....

що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?



так, для України це ЧП - розстріл поліції. для Мексики

У Мексиці під час перестрілки з поліцією загинули 19 осіб

У мексиканському штаті Халіско члени банди напали на силовиків. Троє правоохоронців загинули і десятеро отримали поранення

тому от це глузування незрозуміло.



ви не вмієте подавати інфо об'єктивно? професійна деформація комерса? постійно все перебільшувати - й добре, й погане.



в Мексиці криміногенна обстановка в першу чергу через наркомафію, чого не пишете?



а ось іншому форумчанину з цієї гілки не подобається такий наплив мексів до США. й ще раз - там питання не лише в зп, а взагалі інший підхід до організації суспільства.



а корупція та олігархи там такі ж, як й в нашій країні. їх розвиток обумовлений в першу чергу тим, що США виносять виробництво в Мексику. Заслуга самої країни в цьому не дуже велика. Пощастило з географією, в них сусід - велика розвинена країна, в нас сусід - йопнуті на всю голову імперці...



так й живемо що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?так, для України це ЧП - розстріл поліції. для Мексикитому от це глузування незрозуміло.ви не вмієте подавати інфо об'єктивно? професійна деформація комерса? постійно все перебільшувати - й добре, й погане.в Мексиці криміногенна обстановка в першу чергу через наркомафію, чого не пишете?а ось іншому форумчанину з цієї гілки не подобається такий наплив мексів до США. й ще раз - там питання не лише в зп, а взагалі інший підхід до організації суспільства.а корупція та олігархи там такі ж, як й в нашій країні. їх розвиток обумовлений в першу чергу тим, що США виносять виробництво в Мексику. Заслуга самої країни в цьому не дуже велика. Пощастило з географією, в них сусід - велика розвинена країна, в нас сусід - йопнуті на всю голову імперці...так й живемо Shaman

Повідомлень: 5896 З нами з: 29.09.19 Подякував: 571 раз. Подякували: 1387 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 17:26 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Цікаве зауваження. Зустрічаючись щодня з нашими українцями в США ( а тільки вчора переговорив з десятком наших людей) жодного разу не чув, щоби скористалися "Фудбанком".

Одних почав розпитувати ретельно, то чухали потилицю і говорили, що дійсно десь таке є, але не можуть пригадати де це воно є. Цікаве зауваження. Зустрічаючись щодня з нашими українцями в США ( а тільки вчора переговорив з десятком наших людей) жодного разу не чув, щоби скористалися "Фудбанком".Одних почав розпитувати ретельно, то чухали потилицю і говорили, що дійсно десь таке є, але не можуть пригадати де це воно є.

А друг за 3 дні вже знайшов фудбанк, і каже набрав тижневий запас продуктів.

Дуже здивувало, що не попросили навіть довідку про доходи.

Вчора пішов на демонстрацію, підтримувати голосування конгресменів за допомогу Україні А друг за 3 дні вже знайшов фудбанк, і каже набрав тижневий запас продуктів.Дуже здивувало, що не попросили навіть довідку про доходи.Вчора пішов на демонстрацію, підтримувати голосування конгресменів за допомогу Україні Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 21 кві, 2024 17:28, всього редагувалось 3 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2911 З нами з: 29.07.22 Подякував: 525 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 17:27 akurt написав: Еміграція, заробітчанство

...

Найбільша соціальна проблема: НЕ дай БОЖЕ ХОЧ ЯКОСЬ СПІЛКУВАТИСЯ або КОНТАКТУВАТИ українцю З ТИМ українцем, ЯКИЙ В КАНАДІ ЖИВЕ ВЖЕ 2 РОКИ. Обдурить та "кине"... обіллє брудом та буде намагатися затягнути в якусь халепу...

Як в прислів"ї: "Де на двох вариться, там третій поживиться".

Власне, ми це спостерігаємо і на цьому - "Фінансовому" - форумі України... двійка вдарених пустим мішком із-за рогу вулиці може і облити власним смердючим лайном, і оббрехати...

От же ж біда яка: соціальна... не получається якось ось це:

"Де дружніші, там і сильніші".

Цим ворог і користується... ...Найбільша соціальна проблема: НЕ дай БОЖЕ ХОЧ ЯКОСЬ СПІЛКУВАТИСЯ або КОНТАКТУВАТИ українцю З ТИМ українцем, ЯКИЙ В КАНАДІ ЖИВЕ ВЖЕ 2 РОКИ.... обіллє брудом та буде намагатися затягнути в якусь халепу...Як в прислів"ї: "Де на двох вариться, там третій поживиться".Власне, ми це спостерігаємо і на цьому - "Фінансовому" - форумі України... двійка вдарених пустим мішком із-за рогу вулиці може і облити власним смердючим лайном, і оббрехати...От же ж біда яка: соціальна... не получається якось ось це:Цим ворог і користується...

це ваше коло спілкування - не треба про всіх так казати. й те, як ви накидаєте та оббрехали інших форумчан - поза конкуренцією...



я ж вам писав - не робить оці дурні наклепи, не буду вас чіпати - а так вибачте це ваше коло спілкування - не треба про всіх так казати. й те, як ви накидаєте та оббрехали інших форумчан - поза конкуренцією...я ж вам писав - не робить оці дурні наклепи, не буду вас чіпати - а так вибачте Shaman

Повідомлень: 5896 З нами з: 29.09.19 Подякував: 571 раз. Подякували: 1387 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 17:32 Shaman написав: що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?

що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?

Де ви в моєму тексті про Мексику знайшли, що я Україну не люблю?

Марево?

Я написав власні враження після відвідування Мексики: така ж країна, як і Україна.

Схожа в багатьох аспектах: крім кількості населення.

Це за вашою думкою - образа чи @не любов@? Де ви в моєму тексті про Мексику знайшли, що я Україну не люблю?Марево?Я написав власні враження після відвідування Мексики:Схожа в багатьох аспектах: крім кількості населення.Це за вашою думкою - образа чи @не любов@? akurt

Повідомлень: 9599 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3568 раз. Подякували: 1259 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2061206220632064 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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