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Shaman написав:це схоже на реальність, таке можливе. але все одно могли вирівняти погодинну ставку. а якщо хтось працював 8 годин, а хтось 12 - вибачте
Так звісно. Ніхто в здоровому глузді і не буде вимагати вирівнювати ЗП на різних посадах чи при різних графіках робот. Як і протестувати за премії , скажімо при перевиповненні плану. І навіть в цьому кейсі 5 тис. різниці за знання мови - цілком обґрунтоване. А от різна ЗП тільки тому, що по різному домовились при наймі - це кидалово.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 21 кві, 2024 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Обом вірити. Треба враховувати те, що неодноразово плутали на цій гілці: а) США це не Україна - це сполучення держав (штатів) які мають різний розвиток, різну економічну складову, різні податки, різні соціальні умови життя). Тому все може бути різним. Наприклад, я в ці дні перебуваю в трьох різних штатах - тут практично не зустрінеш азіатів та мексиканців. А чорношкірі досить дивні - як у кіно. За те багато українців та росіян, вчора навіть бачив білорусів. Було цікаво: наші на мітингу їх кликали до себе - ТІ НЕ ПІШЛИ ТА НЕ ПІДІЙШЛИ. Наші знайшлися: "Та ми хочемо тільки подарувати вашій дитині кольорові повітряні кульки" (жовто-блакитного кольору). То тоді колишні друзяки зупинилися. Тобто все різне.
б) Багато залежить від того, з якою соціальною групою ми обидва спілкуємося. Я в більшості своїй спілкуюся з нашими ІТ-никами в США. Розкрили секрет своїх умов життя (в США не прийнято цікавитися зарплатнею). Цього разу проговорилися. "Чистими" на руки отримують 10 000 доларів на місяць. Витрачають на місяць 10 000 доларів. Ви ж розумієте, що ці люди в Foodmarket не ходять...
akurt написав:Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі.
А як тоді там борються з кидаловом роботодавця? Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Тобто перегляд на такий % був просто по листу, навіть без співбесіди. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю, чи ще якісь переваги, але тоді співбесіда з начальством із Штатів... Але був один колега, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП.
навіщо піднімати, якщо людина мовчить, значить її влаштовує
akurt написав:Ну а в США реально кращі друзі не знають, хто скільки отримує в одній і тій же фірмі/установі.
А як тоді там борються з кидаловом роботодавця? Один кейс із моєї короткої кар'єри в ІТ. В компанії після старту давали низьку ЗП, яку без питань піднімали на 70% через 3 місяці і ще на 30% через рік. Можна було ще виторгувати +5-10%, якщо в тебе хороша англійська, або код пишеш, який менше завертають з ревю... Але був один знайомий, який про це не знав і 5 місяців робив на стартовій ЗП, а йому ніхто з начальства й не сказав, що пора піднімати ЗП.
у вас хибне уявлення, що таке "кидалово"
ти домовився про рівень зп - тобі її платять. в чому кидалово? в тому, що твоєму колезі платять більше? так може з точки зору керівництва він більш якісний працівник. з мого досвіду можу сказати, що думка працівника про свою важливість дуже часто не співпадає з думкою керівництва.
в США з цим борються тим, що без проблем змінюють роботу. й реально якісним працівникам платять ринкову зп. оце кидалово більше в уяві тих, хто й сам не проти кинути.
й процедура звільнення в США дуже спрощена, щоб тут не писали. там можливі приколи, якщо хтось спробує довести, що його звільнили через національність/стать/гендер. але білим чоловікам це не загрожує
кидалово, це коли ти приходиш на одну з.п., а тобі дають меншу, і обіцяють після випробувального терміну, буде обіцяна, приходить час і там кажуть, що ні, складна ситуація, черга бажаючих, крах долара, або яку іншу лабуду
Дюрі-бачі написав:Я писав кандидата біологічних наук, який має досвід викладання на медичному факультеті. В США полетів на наукову конференцію, до знайомого-знайомого, який обіцяв нелегальну роботу в якійсь клініці, здається косметологія. В планах в друга хоча б 20k $ за 6 місяців відкласти, але чим більше - тим краще, тому буде економити на всьому, в т.ч. і їжі.
Я в це вірю, і знаю, і бачив на власні очі: а) мене реально дивує здатність жителів США рахувати кожну копійку/цент - і все рахують дуже швидко. Особливо на дрібничках, на яких би наші не економили - тут будуть економити. Як мені на днях сказала наша одеситка, яка мешкає в США вже років 10: "Тут же так: щось купуєш за 40 доларів, а якщо візьмеш того ж товару вдвічі більше, то воно продається за 50 доларів!". ВДВІЧІ БІЛЬШЕ! б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами. Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками. Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій. Таряться, таряться і таряться... Правда, наприклад, курку треба брати - відразу дві (вони разом упаковані), а фарш яловичий - відразу 3 кіло або більше. Не зробив фото дядька: він тягнув шмат свинини довжиною в метр!!!! (не жартую, мабуть із спини для відбивних). Так що економити і будуть і всі вміють...
а потім скільки цієї їжі на смітник йде? але цього ви вже не бачите
от на чому, але гадаю на їжі в США економлять реально бідне населення (а таких там теж чимало), яке ще й фудстемпи отримує (й то не всі).
й напевне постсовок теж економить - це вже в'їлося з молодістю в "найкращій" країні
В Костко самые бедные не ездят. Во первых, если не ошибаюсь, там мембершип стоит 120 долларов в год, во вторых, туда надо переться и на машине. В третьих, туда надо если уж и ехать, то покупать много, как в Метро в Киеве. По крайней мере когда-то было. Насчет бедных - ну вот мои знакомые из НДЖ там в основном скупаются. У них огромный холодильник на кухне и поменьше в бейсменте плюс морозильная камера. Времени эти поездки занимают много, а время тут - дороже денег. Поэтому, закидали полную машину провизией, закинули в холодильники и что-то покупают по мелочи по дороге с работы в маленьких магазинчиках. Вчера с ними общались по ватсаппу, они в соседний городок приехали к сыну, сидели на бэкярде с шашлыками и пивом, сын купил во время ковида дом (мы в нем останавливались прошлым летом) за 700 куе под 3-% годовых, на этой неделе звонили риелторы, спрашивали или не хочет продать за 850К, сказал что готов продать за 1,2 млн, а за 850 к будет сам в нем жить. Живет один, семьи нет. огромная кухня, большая ливинг рум, кабинет метров 25 квадратных. Это первый этаж. На втором 3 спальни и 2 полных санузла, еще один на первом, возле выхода на бэкярд. Бейсмент с ремонтом, там прачечная, клазеты и комната с окном под потолком, можно тоже что-то придумать. Гараж - отдельностояший с зарядкой для Теслы.
Не міг зрозуміти, чому пан Shaman, який ніколи в житті не був у Мексиці так образився, що я порівняв свої враження від відвідування Мексики, з Україною. Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади. Такі самі люди… колись воювали…
Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла. Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу. Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити. Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса. І знову ніде ніяких парканів. Ніде і ніяких. Замовив: Canarones rancheros за 15$; Carnitas en salça verde за 15,99$. Мексиканське пиво. А ще що робити? Зараз дощі. Все - як в Україні… Це тут: куточок української Мексики. https://maps.app.goo.gl/jusaThdUVPy4ks3G9 Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому він образився: вчить інших жити, вчить… і ніяк люди не навчаться…
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 кві, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі?
Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити. А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.
досвічений спеціаліст знає свою ціну, якщо не знає, то робить невелике дослідження ринку, якщо цього не робить і ціни не знає, то скоріше за все він не досвічений або лопух
akurt написав:б) спеціально відвідав "Клубний супермаркет" - COSTCO - вхід тільки за клубними картами. Ну я вам скажу, що такоі кількості людей ви і на стадіоні не побачите: "таряться" на по-дитячому, візками. Все так дешево, що я і ціни назвати не буду, щоби нікому не зіпсувати настрій. Таряться, таряться і таряться...