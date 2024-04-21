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rjkz написав:Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую.
тому що нема такої прірви в доходах і рівнем життям
Совершенно верно. Условный рабочий в МТА может зарабатывать так-же как программист. Но если ему не нравится сушить мозги и глаза, а нравится что-то руками делать и общаться с живыми людьми - то выбор очевиден. На объеме и наименовании покупаемых продуктов разницы нет - ты зарабатываешь 70к в год или 700 к. Просто кто-то с 700к будет питаться в ресторанах и заказывать деливери домой, а с 70 пойдет/поедет в магаз, привезет домой и приготовит. 700к будет жить в своем доме, 70к в аренде. 700 к будет ездить на тачке в лиз с платежем по лизу в 1к, 70 - поскромней.
akurt написав:Не міг зрозуміти, чому пан Shaman, який ніколи в житті не був у Мексиці так образився, що я порівняв свої враження від відвідування Мексики, з Україною. Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади. Такі самі люди… колись воювали…
Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла. Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу. Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити. Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса. І знову ніде ніяких парканів. Ніде і ніяких. Замовив: Canarones rancheros за 15$; Carnitas en salça verde за 15,99$. Мексиканське пиво. А ще що робити? Зараз дощі. Все - як в Україні… Це тут: куточок української Мексики. https://maps.app.goo.gl/jusaThdUVPy4ks3G9 Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому він образився: вчить інших жити, вчить… і ніяк люди не навчаться…
ви чудово розумієте, що мою реакцію викликали ваші брехливі закиди на мою адресу.
й в цьому повідомленні - брехня, брехня, брехня. ви чесні лише коли мовчите? а коли пишете - то напевне носом можете дотягнутися до будь-якої країни світу - як Пінокіо
де ви побачили, що я когось вчу? хіба що вас інколи закликаю не брехати так зухвало, а потрошки - може тоді хтось й повірить
а такої наркомафії й бандитів, як в Мексиці, в нас немає - коли ви хоч з цим погодитесь?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 21 кві, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Пане Шаман! Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими. Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали. Відмінно! Ви в МГБ не служили?