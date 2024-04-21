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#<1 ... 2062206320642065> Додано: Нед 21 кві, 2024 16:41 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.facebook.com/photo/?fbid=831884818990483&set=a.476569304522038 rkjz, портрет маслом flyman

Повідомлень: 34765 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 17:22 akurt написав: Не треба забувати, що Мексика - одна з найбільших країн світу: населення орієнтовно 130 000 000 мешканців.

З середньої очікуваною тривалістю життя в 72 роки та місцем 120+ за смертністю в світі.

Я був в Мексиці один раз.

За цей один візит було враження "Наче в Україні побував".

В той же час столиця - на рівні світових лідерів по культурі, розвитку, соціальних параметрах.

Мексика - індустріально-аграрна країна, одна з найбільш економічно розвинених в Америці. Власний видобуток нафти, природного газу (одне з провідних місць в Америці), залізняку, сірки, руд сурми, ртуті та графіту.

Один з найращих курортів світу - Канкун.



Але є нюанси:

- дійсно криміногенна обстановка на кордоні з США - але ночами поліцейських у віці 20 років не розстрілюють. Чому намагаються попасти в США - цілком зрозуміло: поруч найбільш розвинена країна світу з іншим рівнем зарплатні.

... Не треба забувати, що Мексика - одна з найбільших країн світу: населення орієнтовно 130 000 000 мешканців.З середньої очікуваною тривалістю життя в 72 роки та місцем 120+ за смертністю в світі.Я був в Мексиці один раз.За цей один візит було враження "Наче в Україні побував".В той же час столиця - на рівні світових лідерів по культурі, розвитку, соціальних параметрах.Мексика - індустріально-аграрна країна,в Америці. Власний видобуток нафти, природного газу (одне з провідних місць в Америці), залізняку, сірки, руд сурми, ртуті та графіту.Один з найращих курортів світу - Канкун.Але є нюанси:- дійсно криміногенна обстановка на кордоні з США - але ночами поліцейських у віці 20 років не розстрілюють. Чому намагаються попасти в США - цілком зрозуміло: поруч найбільш розвинена країна світу з іншим рівнем зарплатні....

що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?



так, для України це ЧП - розстріл поліції. для Мексики

У Мексиці під час перестрілки з поліцією загинули 19 осіб

У мексиканському штаті Халіско члени банди напали на силовиків. Троє правоохоронців загинули і десятеро отримали поранення

тому от це глузування незрозуміло.



ви не вмієте подавати інфо об'єктивно? професійна деформація комерса? постійно все перебільшувати - й добре, й погане.



в Мексиці криміногенна обстановка в першу чергу через наркомафію, чого не пишете?



а ось іншому форумчанину з цієї гілки не подобається такий наплив мексів до США. й ще раз - там питання не лише в зп, а взагалі інший підхід до організації суспільства.



а корупція та олігархи там такі ж, як й в нашій країні. їх розвиток обумовлений в першу чергу тим, що США виносять виробництво в Мексику. Заслуга самої країни в цьому не дуже велика. Пощастило з географією, в них сусід - велика розвинена країна, в нас сусід - йопнуті на всю голову імперці...



так й живемо що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?так, для України це ЧП - розстріл поліції. для Мексикитому от це глузування незрозуміло.ви не вмієте подавати інфо об'єктивно? професійна деформація комерса? постійно все перебільшувати - й добре, й погане.в Мексиці криміногенна обстановка в першу чергу через наркомафію, чого не пишете?а ось іншому форумчанину з цієї гілки не подобається такий наплив мексів до США. й ще раз - там питання не лише в зп, а взагалі інший підхід до організації суспільства.а корупція та олігархи там такі ж, як й в нашій країні. їх розвиток обумовлений в першу чергу тим, що США виносять виробництво в Мексику. Заслуга самої країни в цьому не дуже велика. Пощастило з географією, в них сусід - велика розвинена країна, в нас сусід - йопнуті на всю голову імперці...так й живемо Shaman

Повідомлень: 5897 З нами з: 29.09.19 Подякував: 571 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 17:26 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Цікаве зауваження. Зустрічаючись щодня з нашими українцями в США ( а тільки вчора переговорив з десятком наших людей) жодного разу не чув, щоби скористалися "Фудбанком".

Одних почав розпитувати ретельно, то чухали потилицю і говорили, що дійсно десь таке є, але не можуть пригадати де це воно є. Цікаве зауваження. Зустрічаючись щодня з нашими українцями в США ( а тільки вчора переговорив з десятком наших людей) жодного разу не чув, щоби скористалися "Фудбанком".Одних почав розпитувати ретельно, то чухали потилицю і говорили, що дійсно десь таке є, але не можуть пригадати де це воно є.

А друг за 3 дні вже знайшов фудбанк, і каже набрав тижневий запас продуктів.

Дуже здивувало, що не попросили навіть довідку про доходи.

Вчора пішов на демонстрацію, підтримувати голосування конгресменів за допомогу Україні А друг за 3 дні вже знайшов фудбанк, і каже набрав тижневий запас продуктів.Дуже здивувало, що не попросили навіть довідку про доходи.Вчора пішов на демонстрацію, підтримувати голосування конгресменів за допомогу Україні Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 21 кві, 2024 17:28, всього редагувалось 3 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2912 З нами з: 29.07.22 Подякував: 526 раз. Подякували: 379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 17:27 akurt написав: Еміграція, заробітчанство

...

Найбільша соціальна проблема: НЕ дай БОЖЕ ХОЧ ЯКОСЬ СПІЛКУВАТИСЯ або КОНТАКТУВАТИ українцю З ТИМ українцем, ЯКИЙ В КАНАДІ ЖИВЕ ВЖЕ 2 РОКИ. Обдурить та "кине"... обіллє брудом та буде намагатися затягнути в якусь халепу...

Як в прислів"ї: "Де на двох вариться, там третій поживиться".

Власне, ми це спостерігаємо і на цьому - "Фінансовому" - форумі України... двійка вдарених пустим мішком із-за рогу вулиці може і облити власним смердючим лайном, і оббрехати...

От же ж біда яка: соціальна... не получається якось ось це:

"Де дружніші, там і сильніші".

Цим ворог і користується... ...Найбільша соціальна проблема: НЕ дай БОЖЕ ХОЧ ЯКОСЬ СПІЛКУВАТИСЯ або КОНТАКТУВАТИ українцю З ТИМ українцем, ЯКИЙ В КАНАДІ ЖИВЕ ВЖЕ 2 РОКИ.... обіллє брудом та буде намагатися затягнути в якусь халепу...Як в прислів"ї: "Де на двох вариться, там третій поживиться".Власне, ми це спостерігаємо і на цьому - "Фінансовому" - форумі України... двійка вдарених пустим мішком із-за рогу вулиці може і облити власним смердючим лайном, і оббрехати...От же ж біда яка: соціальна... не получається якось ось це:Цим ворог і користується...

це ваше коло спілкування - не треба про всіх так казати. й те, як ви накидаєте та оббрехали інших форумчан - поза конкуренцією...



я ж вам писав - не робить оці дурні наклепи, не буду вас чіпати - а так вибачте це ваше коло спілкування - не треба про всіх так казати. й те, як ви накидаєте та оббрехали інших форумчан - поза конкуренцією...я ж вам писав - не робить оці дурні наклепи, не буду вас чіпати - а так вибачте Shaman

Повідомлень: 5897 З нами з: 29.09.19 Подякував: 571 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 17:32 Shaman написав: що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?

що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?

Де ви в моєму тексті про Мексику знайшли, що я Україну не люблю?

Марево?

Я написав власні враження після відвідування Мексики: така ж країна, як і Україна.

Схожа в багатьох аспектах: крім кількості населення.

Додав пару цифр з Вікіпедії.

Це за вашою думкою - образа чи @не любов@?

Ідемо далі: Shaman написав: я ж вам писав - не робить оці дурні наклепи, не буду вас чіпати - а так вибачте я ж вам писав - не робить оці дурні наклепи, не буду вас чіпати - а так вибачте

Ви сидите в абсолютному вакуумі та застарілих думках.

Я написав : щоденно спілкуюся особисто з нашими людьми в різних країнах світу.

Вам не подобається ПРАВДА з Канади про те, що наші люди з числа тих, хто прибув ПЕРШИМ в Канаду - весною та вітку 2022 року - так то наведені мною слова/думки наших людей , які прибули місяць і два тому: не варто мати ніяких справ з "старенькими": обманюють та хочуть надурити новачків.

Це я ще не все розказую.



Але вашим думкам не дивуюсь: коли сидите у повному вакуумі і єдине, що можете - писати на гілці про Еміграцію та заробітчанство, до якої інколи не мали, не маєте та не матимете ніякого відношення - але завдячуючи цій гілці - познаєте світ - то звісно, хочеться стирати кнопки клавіатури... Де ви в моєму тексті про Мексику знайшли, що я Україну не люблю?Марево?Я написав власні враження після відвідування Мексики:Схожа в багатьох аспектах: крім кількості населення.Додав пару цифр з Вікіпедії.Це за вашою думкою - образа чи @не любов@?Ідемо далі:Ви сидите в абсолютному вакуумі та застарілих думках.Я написав : щоденно спілкуюся особисто з нашими людьми в різних країнах світу.Вам не подобається ПРАВДА з Канади про те, що наші люди з числа тих, хто прибув ПЕРШИМ в Канаду - весною та вітку 2022 року -, які прибули місяць і два тому: не варто мати ніяких справ з "старенькими": обманюють та хочуть надурити новачків.Це я ще не все розказую.Але вашим думкам не дивуюсь: коли сидите у повному вакуумі і єдине, що можете - писати на гілці про Еміграцію та заробітчанство,- але завдячуючи цій гілці - познаєте світ - то звісно, хочеться стирати кнопки клавіатури... akurt

Повідомлень: 9603 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1259 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 18:00 Дюрі-бачі написав: А друг за 3 дні вже знайшов фудбанк, і каже набрав тижневий запас продуктів.

Дуже здивувало, що не попросили навіть довідку про доходи.

Вчора пішов на демонстрацію, підтримувати голосування конгресменів за допомогу Україні А друг за 3 дні вже знайшов фудбанк, і каже набрав тижневий запас продуктів.Дуже здивувало, що не попросили навіть довідку про доходи.Вчора пішов на демонстрацію, підтримувати голосування конгресменів за допомогу Україні

Може бути. Про це як раз розказував та показував блогер Віталій Мірошніченко.

Але я б сказав, що це НЕ є масовим. І практикується новачками або тими, хто ще не закріпився.

Про це також розказував rjkz.



Про демонстрацію правда - я вчора приймав участь з 11-00 до 14-00 по "американському" часу.

Штат Південна Кароліна. Майже поруч такий захід був в місті Greenville о 13-00 - туди вже не поїхав: було дуже спекотно (в авто Nissan Sentra наче і кондиціонер не справляється) і були інші справи. Може бути. Про це як раз розказував та показував блогер Віталій Мірошніченко.Але я б сказав, що це НЕ є масовим. І практикується новачками або тими, хто ще не закріпився.Про це також розказувавПро демонстрацію правда - я вчора приймав участь з 11-00 до 14-00 по "американському" часу.Штат Південна Кароліна. Майже поруч такий захід був в місті Greenville о 13-00 - туди вже не поїхав: було дуже спекотно (в авто Nissan Sentra наче і кондиціонер не справляється) і були інші справи. akurt

Повідомлень: 9603 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1259 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 18:12 Еміграція, заробітчанство



"Це солодке слово: свобода!"



Як ми всі знаємо, досягти СВОБОДИ дуже важко: якимось країнам не вистачає і десятка років: і навіть трьох десятків років.

Людям - не десятків - але років.

В ці хвилини в повітрі літак, який перенесе наших українців, які намагаються закріпитися в США, в знамените місто "Хьюстон".

Але не це кінцева точка подорожі.

Я сам здивувався: куди може занести українця жага свободи, принаймні економічної.

Подивіться та здивуйтеся:

https://maps.app.goo.gl/QVNEJKpgpjCLkcen8



Справа в тому: що саме там - хто б міг подумати - розташований ледь не найбільший та ледь не найсучасніший в США госпіталь. Він погодився прийняти на місяць на стажування наших українців, які намагаються підтвердити медичний диплом, отриманий НЕ в США.

Переліт, проживання та харчування - за власний рахунок. Добре що хоч не треба платити за стажування...



Як виявилося: справа дуже важка і клопітка... і сильно розтягнута у часі...



Але попереду - якщо все пройде добре, якщо покажуть себе добре, та отримають позитивні відгуки про роботу - буде СВОБОДА...

Принаймні економічна. Ну і фінансова. "Це солодке слово: свобода!"Як ми всі знаємо, досягти СВОБОДИ дуже важко: якимось країнам не вистачає і десятка років: і навіть трьох десятків років.Людям - не десятків - але років.В ці хвилини в повітрі літак, який перенесе наших українців, які намагаються закріпитися в США, в знамените місто "Хьюстон".Але не це кінцева точка подорожі.Я сам здивувався: куди може занести українця жага свободи, принаймні економічної.Подивіться та здивуйтеся:Справа в тому: що саме там - хто б міг подумати - розташований ледь не найбільший та ледь не найсучасніший в США госпіталь. Він погодився прийняти на місяць на стажування наших українців, які намагаються підтвердити медичний диплом,Переліт, проживання та харчування - за власний рахунок. Добре що хоч не треба платити за стажування...Як виявилося: справа дуже важка і клопітка... і сильно розтягнута у часі...Але попереду - якщо все пройде добре, якщо покажуть себе добре, та отримають позитивні відгуки про роботу - буде СВОБОДА...Принаймні економічна. Ну і фінансова. akurt

Повідомлень: 9603 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1259 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 18:24 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Цікаве зауваження. Зустрічаючись щодня з нашими українцями в США ( а тільки вчора переговорив з десятком наших людей) жодного разу не чув, щоби скористалися "Фудбанком".

Одних почав розпитувати ретельно, то чухали потилицю і говорили, що дійсно десь таке є, але не можуть пригадати де це воно є. Цікаве зауваження. Зустрічаючись щодня з нашими українцями в США ( а тільки вчора переговорив з десятком наших людей) жодного разу не чув, щоби скористалися "Фудбанком".Одних почав розпитувати ретельно, то чухали потилицю і говорили, що дійсно десь таке є, але не можуть пригадати де це воно є.

А друг за 3 дні вже знайшов фудбанк, і каже набрав тижневий запас продуктів.

Дуже здивувало, що не попросили навіть довідку про доходи.

Вчора пішов на демонстрацію, підтримувати голосування конгресменів за допомогу Україні А друг за 3 дні вже знайшов фудбанк, і каже набрав тижневий запас продуктів.Дуже здивувало, що не попросили навіть довідку про доходи.Вчора пішов на демонстрацію, підтримувати голосування конгресменів за допомогу Україні

БЛИН! Кому из вас верить? БЛИН! Кому из вас верить? b3320413 Повідомлень: 201 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 18:31 slonomag написав: gonchik74 написав: slonomag написав: Ну так и делают. Фигня в том что сигналка с привязкой к полиции, или чтобы охранное агенство приезжало и ловило жулика стоит норм денег, чуть ли не 500 евро в месяц = 6к/год = 72к за 10 лет (почти половина стоимости загородного дома которые обычно окупируют). Для виллы за лям мб и норм цена, а для не дорогих домов так себе. А дешевые сигнализации за 100-200евро в месяц бесполезны - тебе просто звонит девочка с пульта охраны и сообщает что в ваш дом кто-то залез. А может просто кошка пробежала мимо датчика. И дальше делай что хочешь, можешь сорваться и поехать за 200км проверять что там случилось. А то и за 500км как у нас в урбанизации куча народа с Мадрида - замахаешься ездить проверять. Так что сигналка не всегда решение. Ну так и делают. Фигня в том что сигналка с привязкой к полиции, или чтобы охранное агенство приезжало и ловило жулика стоит норм денег, чуть ли не 500 евро в месяц = 6к/год = 72к за 10 лет (почти половина стоимости загородного дома которые обычно окупируют). Для виллы за лям мб и норм цена, а для не дорогих домов так себе. А дешевые сигнализации за 100-200евро в месяц бесполезны - тебе просто звонит девочка с пульта охраны и сообщает что в ваш дом кто-то залез. А может просто кошка пробежала мимо датчика. И дальше делай что хочешь, можешь сорваться и поехать за 200км проверять что там случилось. А то и за 500км как у нас в урбанизации куча народа с Мадрида - замахаешься ездить проверять. Так что сигналка не всегда решение.

Це прикол? Ставиш умовний аякс плюс камери і все бачиш, все чуєш. Не привʼязуй до охорони, отримуй на телефон. Це прикол? Ставиш умовний аякс плюс камери і все бачиш, все чуєш. Не привʼязуй до охорони, отримуй на телефон.

Ну ок, ты в Мадриде, а твой дом в урбанизации под Аликанте (600км). Ты получил сообщение что была сработка, что дальше? Прыгаешь в машину и летишь 8 часов чтобы узнать что кошка мимо датчика пробежала? Ну 2-3 раза можно съездить, потом станет впадлу. В полицию звонить смысла нет, если дом не на охране, то им пофиг на твои датчики, скажут сам едь и проверяй.



На самом деле тема окупасов слегка преувеличена чтобы народ прям так сильно парился. Да, риск есть, но 99% случаев происходит или где-то совсем на отшибке когда у тебя дом в поле и в радиусе 1км никого, или в цыганских/пакистанских районах. А в норм урбанизациях как вот я живу сейчас, за последние 10 лет не было ни 1й окупации. Хотя все знают где свободные дома. Но контингент не тот. Не будет англичанин/немец окупировать чужое жилье. Да и испанец не будет. А мексов и тд тут нет в радиусе 20км так как самый дешевый дом стоит 200куе.



Их просто даже не пустят в урбанизацию, а если они как-то и проникнут то для охраны будут как красная тряпка - их если сразу и не выгонят, то будут ходить по пятам и смотреть чтобы никакой горшок с цветком не украли. Я в прошлом году все лето двери/окна толком не закрывал, разве что на ночь или когда уходили больше чем на час.



Так что в вопросе окупасов и вообще безопасности ключевой момент это локация. Ну ок, ты в Мадриде, а твой дом в урбанизации под Аликанте (600км). Ты получил сообщение что была сработка, что дальше? Прыгаешь в машину и летишь 8 часов чтобы узнать что кошка мимо датчика пробежала? Ну 2-3 раза можно съездить, потом станет впадлу. В полицию звонить смысла нет, если дом не на охране, то им пофиг на твои датчики, скажут сам едь и проверяй.На самом деле тема окупасов слегка преувеличена чтобы народ прям так сильно парился. Да, риск есть, но 99% случаев происходит или где-то совсем на отшибке когда у тебя дом в поле и в радиусе 1км никого, или в цыганских/пакистанских районах. А в норм урбанизациях как вот я живу сейчас, за последние 10 лет не было ни 1й окупации. Хотя все знают где свободные дома. Но контингент не тот. Не будет англичанин/немец окупировать чужое жилье. Да и испанец не будет. А мексов и тд тут нет в радиусе 20км так как самый дешевый дом стоит 200куе.Их просто даже не пустят в урбанизацию, а если они как-то и проникнут то для охраны будут как красная тряпка - их если сразу и не выгонят, то будут ходить по пятам и смотреть чтобы никакой горшок с цветком не украли. Я в прошлом году все лето двери/окна толком не закрывал, разве что на ночь или когда уходили больше чем на час.Так что в вопросе окупасов и вообще безопасности ключевой момент это локация.



Семья из Прикарпатье уехала, оставив свой дом.

Поставили камеры, с телефона смотрят как зарос участок, как перерос виноград, внутри дома камеры стоят.

Да вон, наш венский ухилянт на свою квитку ночами при луне любуется через камеру. Семья из Прикарпатье уехала, оставив свой дом.Поставили камеры, с телефона смотрят как зарос участок, как перерос виноград, внутри дома камеры стоят.Да вон, наш венский ухилянт на свою квитку ночами при луне любуется через камеру. rjkz

Повідомлень: 16511 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5186 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 18:35 b3320413 написав: БЛИН! Кому из вас верить? БЛИН! Кому из вас верить?

Обом вірити.

Треба враховувати те, що неодноразово плутали на цій гілці:

а) США це не Україна - це сполучення держав (штатів) які мають різний розвиток, різну економічну складову, різні податки, різні соціальні умови життя). Тому все може бути різним.

Наприклад, я в ці дні перебуваю в трьох різних штатах - тут практично не зустрінеш азіатів та мексиканців. А чорношкірі досить дивні - як у кіно. За те багато українців та росіян, вчора навіть бачив білорусів. Було цікаво: наші на мітингу їх кликали до себе - ТІ НЕ ПІШЛИ ТА НЕ ПІДІЙШЛИ. Наші знайшлися: "Та ми хочемо тільки подарувати вашій дитині кольорові повітряні кульки" (жовто-блакитного кольору). То тоді колишні друзяки зупинилися.

Тобто все різне.



б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося.

Я в більшості своїй спілкуюся з нашими ІТ-никами в США.

Розкрили секрет своїх умов життя (в США не прийнято цікавитися зарплатнею).

Цього разу проговорилися.

"Чистими" на руки отримують 10 000 доларів на місяць.

Витрачають на місяць 10 000 доларів.

Ви ж розумієте, що ці люди в Foodmarket не ходять... Обом вірити.Треба враховувати те, що неодноразово плутали на цій гілці:а) США це не Україна - це сполучення держав (штатів) які мають різний розвиток, різну економічну складову, різні податки, різні соціальні умови життя).Наприклад, я в ці дні перебуваю в трьох різних штатах - тут практично не зустрінеш азіатів та мексиканців. А чорношкірі досить дивні - як у кіно. За те багато українців та росіян, вчора навіть бачив білорусів. Було цікаво: наші на мітингу їх кликали до себе - ТІ НЕ ПІШЛИ ТА НЕ ПІДІЙШЛИ. Наші знайшлися: "Та ми хочемо тільки подарувати вашій дитині кольорові повітряні кульки" (жовто-блакитного кольору). То тоді колишні друзяки зупинилися.Тобто все різне.б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося.Я в більшості своїй спілкуюся з нашими ІТ-никами в США.Розкрили секрет своїх умов життя (в США не прийнято цікавитися зарплатнею).Цього разу проговорилися."Чистими" на руки отримують 10 000 доларів на місяць.Витрачають на місяць 10 000 доларів.Ви ж розумієте, що ці люди в Foodmarket не ходять... Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 кві, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9603 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1259 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2062206320642065> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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