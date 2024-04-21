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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 кві, 2024 18:39
Shaman написав: akurt написав:
Не треба забувати, що Мексика - одна з найбільших країн світу: населення орієнтовно 130 000 000 мешканців.
З середньої очікуваною тривалістю життя в 72 роки та місцем 120+ за смертністю в світі.
Я був в Мексиці один раз.
За цей один візит було враження "Наче в Україні побував
".
В той же час столиця - на рівні світових лідерів по культурі, розвитку, соціальних параметрах.
Мексика - індустріально-аграрна країна, одна з найбільш економічно розвинених
в Америці. Власний видобуток нафти, природного газу (одне з провідних місць в Америці), залізняку, сірки, руд сурми, ртуті та графіту.
Один з найращих курортів світу - Канкун.
Але є нюанси:
- дійсно криміногенна обстановка на кордоні з США - але ночами поліцейських у віці 20 років не розстрілюють. Чому намагаються попасти в США - цілком зрозуміло: поруч найбільш розвинена країна світу з іншим рівнем зарплатні.
...
що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?
так, для України це ЧП - розстріл поліції. для Мексики
У Мексиці під час перестрілки з поліцією загинули 19 осіб
У мексиканському штаті Халіско члени банди напали на силовиків. Троє правоохоронців загинули і десятеро отримали поранення
тому от це глузування незрозуміло.
ви не вмієте подавати інфо об'єктивно? професійна деформація комерса? постійно все перебільшувати - й добре, й погане.
в Мексиці криміногенна обстановка в першу чергу через наркомафію, чого не пишете?
а ось іншому форумчанину з цієї гілки не подобається такий наплив мексів до США. й ще раз - там питання не лише в зп, а взагалі інший підхід до організації суспільства.
а корупція та олігархи там такі ж, як й в нашій країні. їх розвиток обумовлений в першу чергу тим, що США виносять виробництво в Мексику. Заслуга самої країни в цьому не дуже велика. Пощастило з географією, в них сусід - велика розвинена країна, в нас сусід - йопнуті на всю голову імперці...
так й живемо
То все казочки, що лише біля кордону зі США криміногенна. В тому ж таки Плая дель Кармен, Тулумі і вздовж узбережжя навіть в туристичних зонах всі копи в броніках, а на пікапах турелі для встановлення кулемету.
У мене знайома вийшла заміж в нетуристичну провінційну Мексику ( не памʼятаю точно місто). То казала, що дивитись на вулиці краще в землю, купа озброєних людей незрозумілої приналежності. Одним словом та ще розвинута країна.
Востаннє редагувалось gonchik74
в Нед 21 кві, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 18:40
akurt написав:
б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося.
Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.
В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців відкласти, але чим більше - тим краще, тому буде економити на всьому, в т.ч. і їжі.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 18:50
akurt написав:
Обом вірити
Хех, прикольно))
Ну хорошо, отложит он эту двадцатку за пол года. Дальше что? Что он с ней будет делать?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 18:51
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося.
Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.
В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців відкласти, але чим більше - тим краще, тому буде економити на всьому, в т.ч. і їжі.
Я в це вірю, і знаю, і бачив на власні очі:
а) мене реально дивує здатність жителів США рахувати кожну копійку/цент - і все рахують дуже швидко. Особливо на дрібничках, на яких би наші не економили - тут будуть економити.
Як мені на днях сказала наша одеситка, яка мешкає в США вже років 10: "Тут же так: щось купуєш за 40 доларів, а якщо візьмеш того ж товару вдвічі більше, то воно продається за 50 доларів!".
ВДВІЧІ БІЛЬШЕ!
б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.
Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.
Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.
Таряться, таряться і таряться...
Правда, наприклад, курку треба брати - відразу дві (вони разом упаковані), а фарш яловичий - відразу 3 кіло або більше.
Не зробив фото дядька: він тягнув шмат свинини довжиною в метр!!!! (не жартую, мабуть із спини для відбивних).
Так що економити і будуть і всі вміють...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:05
akurt написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося.
Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.
В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців відкласти, але чим більше - тим краще, тому буде економити на всьому, в т.ч. і їжі.
Я в це вірю, і знаю, і бачив на власні очі
:
а) мене реально дивує здатність жителів США рахувати кожну копійку/цент
- і все рахують дуже швидко. Особливо на дрібничках, на яких би наші не економили - тут будуть економити.
Як мені на днях сказала наша одеситка, яка мешкає в США вже років 10: "Тут же так: щось купуєш за 40 доларів, а якщо візьмеш того ж товару вдвічі більше, то воно продається за 50 доларів!".
ВДВІЧІ БІЛЬШЕ!
б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.
Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.
Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.
Таряться, таряться і таряться...
Правда, наприклад, курку треба брати - відразу дві (вони разом упаковані), а фарш яловичий - відразу 3 кіло або більше.
Не зробив фото дядька: він тягнув шмат свинини довжиною в метр!!!! (не жартую, мабуть із спини для відбивних).
Так що економити і будуть і всі вміють...
а потім скільки цієї їжі на смітник йде? але цього ви вже не бачите
от на чому, але гадаю на їжі в США економлять реально бідне населення (а таких там теж чимало), яке ще й фудстемпи отримує (й то не всі).
й напевне постсовок теж економить - це вже в'їлося з молодістю в "найкращій" країні
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Shaman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:08
Shaman написав: rjkz написав:
...
Про себя я отметил мысленно, что моя работа на фоне таких примеров - очень даже ничего, хотя много кто из тех, кто давно в США, мне делают ...даже не намеки, а прямым текстом говорят, что я засиделся и для США это и работа так себе и зарплата.
К чему я это пишу?
К тому, что путь ньюкамера непрост. Я тоже не с трапа самолета попал на свою позицию. Но надо или двигаться у одного работодателя (это то, что любит Шаман называть карьерой, но это не самоцельь и не всегда это вверх) или искать другого работодателя и другую работу, чтобы не пахать на реально минималку 8 (!!!!) лет на реально тяжелой работе.
...
кар'єра - це коли ти підвищуєш свій професійний рівень, а відповідно й посаду й оплату праці. не обов'язково у одного роботодавця. ба більше, саме в США вважають, що треба змінювати роботу раз на 5 років. й щось в цьому є. в мене до речі, так й виходить, хоча по різних причинах.
ще раз - кар'єра, це підвищення професійних знань. можливо у вашому випадку цього немає, бо ви зациклені на посаді. й так фіндир у невеличкому бізнесі - це може бути й висококваліфікований спец у великій компанії. основна ознака - рівень оплати. теж був у цих іпостасях.
а на вашому прикладі подивимось. бо ви так описуєте, як все добре, які мільйони всі заробляють
наскільки легко вам буде знайти офісну посаду з поганим аудіюванням англійської. це не закид, це схоже реальна проблема, й всі ці заманухи про середовище - це актуально для дітей, дорослим важко. ви далеко не один з такою проблемою. то може й вийде, що поки що ваш рівень - працювати в російськомовному середовищі, а коли дозволить англійська - вже час на пенсію
Когда начинаешь учить Инглиш в 40+ с абсолютного нуля - алфавит, Ай, Ю, ви и тд, счет до 10...то СВОБОДНЫЙ-СВОБОДНЫЙ Инглиш - "Це, синку, фантастика"(с).
Но для работы моего Инглиша хватает на 80-90%. Вся переписка (это основной вид официальной коммуникации) на Инглише, общение на работе на 70% на русском/украинском, но на 30% таки на Инглише. Приезжают службы города, контракторы,поставщики, инспекции, часть Правления и тд. И там общение не на уровне Май нейм из Вася.
Когда вопрос очень ответственный и цена мисандестендинга может быть очень высока, то или подключаю кого-то из Правления на спикер или кто-то подходит.Собственно, я это и отношу к той самой нехватке 10-20%.
Учитывая, что по приезду, лисеннинг был чуть выше нулевого, а по телефону был "шум моря", то прогресс налицо. Сейчас несколько раз в неделю смотрим фильмы на Пикоке, уже прогресс чувствуется. Если первые просмотры "выезжали" за счет того, что или простые сюжеты или ранее смотрели с переводом и знали о чем, то теперь...ну есть непонятные места, а так в целом если и не дословно понятно, то воспринимается нормально. Как для "предпенсионного" возраста не так и плохо.
Жена не так усердно учила перед отъездом как я и очень комплексовала (тоже проблемы с лисеннинг), но она сама не заметила, как вполне уверенно уже справляется с общением с учителями в школах, медицинских учреждениях, страховой компанией и тд.
На курсах у нее подружка появилась из Грузии, она приходит мне рассказывает, как то то с ней обсуждали то это...пока не уточнила один момент. Та на русском не говорит и не понимает. Грузинский и Инглиш. Моя жена на грузинском как-то не очень
, то есть ни слова. Они на Инглише общаются. Другие ребята из разных стран мира тоже. Так что не все так однозначно.
Собственно, был сценарий, жене идти бухгалтером в "русский бизнес". По своему опыту, когда идешь работать, то язык уже не учится. Поэтому решили, что идет тянет лангуаге, учит буккипинг (или аккаунтинг, как получится), получает сертификат (ну, не СРА, естественно), а потом уже идет работать.
Тут наблюдаю одну компанию, они раскиданы по разным частям США, когда-то приехали из Украины в одно время, вместе пробивались. Офисные работы, в основном айти, финансы, медицина. Но круг общения - русскоязычный. Инглиш - абсолютно свободный. Наша подруга сейчас на другом побережье старается выйти из этой зоны комфорта и заводит себе только англоязычных приятельниц. Начинала много лет назад с работы в "русском" магазине в Бруклине.
Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую.
Приводил примеры : Университет Питтсбурга, компьютер сайнс-работа программистом...курсы-мейнтейнер (фактически квалифицированный рабочий) в МТА.
Программист-работа в антикварном салоне-рабочий на стройке-свой строительный бизнес.
Мастер дигри в компьютер сайнс-работа программистом, мастер дигри в фармакологии - фармацевт.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:14
akurt написав: Shaman написав:
що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?
Де ви в моєму тексті про Мексику знайшли, що я Україну не люблю?
Марево?
Я написав власні враження після відвідування Мексики: така ж країна, як і Україна.
Схожа в багатьох аспектах: крім кількості населення.
Додав пару цифр з Вікіпедії.
Це за вашою думкою - образа чи @не любов@?
бо ви про Україну подаєте лише негатив - вихоплюєте будь-який негаразд, який в нас стався - когось на хабарі спіймали чи щось таке - й подаєте, що це тут суцільне - а це не так. а якщо пишете начебто позитив, то насправді глузуєте. наведіть приклад, коли ви щось щиро гарне написали про Україну
й такого бандитизму, як в Мексиці в нас й близько немає
Ідемо далі:
Shaman написав:
я ж вам писав - не робить оці дурні наклепи, не буду вас чіпати - а так вибачте
Ви сидите в абсолютному вакуумі та застарілих думках.
Я написав : щоденно спілкуюся особисто з нашими людьми в різних країнах світу.
Вам не подобається ПРАВДА з Канади про те, що наші люди з числа тих, хто прибув ПЕРШИМ в Канаду - весною та вітку 2022 року - так то наведені мною слова/думки наших людей
, які прибули місяць і два тому: не варто мати ніяких справ з "старенькими": обманюють та хочуть надурити новачків.
Це я ще не все розказую.
Але вашим думкам не дивуюсь: коли сидите у повному вакуумі і єдине, що можете - писати на гілці про Еміграцію та заробітчанство, до якої інколи не мали, не маєте та не матимете ніякого відношення
- але завдячуючи цій гілці - познаєте світ - то звісно, хочеться стирати кнопки клавіатури...
якщо порівняти кількість реальних людей, хто з ким спілкується, то ще невідомо, в кого ширше коло
ще раз - в мене є декілька знайомих, які потрапили в Канаду якраз в 2022. ніхто нікого не дурить. й я про такі випадки не чув. звісно зажди найдеться якийсь шахрай, але ви знову розповсюджуєте, що це суцільно так, значно перебільшуєте.
й ще раз - коло спілкування. в чому їх ошукали - як ошукати державу? в оце повірю - хтось локшину на вуха повісив, як щось на халяву отримати - а воно так не працює.
завдяки вам та ще декому тут на гілці суцільні штампи, а реальну інфо треба шукати чи самому наводити.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:17
b3320413 написав: akurt написав:
Обом вірити
Хех, прикольно))
Ну хорошо, отложит он эту двадцатку за пол года. Дальше что? Что он с ней будет делать?
ви кажете, ніби це двадцять доларів
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:20
Пане Шамане!
Для Вас спеціально створено окрему гілку - щось вона заглохла.
Наповнюйте її власними знаннями з економки та фінансів.
Цікавий же експеримент: людина, яка за останні 100 років не заробила собі на власну квартиру, щедро ділиться думками з людьми, як заробити.
Наповнюйте, будемо читати.
А то пишете всіляку бздуру одночасно на 10-ти гілках - талант флудера треба сконцентрувати в одному місці:ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 21 кві, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:21
rjkz написав:
Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую.
тому що нема такої прірви в доходах і рівнем життям
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