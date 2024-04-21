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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2067206820692070> Додано: Нед 21 кві, 2024 21:56 flyman написав: rjkz написав: Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую. Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую.

тому що нема такої прірви в доходах і рівнем життям тому що нема такої прірви в доходах і рівнем життям



Совершенно верно.

Условный рабочий в МТА может зарабатывать так-же как программист.

Но если ему не нравится сушить мозги и глаза, а нравится что-то руками делать и общаться с живыми людьми - то выбор очевиден.

На объеме и наименовании покупаемых продуктов разницы нет - ты зарабатываешь 70к в год или 700 к.

Просто кто-то с 700к будет питаться в ресторанах и заказывать деливери домой, а с 70 пойдет/поедет в магаз, привезет домой и приготовит.

700к будет жить в своем доме, 70к в аренде.

700 к будет ездить на тачке в лиз с платежем по лизу в 1к, 70 - поскромней. Совершенно верно.Условный рабочий в МТА может зарабатывать так-же как программист.Но если ему не нравится сушить мозги и глаза, а нравится что-то руками делать и общаться с живыми людьми - то выбор очевиден.На объеме и наименовании покупаемых продуктов разницы нет - ты зарабатываешь 70к в год или 700 к.Просто кто-то с 700к будет питаться в ресторанах и заказывать деливери домой, а с 70 пойдет/поедет в магаз, привезет домой и приготовит.700к будет жить в своем доме, 70к в аренде.700 к будет ездить на тачке в лиз с платежем по лизу в 1к, 70 - поскромней. rjkz

Повідомлень: 16518 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5190 раз. Профіль 4 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 22:01 flyman написав: rkjz, портрет маслом

https://www.facebook.com/photo/?fbid=831884818990483&set=a.476569304522038 rkjz, портрет маслом



Хорошая картинка, со смыслом.

Как и мой аватар.

Борітеся — поборете!

Хорошая картинка, со смыслом.Как и мой аватар. rjkz

Повідомлень: 16518 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5190 раз. Профіль 4 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 22:09 akurt написав: Не міг зрозуміти, чому пан Shaman, який ніколи в житті не був у Мексиці так образився, що я порівняв свої враження від відвідування Мексики, з Україною.

Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади.

Такі самі люди… колись воювали…



Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла.

Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу.

Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити.

Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса.

І знову ніде ніяких парканів. Ніде і ніяких.

Замовив:

Canarones rancheros за 15$;

Carnitas en salça verde за 15,99$.

Мексиканське пиво.

А ще що робити? Зараз дощі.

Все - як в Україні…

Це тут: куточок української Мексики.

https://maps.app.goo.gl/jusaThdUVPy4ks3G9

Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому він образився: вчить інших жити, вчить… і ніяк люди не навчаться… Не міг зрозуміти, чому пан Shaman, який ніколи в житті не був у Мексиці, що я порівняв свої враження від відвідування Мексики, з Україною.Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади.Такі самі люди… колись воювали…Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла.Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу.Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити.Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса.І зновуЗамовив:Canarones rancheros за 15$;Carnitas en salça verde за 15,99$.Мексиканське пиво.А ще що робити? Зараз дощі.Все - як в Україні…Це тут: куточок української Мексики.Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому… і ніяк люди не навчаться…

ви чудово розумієте, що мою реакцію викликали ваші брехливі закиди на мою адресу.



й в цьому повідомленні - брехня, брехня, брехня. ви чесні лише коли мовчите? а коли пишете - то напевне носом можете дотягнутися до будь-якої країни світу - як Пінокіо



де ви побачили, що я когось вчу? хіба що вас інколи закликаю не брехати так зухвало, а потрошки - може тоді хтось й повірить



а такої наркомафії й бандитів, як в Мексиці, в нас немає - коли ви хоч з цим погодитесь? ви чудово розумієте, що мою реакцію викликали ваші брехливі закиди на мою адресу.й в цьому повідомленні - брехня, брехня, брехня. ви чесні лише коли мовчите? а коли пишете - то напевне носом можете дотягнутися до будь-якої країни світу - як Пінокіоде ви побачили, що я когось вчу? хіба що вас інколи закликаю не брехати так зухвало, а потрошки - може тоді хтось й повіритьа такої наркомафії й бандитів, як в Мексиці, в нас немає - коли ви хоч з цим погодитесь? Востаннє редагувалось Shaman в Нед 21 кві, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 5914 З нами з: 29.09.19 Подякував: 573 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 22:09 rjkz написав: Борітеся — поборете!



Та з чим ти боровся?

З вітряними млинами...)))

Моя боротьба... Та з чим ти боровся?З вітряними млинами...)))Моя боротьба... Denik Повідомлень: 3100 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1118 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 22:11 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: робить невелике дослідження ринку, робить невелике дослідження ринку, а як його робити, якщо про зарплати "не питати"? а як його робити, якщо про зарплати "не питати"? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2921 З нами з: 29.07.22 Подякував: 528 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 22:11 Пане Шаман!

Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими.

Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали.

Відмінно!

Ви в МГБ не служили? Починали в НКВД? Свої навички точно треба викладувати на гілці «Еміграція» (що вам не світить в найближчі 100 років) та «Заробітчанство» (що у вас не получилося)?

Цікаво вас читати на валютній гілці: дуже авторитетно розказуєте, як краще укладати в підвалі зливки золота проби 999,99. akurt

Повідомлень: 9610 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 22:17 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.

А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег. Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.



Строительство, конец 90-х, большая строительная компания с большими объемами.

На объекте прораб озвучивает расценку рабочим на несколько десятков центов меньше, чем фирма платит на самом деле, выдача налом через прораба.

С одного объекта прораб купил себе квартиру.

Сейчас это по-другому делается, такие вещи гонят через "субподряд". Зачастую прорабы открывают свой фоп или ооо. Там вообще никто не парится сколько рабочим платиться или платиться вообще. Строительство, конец 90-х, большая строительная компания с большими объемами.На объекте прораб озвучивает расценку рабочим на несколько десятков центов меньше, чем фирма платит на самом деле, выдача налом через прораба.С одного объекта прораб купил себе квартиру.Сейчас это по-другому делается, такие вещи гонят через "субподряд". Зачастую прорабы открывают свой фоп или ооо. Там вообще никто не парится сколько рабочим платиться или платиться вообще. rjkz

Повідомлень: 16518 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5190 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 22:20 akurt написав: Пане Шаман!

Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими.

Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали.

Відмінно!

Ви в МГБ не служили? Пане Шаман!Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими.Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали.Відмінно!Ви в МГБ не служили?

ви ж спеціаліст по створенню гілок. вас чекає чи то пригоди Мюнхгаузена, чи то побрехеньки Акурта - що більше подобається. там й будете встановлювати свої правила.



а ця гілка не ваша, тут дійсно потребують реальну інфо



й чергова брехня - я ніколи не розповідаю, як стати багатим. точніше рецепт простий - якісно виконувати свою роботу (а вона може бути різна). бажано, щоб це ще й подобалося. й зазвичай це понаднормово. великі гроші за 8 годин на день не заробиш на жаль.



а от деякі казкарі, які розповідають про молочні реки, - ви мене з собою не переплутали? ви ж спеціаліст по створенню гілок. вас чекає чи то, чи то- що більше подобається.там й будете встановлювати свої правила.а ця гілка не ваша, тут дійсно потребують реальну інфой чергова брехня - я ніколи не розповідаю, як стати багатим. точніше рецепт простий - якісно виконувати свою роботу (а вона може бути різна). бажано, щоб це ще й подобалося. й зазвичай це понаднормово. великі гроші за 8 годин на день не заробиш на жаль.а от деякі казкарі, які розповідають про молочні реки, - ви мене з собою не переплутали? Shaman

Повідомлень: 5914 З нами з: 29.09.19 Подякував: 573 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 22:26 Ну хоч завдячуючи вам ми дізнаємося, що таке Мексика.

Ви, правда, в останні 500 років там не були і в найближчі 100 років не будете, але думка авторитетна.

Не розумію, як це вам так не сподобалося, що я порівняв Україну з Мексикою: одною з найбільших країн світу, з населенням, більшим за сумарно десятки країн світу, з одною із самих потужних економік світу?

Це у вас думка з підручника «История КПСС»?

Чи в «Ленинской комнате» були ще якісь книжки щ грифом «Для служебного пользования»?

Чи вам не подобається, щоби Україна мала велику площу, велике населення, розвинуту економіку?

Що там в книжках написано? Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 кві, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9610 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 22:31 vitaliiangel написав:



Херовая карта. Херовая карта. rjkz

Повідомлень: 16518 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5190 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2067206820692070> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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