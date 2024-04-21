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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2064206520662067> Додано: Нед 21 кві, 2024 19:26 flyman написав: rjkz написав: Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую. Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую.

тому що нема такої прірви в доходах і рівнем життям тому що нема такої прірви в доходах і рівнем життям

Я думаю, пане флаймане, ще і інше:

а) людину можна звільнити одномоментно. Правда, акуратно: може подати в суд за незаконне звільнення та отримати від роботодавця дуже значну суму. Тобто звільняють швидко - але за конкретну справу, невиконання умов контракту.

б) немаю того, що у нас називають "блат" або "родинні зв"язки". Не даремно ж придумали фразу: "Ничего личного - просто бизнес!"



Доходи - справа відносна: ніхто в даному підприємстві/установі/фірмі не знає скільки хто отримує.

А так маєте рацію: дохід=рівень життя.

Вчора випадково заїхали в дуже - як я зрозумів - елітний район - на березі озера - в лісі - ну там такі будинки стоять - що тільки в кіно знімати...

На відміну від багатих людей України - ну реально немає ніяких парканів заввишки в 5-6 метрів.

Зовсім ніяких немає. Я думаю, пане флаймане, ще і інше:а) людину можна звільнити одномоментно. Правда, акуратно: може подати в суд за незаконне звільнення та отримати від роботодавця дуже значну суму. Тобто звільняють швидко - але за конкретну справу, невиконання умов контракту.б) немаю того, що у нас називають "блат" або "родинні зв"язки". Не даремно ж придумали фразу: "Ничего личного - просто бизнес!"Доходи - справа відносна: ніхто в даному підприємстві/установі/фірмі не знає скільки хто отримує.А так маєте рацію:Вчора випадково заїхали в дуже - як я зрозумів - елітний район - на березі озера - в лісі - ну там такі будинки стоять - що тільки в кіно знімати...На відміну від багатих людей України - ну реально немає ніяких парканів заввишки в 5-6 метрів.Зовсім ніяких немає. Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 кві, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9607 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 19:28 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Доходи - справа відносна: ніхто в даному підприємстві/установі/фірмі не знає скільки хто отримує. Доходи - справа відносна: ніхто в даному підприємстві/установі/фірмі не знає скільки хто отримує.

Це як? При влаштуванні на роботу хіба не перша річ на новому робочому місці це в першу ж п'ятницю в колег вияснити хто скільки отримує, через скільки піднімають зарплати, за що дають премію? Як без цього бути впевненим, що начальство не кидає когось? Це як? При влаштуванні на роботу хіба не перша річ на новому робочому місці це в першу ж п'ятницю в колег вияснити хто скільки отримує, через скільки піднімають зарплати, за що дають премію? Як без цього бути впевненим, що начальство не кидає когось? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2918 З нами з: 29.07.22 Подякував: 526 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 19:36 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Доходи - справа відносна: ніхто в даному підприємстві/установі/фірмі не знає скільки хто отримує. Доходи - справа відносна: ніхто в даному підприємстві/установі/фірмі не знає скільки хто отримує.

Це як? При влаштуванні на роботу хіба не перша річ на новому робочому місці це в першу ж п'ятницю в колег вияснити хто скільки отримує, через скільки піднімають зарплати, за що дають премію? Як без цього бути впевненим, що начальство не кидає когось? Це як? При влаштуванні на роботу хіба не перша річ на новому робочому місці це в першу ж п'ятницю в колег вияснити хто скільки отримує, через скільки піднімають зарплати, за що дають премію? Як без цього бути впевненим, що начальство не кидає когось?

Хі-хі... Свого часу саме цим я займався - в перші 1/2 року після початку роботи - та завжди думав: "Чого це ця бездарь отримує вище за мене..."

Але це потім стимулювало працювати, вчитися та ще раз працювати...



Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі. Хі-хі... Свого часу саме цим я займався - в перші 1/2 року після початку роботи - та завжди думав: "Чого це ця бездарь отримує вище за мене..."Але це потім стимулювало працювати, вчитися та ще раз працювати...Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі. akurt

Повідомлень: 9607 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 19:46 akurt написав: Пане Шамане!

Для Вас спеціально створено окрему гілку - щось вона заглохла.

Наповнюйте її власними знаннями з економки та фінансів.

Цікавий же експеримент: людина, яка за останні 100 років не заробила собі на власну квартиру, щедро ділиться думками з людьми, як заробити.

Наповнюйте, будемо читати.



А то пишете всіляку бздуру одночасно на 10-ти гілках - талант флудера треба сконцентрувати в одному місці:

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Пане Шамане!Для Вас спеціально створено окрему гілку -Наповнюйте її власними знаннями з економки та фінансів.Цікавий же експеримент: людина, яка за останні 100 років не заробила собі на власну квартиру, щедро ділиться думками з людьми, як заробити.Наповнюйте, будемо читати.А то пишете всіляку бздуру одночасно на 10-ти гілках - талант флудера треба сконцентрувати в одному місці:

а ти врешті решт - хамло й рідкий брехунець, дрібна сволота. й судячи з кола спілкування - ще й дрібний шахрай



якщо ти постійно тут пишеш байки з інету, це не означає що даєш корисну інфо. вся інфо від тебе недолуга. але хтось може й сприймає це за чисту монету...



що я заробив, а що ні - ти же не знаєш . чого брешеш?



ти ж на жодне моє повідомлення не зможеш відповісти, бо все що ти знаєш - це з Вікіпедії, й то не завжди розумієш, що копіюєш.



то як, за брехню будеш відповідати? чи як завжди язик в сраку? а вибач, він в тебе завжди там а ти врешті решт - хамло й рідкий брехунець, дрібна сволота. й судячи з кола спілкування - ще й дрібний шахрайякщо ти постійно тут пишеш байки з інету, це не означає що даєш корисну інфо. вся інфо від тебе недолуга.але хтось може й сприймає це за чисту монету...що я заробив, а що ні - ти же не знаєш. чого брешеш?ти ж на жодне моє повідомлення не зможеш відповісти, бо все що ти знаєш - це з Вікіпедії, й то не завжди розумієш, що копіюєш.то як, за брехню будеш відповідати? чи як завжди язик в сраку? а вибач, він в тебе завжди там Shaman

Повідомлень: 5908 З нами з: 29.09.19 Подякував: 572 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 19:51 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі. Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі.

А як тоді там борються з кидаловом роботодавця?

Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Тобто перегляд на такий % був просто по листу, навіть без співбесіди. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю, чи ще якісь переваги, але тоді співбесіда з начальством із Штатів... Але був один колега, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП. А як тоді там борються з кидаловом роботодавця?Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Тобто перегляд на такий % був просто по листу, навіть без співбесіди. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю, чи ще якісь переваги, але тоді співбесіда з начальством із Штатів... Але був один колега, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 21 кві, 2024 20:02, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2918 З нами з: 29.07.22 Подякував: 526 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 20:02 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі. Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі.

А як тоді там борються з кидаловом роботодавця?

Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю... Але був один знайомий, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП. А як тоді там борються з кидаловом роботодавця?Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю... Але був один знайомий, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП.

у вас хибне уявлення, що таке "кидалово"



ти домовився про рівень зп - тобі її платять. в чому кидалово? в тому, що твоєму колезі платять більше? так може з точки зору керівництва він більш якісний працівник. з мого досвіду можу сказати, що думка працівника про свою важливість дуже часто не співпадає з думкою керівництва.



в США з цим борються тим, що без проблем змінюють роботу. й реально якісним працівникам платять ринкову зп. оце кидалово більше в уяві тих, хто й сам не проти кинути.



й процедура звільнення в США дуже спрощена, щоб тут не писали. там можливі приколи, якщо хтось спробує довести, що його звільнили через національність/стать/гендер. але білим чоловікам це не загрожує у вас хибне уявлення, що таке "кидалово"ти домовився про рівень зп - тобі її платять. в чому кидалово? в тому, що твоєму колезі платять більше? так може з точки зору керівництва він більш якісний працівник. з мого досвіду можу сказати, що думка працівника про свою важливість дуже часто не співпадає з думкою керівництва.в США з цим борються тим, що без проблем змінюють роботу. й реально якісним працівникам платять ринкову зп. оце кидалово більше в уяві тих, хто й сам не проти кинути.й процедура звільнення в США дуже спрощена, щоб тут не писали. там можливі приколи, якщо хтось спробує довести, що його звільнили через національність/стать/гендер. але білим чоловікам це не загрожує Shaman

Повідомлень: 5908 З нами з: 29.09.19 Подякував: 572 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 20:06 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ти домовився про рівень зп - тобі її платять. в чому кидалово? в тому, що твоєму колезі платять більше? так може з точки зору керівництва він більш якісний працівник. з мого досвіду можу сказати, що думка працівника про свою важливість дуже часто не співпадає з думкою керівництва. ти домовився про рівень зп - тобі її платять. в чому кидалово? в тому, що твоєму колезі платять більше? так може з точки зору керівництва він більш якісний працівник. з мого досвіду можу сказати, що думка працівника про свою важливість дуже часто не співпадає з думкою керівництва.

А якщо кілька десятків колег подали заявку на +70% - всім одобрили без винятку, то хіба це не значить, що є інструкція головного офісу "піднімати всім на +70% через 3 місяці"? Про яку місцеве начальство не розповідає робочим?

Звісно залежно від вакансій і скілів стартові ЗП були різні, часто і в 2 рази відрізнялись. Але от це +70% було для всіх, в кого стаж малий. А якщо кілька десятків колег подали заявку на +70% - всім одобрили без винятку, то хіба це не значить, що є інструкція головного офісу "піднімати всім на +70% через 3 місяці"? Про яку місцеве начальство не розповідає робочим?Звісно залежно від вакансій і скілів стартові ЗП були різні, часто і в 2 рази відрізнялись. Але от це +70% було для всіх, в кого стаж малий. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2918 З нами з: 29.07.22 Подякував: 526 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 20:11 Слова "кидалово роботодавця" повинні мати уточнення: хто кого кидає.

Я знаю тільки два приклади: один я написав сьогодні: наша людина пішла працювати до мексиканців: ті пообіцяли платити 170 доларів за зімну. Зміну було уговорено в 8 годин.

На практиці працював 10-12 і 13. Кинули.

Це теж стимулювало шукати щось інше. Тут явне "кидалово" від роботодавця: мексиканці, реально кинули нашого українця.



Ще випадок реальний такий, коли навпаки кинули суттєво роботодавця.

Там було так: на роботі в дуже солідній фірмі світового рівня відкрили вакансії.

Співбесіди - у Скайпі.

Трирівневий відбір.

І через три рівня проходить тільки один кандидат - ніби-то самий розумний та такий, який і необхідно для роботи.

Першу негаразду помітив наш українець: перша зустріч особисто - і йому здалося що не екрані моніторів була ІНША людина. З того трохи посмілися: наснилося/привідилося...

Потім почалася інша негаразда, у IT-иків працюють "командами" та кожному в команді видають конкретне завдання з конкретним терміном виконання. Ось цей єдиний кандидат почав НЕ виконувати, махлювати та обманювати, що призводило до затримки виконання робіт всією групою.

Почали моніторити та записувати конкретні факти. Там все спілкування йшло через Макбуки та із фіксацією видачі завдань, отримання результатів та перемовин, якщо були помилки/нестиковки.

Приперли конкретними фактами: НЕРОБА. Звільняємо.

Той єдиний кандидат до цього був готовий та відразу заявив, що його не можна звільнити, бо має якесь там захворювання, не знаю, чи прутня, чи голови.

І відразу - цілу папку паперів та діагнозів.



У справу змушені були включити юристів: бо діло пахло судом за незаконне звільнення ХВОРОГО та фірма могла постраждати на мільйон доларів.

Уклали "мирову угоду": звільняємо з компенсацією в 300 000 доларів.

Реально. Аферист отримав 300 000 доларів та пішов...



Справа "темна": працівники думали, як їх так могли одурити, прийшли до висновку, що на екрані МакБуків в Скайпі був брат того "хворого".

300 000 втратила фірма, кинули конкретно... Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 кві, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9607 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 20:14 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ти домовився про рівень зп - тобі її платять. в чому кидалово? в тому, що твоєму колезі платять більше? так може з точки зору керівництва він більш якісний працівник. з мого досвіду можу сказати, що думка працівника про свою важливість дуже часто не співпадає з думкою керівництва. ти домовився про рівень зп - тобі її платять. в чому кидалово? в тому, що твоєму колезі платять більше? так може з точки зору керівництва він більш якісний працівник. з мого досвіду можу сказати, що думка працівника про свою важливість дуже часто не співпадає з думкою керівництва.

А якщо кілька десятків колег подали заявку на +70% - всім одобрили без винятку, то хіба це не значить, що є інструкція головного офісу "піднімати всім на +70% через 3 місяці"? Про яку місцеве начальство не розповідає робочим?

Звісно залежно від вакансій і скілів стартові ЗП були різні, часто і в 2 рази відрізнялись. Але от це +70% було для всіх, в кого стаж малий. А якщо кілька десятків колег подали заявку на +70% - всім одобрили без винятку, то хіба це не значить, що є інструкція головного офісу "піднімати всім на +70% через 3 місяці"? Про яку місцеве начальствоЗвісно залежно від вакансій і скілів стартові ЗП були різні, часто і в 2 рази відрізнялись. Але от це +70% було для всіх, в кого стаж малий.

а сенс не розповідати?



якщо ти не доплачуєш кошти, то рано чи пізно (скоріше рано) виникнуть проблеми з персоналом, а як наслідок - завалиш справу, за що й отримаєш по шапці. зазвичай ніхто не притримує зп, коли є погодження. пару раз зустрічав саме цей випадок - є погоджена зп, а начальник виплачує не все - але це якраз приклад рідкісного дурня (до речі начальник ІТ департаменту) а сенс не розповідати?якщо ти не доплачуєш кошти, то рано чи пізно (скоріше рано) виникнуть проблеми з персоналом, а як наслідок - завалиш справу, за що й отримаєш по шапці. зазвичай ніхто не притримує зп, коли є погодження. пару раз зустрічав саме цей випадок - є погоджена зп, а начальник виплачує не все - але це якраз приклад рідкісного дурня (до речі начальник ІТ департаменту) Shaman

Повідомлень: 5908 З нами з: 29.09.19 Подякував: 572 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 20:15 Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав: є погоджена зп, а начальник виплачує не все - але це якраз приклад рідкісного дурня (до речі начальник ІТ департаменту) є погоджена зп, а начальник виплачує не все - але це якраз приклад рідкісного дурня (до речі начальник ІТ департаменту) в мене склаось таке ж враження, що в моєму кейсі піднімали на 70% всім і різницю забирали собі, але доказів цього не маю. А може і зі старту брали ЗП +70%, але різницю приховували як страховку на випадок, якщо новий працівник "не підійде" і треба буде шукати заміну Спостереження щодо американських фірм полягало в тому, що часто вони десь у вересні-жовті переглядають бюджет і закладають кошти на підвищення ЗП, але не підвищують, поки працівники не попросять самі.в мене склаось таке ж враження, що в моєму кейсі піднімали на 70% всім і різницю забирали собі, але доказів цього не маю. А може і зі старту брали ЗП +70%, але різницю приховували як страховку на випадок, якщо новий працівник "не підійде" і треба буде шукати заміну Дюрі-бачі

Повідомлень: 2918 З нами з: 29.07.22 Подякував: 526 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2064206520662067> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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