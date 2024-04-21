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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2066206720682069>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:це схоже на реальність, таке можливе. але все одно могли вирівняти погодинну ставку. а якщо хтось працював 8 годин, а хтось 12 - вибачте

Так звісно. Ніхто в здоровому глузді і не буде вимагати вирівнювати ЗП на різних посадах чи при різних графіках робот. Як і протестувати за премії , скажімо при перевиповненні плану. І навіть в цьому кейсі 5 тис. різниці за знання мови - цілком обґрунтоване. А от різна ЗП тільки тому, що по різному домовились при наймі - це кидалово.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 21 кві, 2024 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:21

  akurt написав:
  b3320413 написав:БЛИН! Кому из вас верить?

Обом вірити.
Треба враховувати те, що неодноразово плутали на цій гілці:
а) США це не Україна - це сполучення держав (штатів) які мають різний розвиток, різну економічну складову, різні податки, різні соціальні умови життя). Тому все може бути різним.
Наприклад, я в ці дні перебуваю в трьох різних штатах - тут практично не зустрінеш азіатів та мексиканців. А чорношкірі досить дивні - як у кіно. За те багато українців та росіян, вчора навіть бачив білорусів. Було цікаво: наші на мітингу їх кликали до себе - ТІ НЕ ПІШЛИ ТА НЕ ПІДІЙШЛИ. Наші знайшлися: "Та ми хочемо тільки подарувати вашій дитині кольорові повітряні кульки" (жовто-блакитного кольору). То тоді колишні друзяки зупинилися.
Тобто все різне.

б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося.
Я в більшості своїй спілкуюся з нашими ІТ-никами в США.
Розкрили секрет своїх умов життя (в США не прийнято цікавитися зарплатнею).
Цього разу проговорилися.
"Чистими" на руки отримують 10 000 доларів на місяць.
Витрачають на місяць 10 000 доларів.
Ви ж розумієте, що ці люди в Foodmarket не ходять...

від зепе до зепе, нормас
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:42

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі.

А як тоді там борються з кидаловом роботодавця?
Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Тобто перегляд на такий % був просто по листу, навіть без співбесіди. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю, чи ще якісь переваги, але тоді співбесіда з начальством із Штатів... Але був один колега, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП.

навіщо піднімати, якщо людина мовчить, значить її влаштовує
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:45

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі.

А як тоді там борються з кидаловом роботодавця?
Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю... Але був один знайомий, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП.

у вас хибне уявлення, що таке "кидалово" ;)

ти домовився про рівень зп - тобі її платять. в чому кидалово? в тому, що твоєму колезі платять більше? так може з точки зору керівництва він більш якісний працівник. з мого досвіду можу сказати, що думка працівника про свою важливість дуже часто не співпадає з думкою керівництва.

в США з цим борються тим, що без проблем змінюють роботу. й реально якісним працівникам платять ринкову зп. оце кидалово більше в уяві тих, хто й сам не проти кинути.

й процедура звільнення в США дуже спрощена, щоб тут не писали. там можливі приколи, якщо хтось спробує довести, що його звільнили через національність/стать/гендер. але білим чоловікам це не загрожує :lol:

кидалово, це коли ти приходиш на одну з.п., а тобі дають меншу, і обіцяють після випробувального терміну, буде обіцяна, приходить час і там кажуть, що ні, складна ситуація, черга бажаючих, крах долара, або яку іншу лабуду
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:47

  Shaman написав:
  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті.
В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців відкласти, але чим більше - тим краще, тому буде економити на всьому, в т.ч. і їжі.

Я в це вірю, і знаю, і бачив на власні очі:
а) мене реально дивує здатність жителів США рахувати кожну копійку/цент - і все рахують дуже швидко. Особливо на дрібничках, на яких би наші не економили - тут будуть економити.
Як мені на днях сказала наша одеситка, яка мешкає в США вже років 10: "Тут же так: щось купуєш за 40 доларів, а якщо візьмеш того ж товару вдвічі більше, то воно продається за 50 доларів!".
ВДВІЧІ БІЛЬШЕ!
б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.
Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.
Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.
Таряться, таряться і таряться...
Правда, наприклад, курку треба брати - відразу дві (вони разом упаковані), а фарш яловичий - відразу 3 кіло або більше.
Не зробив фото дядька: він тягнув шмат свинини довжиною в метр!!!! (не жартую, мабуть із спини для відбивних).
Так що економити і будуть і всі вміють...

а потім скільки цієї їжі на смітник йде? але цього ви вже не бачите :D

от на чому, але гадаю на їжі в США економлять реально бідне населення (а таких там теж чимало), яке ще й фудстемпи отримує (й то не всі).

й напевне постсовок теж економить - це вже в'їлося з молодістю в "найкращій" країні :lol:


В Костко самые бедные не ездят. Во первых, если не ошибаюсь, там мембершип стоит 120 долларов в год, во вторых, туда надо переться и на машине.
В третьих, туда надо если уж и ехать, то покупать много, как в Метро в Киеве.
По крайней мере когда-то было.
Насчет бедных - ну вот мои знакомые из НДЖ там в основном скупаются.
У них огромный холодильник на кухне и поменьше в бейсменте плюс морозильная камера. Времени эти поездки занимают много, а время тут - дороже денег.
Поэтому, закидали полную машину провизией, закинули в холодильники и что-то покупают по мелочи по дороге с работы в маленьких магазинчиках.
Вчера с ними общались по ватсаппу, они в соседний городок приехали к сыну, сидели на бэкярде с шашлыками и пивом, сын купил во время ковида дом (мы в нем останавливались прошлым летом) за 700 куе под 3-% годовых, на этой неделе звонили риелторы, спрашивали или не хочет продать за 850К, сказал что готов продать за 1,2 млн, а за 850 к будет сам в нем жить. Живет один, семьи нет. огромная кухня, большая ливинг рум, кабинет метров 25 квадратных. Это первый этаж. На втором 3 спальни и 2 полных санузла, еще один на первом, возле выхода на бэкярд. Бейсмент с ремонтом, там прачечная, клазеты и комната с окном под потолком, можно тоже что-то придумать. Гараж - отдельностояший с зарядкой для Теслы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:47

Не міг зрозуміти, чому пан Shaman, який ніколи в житті не був у Мексиці так образився, що я порівняв свої враження від відвідування Мексики, з Україною.
Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади.
Такі самі люди… колись воювали…

Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла.
Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу.
Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити.
Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса.
І знову ніде ніяких парканів. Ніде і ніяких.
Замовив:
Canarones rancheros за 15$;
Carnitas en salça verde за 15,99$.
Мексиканське пиво.
А ще що робити? Зараз дощі.
Все - як в Україні…
Це тут: куточок української Мексики.
https://maps.app.goo.gl/jusaThdUVPy4ks3G9
Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому він образився: вчить інших жити, вчить… і ніяк люди не навчаться…
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 кві, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:49

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:50

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі?
Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.
А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.

досвічений спеціаліст знає свою ціну, якщо не знає, то робить невелике дослідження ринку, якщо цього не робить і ціни не знає, то скоріше за все він не досвічений або лопух
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:54

  vitaliiangel написав:Зображення

це менше чим $ 165 місяць
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами.
Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками.
Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій.
Таряться, таряться і таряться...

Denik
 
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