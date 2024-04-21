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#<1 ... 2064206520662067 Додано: Нед 21 кві, 2024 20:19 akurt написав: ...

Приперли конкретними фактами: НЕРОБА. Звільняємо.

Той єдиний кандидат до цього був готовий та відразу заявив, що його не можна звільнити, бо має якесь там захворювання, не знаю, чи прутня, чи голови.

І відразу - цілу папку паперів та діагнозів.



У справу змушені були включити юристів: бо діло пахло судом за незаконне звільнення ХВОРОГО та фірма могла постраждати на мільйон доларів.

Уклали "мирову угоду": звільняємо з компенсацією в 300 000 доларів.

Реально. Аферист отримав 300 000 доларів та пішов...



Справа "темна": працівники думали, як їх так могли одурити, прийшли до висновку, що на екрані МакБуків в Скайпі був брат того "хворого".

300 000 втратила фірма, кинули конкретно... ...Приперли конкретними фактами: НЕРОБА. Звільняємо.Той єдиний кандидат до цього був готовий та відразу заявив, що його не можна звільнити, бо має якесь там захворювання, не знаю, чи прутня, чи голови.І відразу - цілу папку паперів та діагнозів.У справу змушені були включити юристів: бо діло пахло судом за незаконне звільнення ХВОРОГО та фірма могла постраждати на мільйон доларів.Уклали "мирову угоду": звільняємо з компенсацією в 300 000 доларів.Реально. Аферист отримав 300 000 доларів та пішов...Справа "темна": працівники думали, як їх так могли одурити, прийшли до висновку, що на екрані МакБуків в Скайпі був брат того "хворого".300 000 втратила фірма, кинули конкретно...

притомні форумчани - таке можливо? щоб не можна звільнити людину, яка не виконує свою роботу, через хворобу? ще й на Заході. можна й не звільняти, нехай хворіє. але зп не платити.



здається чергова побрехенька. чи там були важливі нюанси, про які він не сказав - бо не розуміє цих нюансів? притомні форумчани - таке можливо? щоб не можна звільнити людину, яка не виконує свою роботу, через хворобу? ще й на Заході. можна й не звільняти, нехай хворіє. але зп не платити.здається чергова побрехенька. чи там були важливі нюанси, про які він не сказав - бо не розуміє цих нюансів? Shaman

Повідомлень: 5908 З нами з: 29.09.19 Подякував: 572 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 20:22 Дюрі-бачі написав: Спостереження щодо американських фірм полягало в тому, що часто вони десь у вересні-жовті переглядають бюджет і закладають кошти на підвищення ЗП, але не підвищують, поки працівники не попросять самі.

Shaman написав: є погоджена зп, а начальник виплачує не все - але це якраз приклад рідкісного дурня (до речі начальник ІТ департаменту) є погоджена зп, а начальник виплачує не все - але це якраз приклад рідкісного дурня (до речі начальник ІТ департаменту) в мене склаось таке ж враження, що в моєму кейсі піднімали на 70% всім і різницю забирали собі, але доказів цього не маю. А може і зі старту брали ЗП +70%, але різницю приховували як страховку на випадок, якщо новий працівник "не підійде" і треба буде шукати заміну Спостереження щодо американських фірм полягало в тому, що часто вони десь у вересні-жовті переглядають бюджет і закладають кошти на підвищення ЗП, але не підвищують, поки працівники не попросять самі.в мене склаось таке ж враження, що в моєму кейсі піднімали на 70% всім і різницю забирали собі, але доказів цього не маю. А може і зі старту брали ЗП +70%, але різницю приховували як страховку на випадок, якщо новий працівник "не підійде" і треба буде шукати заміну

якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? хіба що отримували фонд зп, який потім ділили. але за цим також дивляться



як що є нюанси з виплатою, то теоретично можливо, але в житті з таким не зустрічався - бо це дуже легко перевіряється якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? хіба що отримували фонд зп, який потім ділили. але за цим також дивлятьсяяк що є нюанси з виплатою, то теоретично можливо, але в житті з таким не зустрічався - бо це дуже легко перевіряється Shaman

Повідомлень: 5908 З нами з: 29.09.19 Подякував: 572 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 20:24 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.

А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег. Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2918 З нами з: 29.07.22 Подякував: 526 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 20:35 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.

А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег. Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП.? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.

Є люди, які слідкують. й яких також можуть перевірити



ніяк. орієнтир - це те, на яку зп ви можете перейти. там ви можете спілкуватися з друзями, ті теж можуть назвати якийсь рівні. вже зараз в Україні мені спитати хто скільки отримує - це вже незручно. й багато хто не відповість. Є люди, які слідкують. й яких також можуть перевіритиніяк. орієнтир - це те, на яку зп ви можете перейти. там ви можете спілкуватися з друзями, ті теж можуть назвати якийсь рівні. вже зараз в Україні мені спитати хто скільки отримує - це вже незручно. й багато хто не відповість. Shaman

Повідомлень: 5908 З нами з: 29.09.19 Подякував: 572 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 20:41 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: вже зараз в Україні мені спитати хто скільки отримує - це вже незручно. й багато хто не відповість. вже зараз в Україні мені спитати хто скільки отримує - це вже незручно. й багато хто не відповість.

Ми точно в одній Україні живемо? В тій, де вимагають публічно декларувати доходи?

Та і в контексті еміграції часто чув від знайомих, що доводиться організовувати "профсоюзи" в багатьох країнах і вимагати від роботодавця справедливого вирівнювання зарплат, а тут кажуть, що "не розповідають про ЗП" Ми точно в одній Україні живемо? В тій, де вимагають публічно декларувати доходи?Та і в контексті еміграції часто чув від знайомих, що доводиться організовувати "профсоюзи" в багатьох країнах і вимагати від роботодавця справедливого вирівнювання зарплат, а тут кажуть, що "не розповідають про ЗП" Дюрі-бачі

Повідомлень: 2918 З нами з: 29.07.22 Подякував: 526 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2064206520662067 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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