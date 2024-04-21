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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2066206720682069> Додано: Нед 21 кві, 2024 21:19 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: це схоже на реальність, таке можливе. але все одно могли вирівняти погодинну ставку. а якщо хтось працював 8 годин, а хтось 12 - вибачте це схоже на реальність, таке можливе. але все одно могли вирівняти погодинну ставку. а якщо хтось працював 8 годин, а хтось 12 - вибачте

Так звісно. Ніхто в здоровому глузді і не буде вимагати вирівнювати ЗП на різних посадах чи при різних графіках робот. Як і протестувати за премії , скажімо при перевиповненні плану. І навіть в цьому кейсі 5 тис. різниці за знання мови - цілком обґрунтоване. А от різна ЗП тільки тому, що по різному домовились при наймі - це кидалово. Так звісно. Ніхто в здоровому глузді і не буде вимагати вирівнювати ЗП на різних посадах чи при різних графіках робот. Як і протестувати за премії , скажімо при перевиповненні плану. І навіть в цьому кейсі 5 тис. різниці за знання мови - цілком обґрунтоване. А от різна ЗП тільки тому, що по різному домовились при наймі - це кидалово. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 21 кві, 2024 21:22, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2921 З нами з: 29.07.22 Подякував: 528 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 21:21 akurt написав: b3320413 написав: БЛИН! Кому из вас верить? БЛИН! Кому из вас верить?

Обом вірити.

Треба враховувати те, що неодноразово плутали на цій гілці:

а) США це не Україна - це сполучення держав (штатів) які мають різний розвиток, різну економічну складову, різні податки, різні соціальні умови життя). Тому все може бути різним.

Наприклад, я в ці дні перебуваю в трьох різних штатах - тут практично не зустрінеш азіатів та мексиканців. А чорношкірі досить дивні - як у кіно. За те багато українців та росіян, вчора навіть бачив білорусів. Було цікаво: наші на мітингу їх кликали до себе - ТІ НЕ ПІШЛИ ТА НЕ ПІДІЙШЛИ. Наші знайшлися: "Та ми хочемо тільки подарувати вашій дитині кольорові повітряні кульки" (жовто-блакитного кольору). То тоді колишні друзяки зупинилися.

Тобто все різне.



б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося.

Я в більшості своїй спілкуюся з нашими ІТ-никами в США.

Розкрили секрет своїх умов життя (в США не прийнято цікавитися зарплатнею).

Цього разу проговорилися.

"Чистими" на руки отримують 10 000 доларів на місяць.

Витрачають на місяць 10 000 доларів.

Ви ж розумієте, що ці люди в Foodmarket не ходять... Обом вірити.Треба враховувати те, що неодноразово плутали на цій гілці:а) США це не Україна - це сполучення держав (штатів) які мають різний розвиток, різну економічну складову, різні податки, різні соціальні умови життя).Наприклад, я в ці дні перебуваю в трьох різних штатах - тут практично не зустрінеш азіатів та мексиканців. А чорношкірі досить дивні - як у кіно. За те багато українців та росіян, вчора навіть бачив білорусів. Було цікаво: наші на мітингу їх кликали до себе - ТІ НЕ ПІШЛИ ТА НЕ ПІДІЙШЛИ. Наші знайшлися: "Та ми хочемо тільки подарувати вашій дитині кольорові повітряні кульки" (жовто-блакитного кольору). То тоді колишні друзяки зупинилися.Тобто все різне.б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося.Я в більшості своїй спілкуюся з нашими ІТ-никами в США.Розкрили секрет своїх умов життя (в США не прийнято цікавитися зарплатнею).Цього разу проговорилися."Чистими" на руки отримують 10 000 доларів на місяць.Витрачають на місяць 10 000 доларів.Ви ж розумієте, що ці люди в Foodmarket не ходять...

від зепе до зепе, нормас від зепе до зепе, нормас flyman

Повідомлень: 34780 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 21:42 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі. Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі.

А як тоді там борються з кидаловом роботодавця?

Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Тобто перегляд на такий % був просто по листу, навіть без співбесіди. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю, чи ще якісь переваги, але тоді співбесіда з начальством із Штатів... Але був один колега, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП. А як тоді там борються з кидаловом роботодавця?Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Тобто перегляд на такий % був просто по листу, навіть без співбесіди. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю, чи ще якісь переваги, але тоді співбесіда з начальством із Штатів... Але був один колега, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП.

навіщо піднімати, якщо людина мовчить, значить її влаштовує навіщо піднімати, якщо людина мовчить, значить її влаштовує flyman

Повідомлень: 34780 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 21:45 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі. Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі.

А як тоді там борються з кидаловом роботодавця?

Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю... Але був один знайомий, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП. А як тоді там борються з кидаловом роботодавця?Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю... Але був один знайомий, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП.

у вас хибне уявлення, що таке "кидалово"



ти домовився про рівень зп - тобі її платять. в чому кидалово? в тому, що твоєму колезі платять більше? так може з точки зору керівництва він більш якісний працівник. з мого досвіду можу сказати, що думка працівника про свою важливість дуже часто не співпадає з думкою керівництва.



в США з цим борються тим, що без проблем змінюють роботу. й реально якісним працівникам платять ринкову зп. оце кидалово більше в уяві тих, хто й сам не проти кинути.



й процедура звільнення в США дуже спрощена, щоб тут не писали. там можливі приколи, якщо хтось спробує довести, що його звільнили через національність/стать/гендер. але білим чоловікам це не загрожує у вас хибне уявлення, що таке "кидалово"ти домовився про рівень зп - тобі її платять. в чому кидалово? в тому, що твоєму колезі платять більше? так може з точки зору керівництва він більш якісний працівник. з мого досвіду можу сказати, що думка працівника про свою важливість дуже часто не співпадає з думкою керівництва.в США з цим борються тим, що без проблем змінюють роботу. й реально якісним працівникам платять ринкову зп. оце кидалово більше в уяві тих, хто й сам не проти кинути.й процедура звільнення в США дуже спрощена, щоб тут не писали. там можливі приколи, якщо хтось спробує довести, що його звільнили через національність/стать/гендер. але білим чоловікам це не загрожує

кидалово, це коли ти приходиш на одну з.п., а тобі дають меншу, і обіцяють після випробувального терміну, буде обіцяна, приходить час і там кажуть, що ні, складна ситуація, черга бажаючих, крах долара, або яку іншу лабуду кидалово, це коли ти приходиш на одну з.п., а тобі дають меншу, і обіцяють після випробувального терміну, буде обіцяна, приходить час і там кажуть, що ні, складна ситуація, черга бажаючих, крах долара, або яку іншу лабуду flyman

Повідомлень: 34780 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 21:47 Shaman написав: akurt написав: Дюрі-бачі написав: Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.

В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців відкласти, але чим більше - тим краще, тому буде економити на всьому, в т.ч. і їжі. Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців

Я в це вірю, і знаю, і бачив на власні очі:

а) мене реально дивує здатність жителів США рахувати кожну копійку/цент - і все рахують дуже швидко. Особливо на дрібничках, на яких би наші не економили - тут будуть економити.

Як мені на днях сказала наша одеситка, яка мешкає в США вже років 10: "Тут же так: щось купуєш за 40 доларів, а якщо візьмеш того ж товару вдвічі більше, то воно продається за 50 доларів!".

ВДВІЧІ БІЛЬШЕ!

б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.

Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.

Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.

Таряться, таряться і таряться...

Правда, наприклад, курку треба брати - відразу дві (вони разом упаковані), а фарш яловичий - відразу 3 кіло або більше.

Не зробив фото дядька: він тягнув шмат свинини довжиною в метр!!!! (не жартую, мабуть із спини для відбивних).

Так що економити і будуть і всі вміють... Я в це вірю, і знаю, іа) мене реально дивує здатність жителів США- і все рахують дуже швидко. Особливо на дрібничках, на яких би наші не економили - тут будуть економити.Як мені на днях сказала наша одеситка, яка мешкає в США вже років 10: "Тут же так: щось купуєш за 40 доларів, а якщо візьмеш того ж товару вдвічі більше, то воно продається за 50 доларів!".ВДВІЧІ БІЛЬШЕ!б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.Таряться, таряться і таряться...Правда, наприклад, курку треба брати - відразу дві (вони разом упаковані), а фарш яловичий - відразу 3 кіло або більше.Не зробив фото дядька: він тягнув шмат свинини довжиною в метр!!!! (не жартую, мабуть із спини для відбивних).Так що економити і будуть і всі вміють...

а потім скільки цієї їжі на смітник йде? але цього ви вже не бачите



от на чому, але гадаю на їжі в США економлять реально бідне населення (а таких там теж чимало), яке ще й фудстемпи отримує (й то не всі).



й напевне постсовок теж економить - це вже в'їлося з молодістю в "найкращій" країні а потім скільки цієї їжі на смітник йде? але цього ви вже не бачитеот на чому, але гадаю на їжі в США економлять реально бідне населення (а таких там теж чимало), яке ще й фудстемпи отримує (й то не всі).й напевне постсовок теж економить - це вже в'їлося з молодістю в "найкращій" країні



В Костко самые бедные не ездят. Во первых, если не ошибаюсь, там мембершип стоит 120 долларов в год, во вторых, туда надо переться и на машине.

В третьих, туда надо если уж и ехать, то покупать много, как в Метро в Киеве.

По крайней мере когда-то было.

Насчет бедных - ну вот мои знакомые из НДЖ там в основном скупаются.

У них огромный холодильник на кухне и поменьше в бейсменте плюс морозильная камера. Времени эти поездки занимают много, а время тут - дороже денег.

Поэтому, закидали полную машину провизией, закинули в холодильники и что-то покупают по мелочи по дороге с работы в маленьких магазинчиках.

Вчера с ними общались по ватсаппу, они в соседний городок приехали к сыну, сидели на бэкярде с шашлыками и пивом, сын купил во время ковида дом (мы в нем останавливались прошлым летом) за 700 куе под 3-% годовых, на этой неделе звонили риелторы, спрашивали или не хочет продать за 850К, сказал что готов продать за 1,2 млн, а за 850 к будет сам в нем жить. Живет один, семьи нет. огромная кухня, большая ливинг рум, кабинет метров 25 квадратных. Это первый этаж. На втором 3 спальни и 2 полных санузла, еще один на первом, возле выхода на бэкярд. Бейсмент с ремонтом, там прачечная, клазеты и комната с окном под потолком, можно тоже что-то придумать. Гараж - отдельностояший с зарядкой для Теслы. В Костко самые бедные не ездят. Во первых, если не ошибаюсь, там мембершип стоит 120 долларов в год, во вторых, туда надо переться и на машине.В третьих, туда надо если уж и ехать, то покупать много, как в Метро в Киеве.По крайней мере когда-то было.Насчет бедных - ну вот мои знакомые из НДЖ там в основном скупаются.У них огромный холодильник на кухне и поменьше в бейсменте плюс морозильная камера. Времени эти поездки занимают много, а время тут - дороже денег.Поэтому, закидали полную машину провизией, закинули в холодильники и что-то покупают по мелочи по дороге с работы в маленьких магазинчиках.Вчера с ними общались по ватсаппу, они в соседний городок приехали к сыну, сидели на бэкярде с шашлыками и пивом, сын купил во время ковида дом (мы в нем останавливались прошлым летом) за 700 куе под 3-% годовых, на этой неделе звонили риелторы, спрашивали или не хочет продать за 850К, сказал что готов продать за 1,2 млн, а за 850 к будет сам в нем жить. Живет один, семьи нет. огромная кухня, большая ливинг рум, кабинет метров 25 квадратных. Это первый этаж. На втором 3 спальни и 2 полных санузла, еще один на первом, возле выхода на бэкярд. Бейсмент с ремонтом, там прачечная, клазеты и комната с окном под потолком, можно тоже что-то придумать. Гараж - отдельностояший с зарядкой для Теслы. rjkz

Повідомлень: 16514 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5190 раз. Профіль 4 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 21:47

Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади.

Такі самі люди… колись воювали…



Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла.

Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу.

Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити.

Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса.

І знову ніде ніяких парканів. Ніде і ніяких.

Замовив:

Canarones rancheros за 15$;

Carnitas en salça verde за 15,99$.

Мексиканське пиво.

А ще що робити? Зараз дощі.

Все - як в Україні…

Це тут: куточок української Мексики.

https://maps.app.goo.gl/jusaThdUVPy4ks3G9

Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому він образився: вчить інших жити, вчить… і ніяк люди не навчаться… Не міг зрозуміти, чому пан Shaman, який ніколи в житті не був у Мексиці так образився, що я порівняв свої враження від відвідування Мексики, з Україною.Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади.Такі самі люди… колись воювали…Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла.Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу.Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити.Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса.І знову ніде ніяких парканів. Ніде і ніяких.Замовив:Canarones rancheros за 15$;Carnitas en salça verde за 15,99$.Мексиканське пиво.А ще що робити? Зараз дощі.Все - як в Україні…Це тут: куточок української Мексики.Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому він образився: вчить інших жити, вчить… і ніяк люди не навчаться… Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 кві, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9609 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 21:49 vitaliiangel

Повідомлень: 23110 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2395 раз. Подякували: 3340 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 21:50 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.

А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег. Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.

досвічений спеціаліст знає свою ціну, якщо не знає, то робить невелике дослідження ринку, якщо цього не робить і ціни не знає, то скоріше за все він не досвічений або лопух досвічений спеціаліст знає свою ціну, якщо не знає, то робить невелике дослідження ринку, якщо цього не робить і ціни не знає, то скоріше за все він не досвічений або лопух flyman

Повідомлень: 34780 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 21:54 vitaliiangel написав:

це менше чим $ 165 місяць це менше чим $ 165 місяць flyman

Повідомлень: 34780 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 21:55 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.

Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.

Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.

Таряться, таряться і таряться... б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.Таряться, таряться і таряться...

Denik Повідомлень: 3099 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1117 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2066206720682069> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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