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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 кві, 2024 20:19
akurt написав:
...
Приперли конкретними фактами: НЕРОБА. Звільняємо.
Той єдиний кандидат до цього був готовий та відразу заявив, що його не можна звільнити, бо має якесь там захворювання, не знаю, чи прутня, чи голови.
І відразу - цілу папку паперів та діагнозів.
У справу змушені були включити юристів: бо діло пахло судом за незаконне звільнення ХВОРОГО та фірма могла постраждати на мільйон доларів.
Уклали "мирову угоду": звільняємо з компенсацією в 300 000 доларів.
Реально. Аферист отримав 300 000 доларів та пішов...
Справа "темна": працівники думали, як їх так могли одурити, прийшли до висновку, що на екрані МакБуків в Скайпі був брат того "хворого".
300 000 втратила фірма, кинули конкретно...
притомні форумчани - таке можливо? щоб не можна звільнити людину, яка не виконує свою роботу, через хворобу? ще й на Заході. можна й не звільняти, нехай хворіє. але зп не платити.
здається чергова побрехенька. чи там були важливі нюанси, про які він не сказав - бо не розуміє цих нюансів?
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Shaman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:22
Дюрі-бачі написав:
Спостереження щодо американських фірм полягало в тому, що часто вони десь у вересні-жовті переглядають бюджет і закладають кошти на підвищення ЗП, але не підвищують, поки працівники не попросять самі.
Shaman написав:
є погоджена зп, а начальник виплачує не все - але це якраз приклад рідкісного дурня (до речі начальник ІТ департаменту)
в мене склаось таке ж враження, що в моєму кейсі піднімали на 70% всім і різницю забирали собі, але доказів цього не маю. А може і зі старту брали ЗП +70%, але різницю приховували як страховку на випадок, якщо новий працівник "не підійде" і треба буде шукати заміну
якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? хіба що отримували фонд зп, який потім ділили. але за цим також дивляться
як що є нюанси з виплатою, то теоретично можливо, але в житті з таким не зустрічався - бо це дуже легко перевіряється
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Shaman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:24
Shaman написав:
якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі?
Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.
А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:35
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі?
Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити
? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.
А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.
Є люди, які слідкують. й яких також можуть перевірити
ніяк. орієнтир - це те, на яку зп ви можете перейти. там ви можете спілкуватися з друзями, ті теж можуть назвати якийсь рівні. вже зараз в Україні мені спитати хто скільки отримує - це вже незручно. й багато хто не відповість.
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Shaman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:41
Shaman написав:
вже зараз в Україні мені спитати хто скільки отримує - це вже незручно. й багато хто не відповість.
Ми точно в одній Україні живемо? В тій, де вимагають публічно декларувати доходи?
Та і в контексті еміграції часто чув від знайомих, що доводиться організовувати "профсоюзи" в багатьох країнах і вимагати від роботодавця справедливого вирівнювання зарплат, а тут кажуть, що "не розповідають про ЗП"
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:56
Дюрі-бачі
тобто организовувати? нема профсоюза? може не вступають самі?
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ankarasvan
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:58
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
вже зараз в Україні мені спитати хто скільки отримує - це вже незручно. й багато хто не відповість.
Ми точно в одній Україні живемо? В тій, де вимагають публічно декларувати доходи?
Та і в контексті еміграції часто чув від знайомих, що доводиться організовувати "профсоюзи" в багатьох країнах і вимагати від роботодавця справедливого вирівнювання зарплат, а тут кажуть, що "не розповідають про ЗП"
в одній.
але я жодного дня не працював на основній посаді на державу, тому публічно ніколи не декларував свої доходи. мої знайомі/колеги - теж.
профспілки діють за своїми правилами, й для цього їх не треба організовувати. вони обговорюють мінімальні рівні оплати праці - а от вирівнюванням точно не займаються.
й кажуть, що на Амазоні профспілки немає.
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Shaman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 21:05
ankarasvan написав:
Дюрі-бачі
тобто организовувати? нема профсоюза? може не вступають самі?
Десь їх не було, десь були, але не виконували свої функції.
Знаю мінімум 3 схожі кейси. 1 розповім: влаштувалось десь 5 українців в 2023 році на сирний завод в Чехії. Всі отримали ЗП по 30 тис. крон. А потім виявилось, що місцевим чехам, які вже працюють кілька років платять кому як: і 25 і 35 тис. крон., а в якоїсь "бабки", яка найдавніше там працювала, була всього 20 тис. Так от з тим списком ЗП десь 60 робочих пішли до голови профсоюзу, трохи поскандалили, той пішов до начальника цеху і вже скоро всім чехам і українцям, які знають мову, підняли до 35 тис.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 21 кві, 2024 21:14
залежить від регіону, в якому ямексиканському лугандоні,
тай в Парижах є райони, куди, навіть, поліція не заїзджає
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flyman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 21:14
Дюрі-бачі написав: ankarasvan написав:
Дюрі-бачі
тобто организовувати? нема профсоюза? може не вступають самі?
Десь їх не було, десь були, але не виконували свої функції.
Знаю мінімум 3 схожі кейси. 1 розповім: влаштувалось десь 5 українців в 2023 році на сирний завод в Чехії. Всі отримали ЗП по 30 тис. крон. А потім виявилось, що місцевим чехам, які вже працюють кілька років платять кому як: і 25 і 35 тис. крон., а в якоїсь "бабки", яка найдавніше там працювала, була всього 20 тис. Так от з тим списком ЗП десь 60 робочих пішли до голови профсоюзу, трохи поскандалили, той пішов до начальника цеху і вже скоро всім чехам і українцям, які знають мову, підняли до 35 тис.
це схоже на реальність, таке можливе. але все одно могли вирівняти погодинну ставку. а якщо хтось працював 8 годин, а хтось 12 - вибачте
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