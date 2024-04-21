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#<1 ... 20632064206520662067> Додано: Нед 21 кві, 2024 18:39 Shaman написав: akurt написав: Не треба забувати, що Мексика - одна з найбільших країн світу: населення орієнтовно 130 000 000 мешканців.

З середньої очікуваною тривалістю життя в 72 роки та місцем 120+ за смертністю в світі.

Я був в Мексиці один раз.

За цей один візит було враження "Наче в Україні побував".

В той же час столиця - на рівні світових лідерів по культурі, розвитку, соціальних параметрах.

Мексика - індустріально-аграрна країна, одна з найбільш економічно розвинених в Америці. Власний видобуток нафти, природного газу (одне з провідних місць в Америці), залізняку, сірки, руд сурми, ртуті та графіту.

Один з найращих курортів світу - Канкун.



Але є нюанси:

- дійсно криміногенна обстановка на кордоні з США - але ночами поліцейських у віці 20 років не розстрілюють. Чому намагаються попасти в США - цілком зрозуміло: поруч найбільш розвинена країна світу з іншим рівнем зарплатні.

... Не треба забувати, що Мексика - одна з найбільших країн світу: населення орієнтовно 130 000 000 мешканців.З середньої очікуваною тривалістю життя в 72 роки та місцем 120+ за смертністю в світі.Я був в Мексиці один раз.За цей один візит було враження "Наче в Україні побував".В той же час столиця - на рівні світових лідерів по культурі, розвитку, соціальних параметрах.Мексика - індустріально-аграрна країна,в Америці. Власний видобуток нафти, природного газу (одне з провідних місць в Америці), залізняку, сірки, руд сурми, ртуті та графіту.Один з найращих курортів світу - Канкун.Але є нюанси:- дійсно криміногенна обстановка на кордоні з США - але ночами поліцейських у віці 20 років не розстрілюють. Чому намагаються попасти в США - цілком зрозуміло: поруч найбільш розвинена країна світу з іншим рівнем зарплатні....

що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?



так, для України це ЧП - розстріл поліції. для Мексики

У Мексиці під час перестрілки з поліцією загинули 19 осіб

У мексиканському штаті Халіско члени банди напали на силовиків. Троє правоохоронців загинули і десятеро отримали поранення

тому от це глузування незрозуміло.



ви не вмієте подавати інфо об'єктивно? професійна деформація комерса? постійно все перебільшувати - й добре, й погане.



в Мексиці криміногенна обстановка в першу чергу через наркомафію, чого не пишете?



а ось іншому форумчанину з цієї гілки не подобається такий наплив мексів до США. й ще раз - там питання не лише в зп, а взагалі інший підхід до організації суспільства.



а корупція та олігархи там такі ж, як й в нашій країні. їх розвиток обумовлений в першу чергу тим, що США виносять виробництво в Мексику. Заслуга самої країни в цьому не дуже велика. Пощастило з географією, в них сусід - велика розвинена країна, в нас сусід - йопнуті на всю голову імперці...



так й живемо що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?так, для України це ЧП - розстріл поліції. для Мексикитому от це глузування незрозуміло.ви не вмієте подавати інфо об'єктивно? професійна деформація комерса? постійно все перебільшувати - й добре, й погане.в Мексиці криміногенна обстановка в першу чергу через наркомафію, чого не пишете?а ось іншому форумчанину з цієї гілки не подобається такий наплив мексів до США. й ще раз - там питання не лише в зп, а взагалі інший підхід до організації суспільства.а корупція та олігархи там такі ж, як й в нашій країні. їх розвиток обумовлений в першу чергу тим, що США виносять виробництво в Мексику. Заслуга самої країни в цьому не дуже велика. Пощастило з географією, в них сусід - велика розвинена країна, в нас сусід - йопнуті на всю голову імперці...так й живемо

То все казочки, що лише біля кордону зі США криміногенна. В тому ж таки Плая дель Кармен, Тулумі і вздовж узбережжя навіть в туристичних зонах всі копи в броніках, а на пікапах турелі для встановлення кулемету.

У мене знайома вийшла заміж в нетуристичну провінційну Мексику ( не памʼятаю точно місто). То казала, що дивитись на вулиці краще в землю, купа озброєних людей незрозумілої приналежності. Одним словом та ще розвинута країна. То все казочки, що лише біля кордону зі США криміногенна. В тому ж таки Плая дель Кармен, Тулумі і вздовж узбережжя навіть в туристичних зонах всі копи в броніках, а на пікапах турелі для встановлення кулемету.У мене знайома вийшла заміж в нетуристичну провінційну Мексику ( не памʼятаю точно місто). То казала, що дивитись на вулиці краще в землю, купа озброєних людей незрозумілої приналежності. Одним словом та ще розвинута країна. Востаннє редагувалось gonchik74 в Нед 21 кві, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз. gonchik74

Повідомлень: 716 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 18:40 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося. б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося.

Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.

В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців відкласти, але чим більше - тим краще, тому буде економити на всьому, в т.ч. і їжі. Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців відкласти, але чим більше - тим краще, тому буде економити на всьому, в т.ч. і їжі. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2918 З нами з: 29.07.22 Подякував: 526 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 18:50 akurt написав: Обом вірити Обом вірити

Хех, прикольно))



Ну хорошо, отложит он эту двадцатку за пол года. Дальше что? Что он с ней будет делать? Хех, прикольно))Ну хорошо, отложит он эту двадцатку за пол года. Дальше что? Что он с ней будет делать? b3320413 Повідомлень: 201 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 18:51 Дюрі-бачі написав: akurt написав: б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося. б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося.

Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.

В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців відкласти, але чим більше - тим краще, тому буде економити на всьому, в т.ч. і їжі. Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців

Я в це вірю, і знаю, і бачив на власні очі:

а) мене реально дивує здатність жителів США рахувати кожну копійку/цент - і все рахують дуже швидко. Особливо на дрібничках, на яких би наші не економили - тут будуть економити.

Як мені на днях сказала наша одеситка, яка мешкає в США вже років 10: "Тут же так: щось купуєш за 40 доларів, а якщо візьмеш того ж товару вдвічі більше, то воно продається за 50 доларів!".

ВДВІЧІ БІЛЬШЕ!

б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.

Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.

Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.

Таряться, таряться і таряться...

Правда, наприклад, курку треба брати - відразу дві (вони разом упаковані), а фарш яловичий - відразу 3 кіло або більше.

Не зробив фото дядька: він тягнув шмат свинини довжиною в метр!!!! (не жартую, мабуть із спини для відбивних).

Так що економити і будуть і всі вміють... Я в це вірю, і знаю, і бачив на власні очі:а) мене реально дивує здатність жителів США рахувати кожну копійку/цент - і все рахують дуже швидко. Особливо на дрібничках, на яких би наші не економили - тут будуть економити.Як мені на днях сказала наша одеситка, яка мешкає в США вже років 10: "Тут же так: щось купуєш за 40 доларів, а якщо візьмеш того ж товару вдвічі більше, то воно продається за 50 доларів!".ВДВІЧІ БІЛЬШЕ!б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.Таряться, таряться і таряться...Правда, наприклад, курку треба брати - відразу дві (вони разом упаковані), а фарш яловичий - відразу 3 кіло або більше.Не зробив фото дядька: він тягнув шмат свинини довжиною в метр!!!! (не жартую, мабуть із спини для відбивних).Так що економити і будуть і всі вміють... akurt

Повідомлень: 9607 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 19:05 akurt написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося. б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося.

Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.

В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців відкласти, але чим більше - тим краще, тому буде економити на всьому, в т.ч. і їжі. Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців

Я в це вірю, і знаю, і бачив на власні очі:

а) мене реально дивує здатність жителів США рахувати кожну копійку/цент - і все рахують дуже швидко. Особливо на дрібничках, на яких би наші не економили - тут будуть економити.

Як мені на днях сказала наша одеситка, яка мешкає в США вже років 10: "Тут же так: щось купуєш за 40 доларів, а якщо візьмеш того ж товару вдвічі більше, то воно продається за 50 доларів!".

ВДВІЧІ БІЛЬШЕ!

б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.

Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.

Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.

Таряться, таряться і таряться...

Правда, наприклад, курку треба брати - відразу дві (вони разом упаковані), а фарш яловичий - відразу 3 кіло або більше.

Не зробив фото дядька: він тягнув шмат свинини довжиною в метр!!!! (не жартую, мабуть із спини для відбивних).

Так що економити і будуть і всі вміють... Я в це вірю, і знаю, іа) мене реально дивує здатність жителів США- і все рахують дуже швидко. Особливо на дрібничках, на яких би наші не економили - тут будуть економити.Як мені на днях сказала наша одеситка, яка мешкає в США вже років 10: "Тут же так: щось купуєш за 40 доларів, а якщо візьмеш того ж товару вдвічі більше, то воно продається за 50 доларів!".ВДВІЧІ БІЛЬШЕ!б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.Таряться, таряться і таряться...Правда, наприклад, курку треба брати - відразу дві (вони разом упаковані), а фарш яловичий - відразу 3 кіло або більше.Не зробив фото дядька: він тягнув шмат свинини довжиною в метр!!!! (не жартую, мабуть із спини для відбивних).Так що економити і будуть і всі вміють...

а потім скільки цієї їжі на смітник йде? але цього ви вже не бачите



от на чому, але гадаю на їжі в США економлять реально бідне населення (а таких там теж чимало), яке ще й фудстемпи отримує (й то не всі).



й напевне постсовок теж економить - це вже в'їлося з молодістю в "найкращій" країні а потім скільки цієї їжі на смітник йде? але цього ви вже не бачитеот на чому, але гадаю на їжі в США економлять реально бідне населення (а таких там теж чимало), яке ще й фудстемпи отримує (й то не всі).й напевне постсовок теж економить - це вже в'їлося з молодістю в "найкращій" країні Shaman

Повідомлень: 5908 З нами з: 29.09.19 Подякував: 572 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 19:08 Shaman написав: rjkz написав: ...

Про себя я отметил мысленно, что моя работа на фоне таких примеров - очень даже ничего, хотя много кто из тех, кто давно в США, мне делают ...даже не намеки, а прямым текстом говорят, что я засиделся и для США это и работа так себе и зарплата.

К чему я это пишу?

К тому, что путь ньюкамера непрост. Я тоже не с трапа самолета попал на свою позицию. Но надо или двигаться у одного работодателя (это то, что любит Шаман называть карьерой, но это не самоцельь и не всегда это вверх) или искать другого работодателя и другую работу, чтобы не пахать на реально минималку 8 (!!!!) лет на реально тяжелой работе.

... ...Про себя я отметил мысленно, что моя работа на фоне таких примеров - очень даже ничего, хотя много кто из тех, кто давно в США, мне делают ...даже не намеки, а прямым текстом говорят, что я засиделся и для США это и работа так себе и зарплата.К чему я это пишу?К тому, что путь ньюкамера непрост. Я тоже не с трапа самолета попал на свою позицию. Но надо или двигаться у одного работодателя (это то, что любит Шаман называть карьерой, но это не самоцельь и не всегда это вверх) или искать другого работодателя и другую работу, чтобы не пахать на реально минималку 8 (!!!!) лет на реально тяжелой работе....

кар'єра - це коли ти підвищуєш свій професійний рівень, а відповідно й посаду й оплату праці. не обов'язково у одного роботодавця. ба більше, саме в США вважають, що треба змінювати роботу раз на 5 років. й щось в цьому є. в мене до речі, так й виходить, хоча по різних причинах.



ще раз - кар'єра, це підвищення професійних знань. можливо у вашому випадку цього немає, бо ви зациклені на посаді. й так фіндир у невеличкому бізнесі - це може бути й висококваліфікований спец у великій компанії. основна ознака - рівень оплати. теж був у цих іпостасях.



а на вашому прикладі подивимось. бо ви так описуєте, як все добре, які мільйони всі заробляють наскільки легко вам буде знайти офісну посаду з поганим аудіюванням англійської. це не закид, це схоже реальна проблема, й всі ці заманухи про середовище - це актуально для дітей, дорослим важко. ви далеко не один з такою проблемою. то може й вийде, що поки що ваш рівень - працювати в російськомовному середовищі, а коли дозволить англійська - вже час на пенсію кар'єра - це коли ти підвищуєш свій професійний рівень, а відповідно й посаду й оплату праці. не обов'язково у одного роботодавця. ба більше, саме в США вважають, що треба змінювати роботу раз на 5 років. й щось в цьому є. в мене до речі, так й виходить, хоча по різних причинах.ще раз - кар'єра, це підвищення професійних знань. можливо у вашому випадку цього немає, бо ви зациклені на посаді. й так фіндир у невеличкому бізнесі - це може бути й висококваліфікований спец у великій компанії. основна ознака - рівень оплати. теж був у цих іпостасях.а на вашому прикладі подивимось. бо ви так описуєте, як все добре, які мільйони всі заробляютьнаскільки легко вам буде знайти офісну посаду з поганим аудіюванням англійської. це не закид, це схоже реальна проблема, й всі ці заманухи про середовище - це актуально для дітей, дорослим важко. ви далеко не один з такою проблемою. то може й вийде, що поки що ваш рівень - працювати в російськомовному середовищі, а коли дозволить англійська - вже час на пенсію



Когда начинаешь учить Инглиш в 40+ с абсолютного нуля - алфавит, Ай, Ю, ви и тд, счет до 10...то СВОБОДНЫЙ-СВОБОДНЫЙ Инглиш - "Це, синку, фантастика"(с).

Но для работы моего Инглиша хватает на 80-90%. Вся переписка (это основной вид официальной коммуникации) на Инглише, общение на работе на 70% на русском/украинском, но на 30% таки на Инглише. Приезжают службы города, контракторы,поставщики, инспекции, часть Правления и тд. И там общение не на уровне Май нейм из Вася.

Когда вопрос очень ответственный и цена мисандестендинга может быть очень высока, то или подключаю кого-то из Правления на спикер или кто-то подходит.Собственно, я это и отношу к той самой нехватке 10-20%.

Учитывая, что по приезду, лисеннинг был чуть выше нулевого, а по телефону был "шум моря", то прогресс налицо. Сейчас несколько раз в неделю смотрим фильмы на Пикоке, уже прогресс чувствуется. Если первые просмотры "выезжали" за счет того, что или простые сюжеты или ранее смотрели с переводом и знали о чем, то теперь...ну есть непонятные места, а так в целом если и не дословно понятно, то воспринимается нормально. Как для "предпенсионного" возраста не так и плохо.

Жена не так усердно учила перед отъездом как я и очень комплексовала (тоже проблемы с лисеннинг), но она сама не заметила, как вполне уверенно уже справляется с общением с учителями в школах, медицинских учреждениях, страховой компанией и тд.

На курсах у нее подружка появилась из Грузии, она приходит мне рассказывает, как то то с ней обсуждали то это...пока не уточнила один момент. Та на русском не говорит и не понимает. Грузинский и Инглиш. Моя жена на грузинском как-то не очень , то есть ни слова. Они на Инглише общаются. Другие ребята из разных стран мира тоже. Так что не все так однозначно.

Собственно, был сценарий, жене идти бухгалтером в "русский бизнес". По своему опыту, когда идешь работать, то язык уже не учится. Поэтому решили, что идет тянет лангуаге, учит буккипинг (или аккаунтинг, как получится), получает сертификат (ну, не СРА, естественно), а потом уже идет работать.

Тут наблюдаю одну компанию, они раскиданы по разным частям США, когда-то приехали из Украины в одно время, вместе пробивались. Офисные работы, в основном айти, финансы, медицина. Но круг общения - русскоязычный. Инглиш - абсолютно свободный. Наша подруга сейчас на другом побережье старается выйти из этой зоны комфорта и заводит себе только англоязычных приятельниц. Начинала много лет назад с работы в "русском" магазине в Бруклине.

Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую.

Приводил примеры : Университет Питтсбурга, компьютер сайнс-работа программистом...курсы-мейнтейнер (фактически квалифицированный рабочий) в МТА.

Программист-работа в антикварном салоне-рабочий на стройке-свой строительный бизнес.

Мастер дигри в компьютер сайнс-работа программистом, мастер дигри в фармакологии - фармацевт. Когда начинаешь учить Инглиш в 40+ с абсолютного нуля - алфавит, Ай, Ю, ви и тд, счет до 10...то СВОБОДНЫЙ-СВОБОДНЫЙ Инглиш - "Це, синку, фантастика"(с).Но для работы моего Инглиша хватает на 80-90%. Вся переписка (это основной вид официальной коммуникации) на Инглише, общение на работе на 70% на русском/украинском, но на 30% таки на Инглише. Приезжают службы города, контракторы,поставщики, инспекции, часть Правления и тд. И там общение не на уровне Май нейм из Вася.Когда вопрос очень ответственный и цена мисандестендинга может быть очень высока, то или подключаю кого-то из Правления на спикер или кто-то подходит.Собственно, я это и отношу к той самой нехватке 10-20%.Учитывая, что по приезду, лисеннинг был чуть выше нулевого, а по телефону был "шум моря", то прогресс налицо. Сейчас несколько раз в неделю смотрим фильмы на Пикоке, уже прогресс чувствуется. Если первые просмотры "выезжали" за счет того, что или простые сюжеты или ранее смотрели с переводом и знали о чем, то теперь...ну есть непонятные места, а так в целом если и не дословно понятно, то воспринимается нормально. Как для "предпенсионного" возраста не так и плохо.Жена не так усердно учила перед отъездом как я и очень комплексовала (тоже проблемы с лисеннинг), но она сама не заметила, как вполне уверенно уже справляется с общением с учителями в школах, медицинских учреждениях, страховой компанией и тд.На курсах у нее подружка появилась из Грузии, она приходит мне рассказывает, как то то с ней обсуждали то это...пока не уточнила один момент. Та на русском не говорит и не понимает. Грузинский и Инглиш. Моя жена на грузинском как-то не очень, то есть ни слова. Они на Инглише общаются. Другие ребята из разных стран мира тоже. Так что не все так однозначно.Собственно, был сценарий, жене идти бухгалтером в "русский бизнес". По своему опыту, когда идешь работать, то язык уже не учится. Поэтому решили, что идет тянет лангуаге, учит буккипинг (или аккаунтинг, как получится), получает сертификат (ну, не СРА, естественно), а потом уже идет работать.Тут наблюдаю одну компанию, они раскиданы по разным частям США, когда-то приехали из Украины в одно время, вместе пробивались. Офисные работы, в основном айти, финансы, медицина. Но круг общения - русскоязычный. Инглиш - абсолютно свободный. Наша подруга сейчас на другом побережье старается выйти из этой зоны комфорта и заводит себе только англоязычных приятельниц. Начинала много лет назад с работы в "русском" магазине в Бруклине.Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую.Приводил примеры : Университет Питтсбурга, компьютер сайнс-работа программистом...курсы-мейнтейнер (фактически квалифицированный рабочий) в МТА.Программист-работа в антикварном салоне-рабочий на стройке-свой строительный бизнес.Мастер дигри в компьютер сайнс-работа программистом, мастер дигри в фармакологии - фармацевт. rjkz

Повідомлень: 16511 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5187 раз. Профіль 4 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 19:14 akurt написав: Shaman написав: що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?

що ви так Україну не любите? це стиль цієї гілки?

Де ви в моєму тексті про Мексику знайшли, що я Україну не люблю?

Марево?

Я написав власні враження після відвідування Мексики: така ж країна, як і Україна.

Схожа в багатьох аспектах: крім кількості населення.

Додав пару цифр з Вікіпедії.

Це за вашою думкою - образа чи @не любов@? Де ви в моєму тексті про Мексику знайшли, що я Україну не люблю?Марево?Я написав власні враження після відвідування Мексики:Схожа в багатьох аспектах: крім кількості населення.Додав пару цифр з Вікіпедії.Це за вашою думкою - образа чи @не любов@?

бо ви про Україну подаєте лише негатив - вихоплюєте будь-який негаразд, який в нас стався - когось на хабарі спіймали чи щось таке - й подаєте, що це тут суцільне - а це не так. а якщо пишете начебто позитив, то насправді глузуєте. наведіть приклад, коли ви щось щиро гарне написали про Україну



й такого бандитизму, як в Мексиці в нас й близько немає

Shaman написав: я ж вам писав - не робить оці дурні наклепи, не буду вас чіпати - а так вибачте я ж вам писав - не робить оці дурні наклепи, не буду вас чіпати - а так вибачте

Ви сидите в абсолютному вакуумі та застарілих думках.

Я написав : щоденно спілкуюся особисто з нашими людьми в різних країнах світу.

Вам не подобається ПРАВДА з Канади про те, що наші люди з числа тих, хто прибув ПЕРШИМ в Канаду - весною та вітку 2022 року - так то наведені мною слова/думки наших людей , які прибули місяць і два тому: не варто мати ніяких справ з "старенькими": обманюють та хочуть надурити новачків.

Це я ще не все розказую.



Але вашим думкам не дивуюсь: коли сидите у повному вакуумі і єдине, що можете - писати на гілці про Еміграцію та заробітчанство, до якої інколи не мали, не маєте та не матимете ніякого відношення - але завдячуючи цій гілці - познаєте світ - то звісно, хочеться стирати кнопки клавіатури... Ідемо далі:Ви сидите в абсолютному вакуумі та застарілих думках.Я написав : щоденно спілкуюся особисто з нашими людьми в різних країнах світу.Вам не подобається ПРАВДА з Канади про те, що наші люди з числа тих, хто прибув ПЕРШИМ в Канаду - весною та вітку 2022 року -, які прибули місяць і два тому: не варто мати ніяких справ з "старенькими": обманюють та хочуть надурити новачків.Це я ще не все розказую.Але вашим думкам не дивуюсь: коли сидите у повному вакуумі і єдине, що можете - писати на гілці про Еміграцію та заробітчанство,- але завдячуючи цій гілці - познаєте світ - то звісно, хочеться стирати кнопки клавіатури...

якщо порівняти кількість реальних людей, хто з ким спілкується, то ще невідомо, в кого ширше коло



ще раз - в мене є декілька знайомих, які потрапили в Канаду якраз в 2022. ніхто нікого не дурить. й я про такі випадки не чув. звісно зажди найдеться якийсь шахрай, але ви знову розповсюджуєте, що це суцільно так, значно перебільшуєте.



й ще раз - коло спілкування. в чому їх ошукали - як ошукати державу? в оце повірю - хтось локшину на вуха повісив, як щось на халяву отримати - а воно так не працює.



завдяки вам та ще декому тут на гілці суцільні штампи, а реальну інфо треба шукати чи самому наводити. бо ви про Україну подаєте лише негатив - вихоплюєте будь-який негаразд, який в нас стався - когось на хабарі спіймали чи щось таке - й подаєте, що це тут суцільне - а це не так. а якщо пишете начебто позитив, то насправді глузуєте. наведіть приклад, коли ви щось щиро гарне написали про Українуй такого бандитизму, як в Мексиці в нас й близько немаєякщо порівняти кількість реальних людей, хто з ким спілкується, то ще невідомо, в кого ширше колоще раз - в мене є декілька знайомих, які потрапили в Канаду якраз в 2022. ніхто нікого не дурить. й я про такі випадки не чув. звісно зажди найдеться якийсь шахрай, але ви знову розповсюджуєте, що це суцільно так, значно перебільшуєте.й ще раз - коло спілкування. в чому їх ошукали - як ошукати державу? в оце повірю - хтось локшину на вуха повісив, як щось на халяву отримати - а воно так не працює.завдяки вам та ще декому тут на гілці суцільні штампи, а реальну інфо треба шукати чи самому наводити. Shaman

Повідомлень: 5908 З нами з: 29.09.19 Подякував: 572 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 19:17 b3320413 написав: akurt написав: Обом вірити Обом вірити

Хех, прикольно))



Ну хорошо, отложит он эту двадцатку за пол года. Дальше что? Что он с ней будет делать? Хех, прикольно))Ну хорошо, отложит он эту двадцатку за пол года. Дальше что? Что он с ней будет делать?

ви кажете, ніби це двадцять доларів ви кажете, ніби це двадцять доларів flyman

Повідомлень: 34772 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 19:20

Для Вас спеціально створено окрему гілку - щось вона заглохла.

Наповнюйте її власними знаннями з економки та фінансів.

Цікавий же експеримент: людина, яка за останні 100 років не заробила собі на власну квартиру, щедро ділиться думками з людьми, як заробити.

Наповнюйте, будемо читати.



А то пишете всіляку бздуру одночасно на 10-ти гілках - талант флудера треба сконцентрувати в одному місці:

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Пане Шамане!Для Вас спеціально створено окрему гілку -Наповнюйте її власними знаннями з економки та фінансів.Цікавий же експеримент: людина, яка за останні 100 років не заробила собі на власну квартиру, щедро ділиться думками з людьми, як заробити.Наповнюйте, будемо читати.А то пишете всіляку бздуру одночасно на 10-ти гілках - талант флудера треба сконцентрувати в одному місці: Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 кві, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9607 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 19:21 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую. Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую.

тому що нема такої прірви в доходах і рівнем життям тому що нема такої прірви в доходах і рівнем життям flyman

Повідомлень: 34772 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 20632064206520662067> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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