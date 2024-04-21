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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 кві, 2024 16:41
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flyman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:22
akurt написав:
Не треба забувати, що Мексика - одна з найбільших країн світу: населення орієнтовно 130 000 000 мешканців.
З середньої очікуваною тривалістю життя в 72 роки та місцем 120+ за смертністю в світі.
Я був в Мексиці один раз.
За цей один візит було враження "Наче в Україні побував
".
В той же час столиця - на рівні світових лідерів по культурі, розвитку, соціальних параметрах.
Мексика - індустріально-аграрна країна, одна з найбільш економічно розвинених
в Америці. Власний видобуток нафти, природного газу (одне з провідних місць в Америці), залізняку, сірки, руд сурми, ртуті та графіту.
Один з найращих курортів світу - Канкун.
Але є нюанси:
- дійсно криміногенна обстановка на кордоні з США - але ночами поліцейських у віці 20 років не розстрілюють. Чому намагаються попасти в США - цілком зрозуміло: поруч найбільш розвинена країна світу з іншим рівнем зарплатні.
...
що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?
так, для України це ЧП - розстріл поліції. для Мексики
У Мексиці під час перестрілки з поліцією загинули 19 осіб
У мексиканському штаті Халіско члени банди напали на силовиків. Троє правоохоронців загинули і десятеро отримали поранення
тому от це глузування незрозуміло.
ви не вмієте подавати інфо об'єктивно? професійна деформація комерса? постійно все перебільшувати - й добре, й погане.
в Мексиці криміногенна обстановка в першу чергу через наркомафію, чого не пишете?
а ось іншому форумчанину з цієї гілки не подобається такий наплив мексів до США. й ще раз - там питання не лише в зп, а взагалі інший підхід до організації суспільства.
а корупція та олігархи там такі ж, як й в нашій країні. їх розвиток обумовлений в першу чергу тим, що США виносять виробництво в Мексику. Заслуга самої країни в цьому не дуже велика. Пощастило з географією, в них сусід - велика розвинена країна, в нас сусід - йопнуті на всю голову імперці...
так й живемо
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:26
akurt написав:
Цікаве зауваження. Зустрічаючись щодня з нашими українцями в США ( а тільки вчора переговорив з десятком наших людей) жодного разу не чув, щоби скористалися "Фудбанком".
Одних почав розпитувати ретельно, то чухали потилицю і говорили, що дійсно десь таке є, але не можуть пригадати де це воно є.
А друг за 3 дні вже знайшов фудбанк, і каже набрав тижневий запас продуктів.
Дуже здивувало, що не попросили навіть довідку про доходи.
Вчора пішов на демонстрацію, підтримувати голосування конгресменів за допомогу Україні
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 21 кві, 2024 17:28, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:27
akurt написав:Еміграція, заробітчанство
...
Найбільша соціальна проблема: НЕ дай БОЖЕ ХОЧ ЯКОСЬ СПІЛКУВАТИСЯ або КОНТАКТУВАТИ українцю З ТИМ українцем, ЯКИЙ В КАНАДІ ЖИВЕ ВЖЕ 2 РОКИ. Обдурить та "кине"
... обіллє брудом та буде намагатися затягнути в якусь халепу...
Як в прислів"ї: "Де на двох вариться, там третій поживиться".
Власне, ми це спостерігаємо і на цьому - "Фінансовому" - форумі України... двійка вдарених пустим мішком із-за рогу вулиці може і облити власним смердючим лайном, і оббрехати...
От же ж біда яка: соціальна... не получається якось ось це: "Де дружніші, там і сильніші".
Цим ворог і користується...
це ваше коло спілкування - не треба про всіх так казати. й те, як ви накидаєте та оббрехали інших форумчан - поза конкуренцією...
я ж вам писав - не робить оці дурні наклепи, не буду вас чіпати - а так вибачте
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:32
Shaman написав:
що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?
Де ви в моєму тексті про Мексику знайшли, що я Україну не люблю?
Марево?
Я написав власні враження після відвідування Мексики: така ж країна, як і Україна.
Схожа в багатьох аспектах: крім кількості населення.
Це за вашою думкою - образа чи @не любов@?
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