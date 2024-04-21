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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2064206520662067
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:19

  akurt написав:...
Приперли конкретними фактами: НЕРОБА. Звільняємо.
Той єдиний кандидат до цього був готовий та відразу заявив, що його не можна звільнити, бо має якесь там захворювання, не знаю, чи прутня, чи голови.
І відразу - цілу папку паперів та діагнозів.

У справу змушені були включити юристів: бо діло пахло судом за незаконне звільнення ХВОРОГО та фірма могла постраждати на мільйон доларів.
Уклали "мирову угоду": звільняємо з компенсацією в 300 000 доларів.
Реально. Аферист отримав 300 000 доларів та пішов...

Справа "темна": працівники думали, як їх так могли одурити, прийшли до висновку, що на екрані МакБуків в Скайпі був брат того "хворого".
300 000 втратила фірма, кинули конкретно...

притомні форумчани - таке можливо? щоб не можна звільнити людину, яка не виконує свою роботу, через хворобу? ще й на Заході. можна й не звільняти, нехай хворіє. але зп не платити.

здається чергова побрехенька. чи там були важливі нюанси, про які він не сказав - бо не розуміє цих нюансів? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:22

  Дюрі-бачі написав:Спостереження щодо американських фірм полягало в тому, що часто вони десь у вересні-жовті переглядають бюджет і закладають кошти на підвищення ЗП, але не підвищують, поки працівники не попросять самі.
  Shaman написав:є погоджена зп, а начальник виплачує не все - але це якраз приклад рідкісного дурня (до речі начальник ІТ департаменту)
в мене склаось таке ж враження, що в моєму кейсі піднімали на 70% всім і різницю забирали собі, але доказів цього не маю. А може і зі старту брали ЗП +70%, але різницю приховували як страховку на випадок, якщо новий працівник "не підійде" і треба буде шукати заміну

якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? хіба що отримували фонд зп, який потім ділили. але за цим також дивляться

як що є нюанси з виплатою, то теоретично можливо, але в житті з таким не зустрічався - бо це дуже легко перевіряється
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі?
Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.
А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:35

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі?
Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.
А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.

Є люди, які слідкують. й яких також можуть перевірити ;)

ніяк. орієнтир - це те, на яку зп ви можете перейти. там ви можете спілкуватися з друзями, ті теж можуть назвати якийсь рівні. вже зараз в Україні мені спитати хто скільки отримує - це вже незручно. й багато хто не відповість.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:вже зараз в Україні мені спитати хто скільки отримує - це вже незручно. й багато хто не відповість.

Ми точно в одній Україні живемо? В тій, де вимагають публічно декларувати доходи?
Та і в контексті еміграції часто чув від знайомих, що доводиться організовувати "профсоюзи" в багатьох країнах і вимагати від роботодавця справедливого вирівнювання зарплат, а тут кажуть, що "не розповідають про ЗП"
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 2064206520662067
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