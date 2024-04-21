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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2067206820692070>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:56

  flyman написав:
  rjkz написав:Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую.

тому що нема такої прірви в доходах і рівнем життям


Совершенно верно.
Условный рабочий в МТА может зарабатывать так-же как программист.
Но если ему не нравится сушить мозги и глаза, а нравится что-то руками делать и общаться с живыми людьми - то выбор очевиден.
На объеме и наименовании покупаемых продуктов разницы нет - ты зарабатываешь 70к в год или 700 к.
Просто кто-то с 700к будет питаться в ресторанах и заказывать деливери домой, а с 70 пойдет/поедет в магаз, привезет домой и приготовит.
700к будет жить в своем доме, 70к в аренде.
700 к будет ездить на тачке в лиз с платежем по лизу в 1к, 70 - поскромней.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:01

  flyman написав:rkjz, портрет маслом :)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=831884818990483&set=a.476569304522038


Хорошая картинка, со смыслом.
Как и мой аватар.
Борітеся — поборете!
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:09

  akurt написав:Не міг зрозуміти, чому пан Shaman, який ніколи в житті не був у Мексиці так образився, що я порівняв свої враження від відвідування Мексики, з Україною.
Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади.
Такі самі люди… колись воювали…

Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла.
Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу.
Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити.
Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса.
І знову ніде ніяких парканів. Ніде і ніяких.
Замовив:
Canarones rancheros за 15$;
Carnitas en salça verde за 15,99$.
Мексиканське пиво.
А ще що робити? Зараз дощі.
Все - як в Україні…
Це тут: куточок української Мексики.
https://maps.app.goo.gl/jusaThdUVPy4ks3G9
Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому він образився: вчить інших жити, вчить… і ніяк люди не навчаться…

ви чудово розумієте, що мою реакцію викликали ваші брехливі закиди на мою адресу.

й в цьому повідомленні - брехня, брехня, брехня. ви чесні лише коли мовчите? а коли пишете - то напевне носом можете дотягнутися до будь-якої країни світу - як Пінокіо :D

де ви побачили, що я когось вчу? хіба що вас інколи закликаю не брехати так зухвало, а потрошки - може тоді хтось й повірить :lol:

а такої наркомафії й бандитів, як в Мексиці, в нас немає - коли ви хоч з цим погодитесь? ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 21 кві, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:09

  rjkz написав:
Борітеся — поборете!

Та з чим ти боровся?
З вітряними млинами...)))
Моя боротьба...
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:робить невелике дослідження ринку,
а як його робити, якщо про зарплати "не питати"?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:11

Пане Шаман!
Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими.
Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали.
Відмінно!
Ви в МГБ не служили? Починали в НКВД? Свої навички точно треба викладувати на гілці «Еміграція» (що вам не світить в найближчі 100 років) та «Заробітчанство» (що у вас не получилося)?
Цікаво вас читати на валютній гілці: дуже авторитетно розказуєте, як краще укладати в підвалі зливки золота проби 999,99.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:17

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі?
Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.
А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.


Строительство, конец 90-х, большая строительная компания с большими объемами.
На объекте прораб озвучивает расценку рабочим на несколько десятков центов меньше, чем фирма платит на самом деле, выдача налом через прораба.
С одного объекта прораб купил себе квартиру.
Сейчас это по-другому делается, такие вещи гонят через "субподряд". Зачастую прорабы открывают свой фоп или ооо. Там вообще никто не парится сколько рабочим платиться или платиться вообще.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:20

  akurt написав:Пане Шаман!
Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими.
Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали.
Відмінно!
Ви в МГБ не служили?

ви ж спеціаліст по створенню гілок. вас чекає чи то пригоди Мюнхгаузена, чи то побрехеньки Акурта - що більше подобається. :lol: там й будете встановлювати свої правила.

а ця гілка не ваша, тут дійсно потребують реальну інфо ;)

й чергова брехня - я ніколи не розповідаю, як стати багатим. точніше рецепт простий - якісно виконувати свою роботу (а вона може бути різна). бажано, щоб це ще й подобалося. й зазвичай це понаднормово. великі гроші за 8 годин на день не заробиш на жаль.

а от деякі казкарі, які розповідають про молочні реки, - ви мене з собою не переплутали? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:26

Ну хоч завдячуючи вам ми дізнаємося, що таке Мексика.
Ви, правда, в останні 500 років там не були і в найближчі 100 років не будете, але думка авторитетна.
Не розумію, як це вам так не сподобалося, що я порівняв Україну з Мексикою: одною з найбільших країн світу, з населенням, більшим за сумарно десятки країн світу, з одною із самих потужних економік світу?
Це у вас думка з підручника «История КПСС»?
Чи в «Ленинской комнате» були ще якісь книжки щ грифом «Для служебного пользования»?
Чи вам не подобається, щоби Україна мала велику площу, велике населення, розвинуту економіку?
Що там в книжках написано?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 кві, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:31

  vitaliiangel написав:Зображення


Херовая карта.
rjkz
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