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rjkz написав:Насчет "карьеры"- много раз видел как тут уходят с должности и вниз и вбок и вообще в другую сферу. И "офисная" работа - не цель зачастую.
тому що нема такої прірви в доходах і рівнем життям
Совершенно верно. Условный рабочий в МТА может зарабатывать так-же как программист. Но если ему не нравится сушить мозги и глаза, а нравится что-то руками делать и общаться с живыми людьми - то выбор очевиден. На объеме и наименовании покупаемых продуктов разницы нет - ты зарабатываешь 70к в год или 700 к. Просто кто-то с 700к будет питаться в ресторанах и заказывать деливери домой, а с 70 пойдет/поедет в магаз, привезет домой и приготовит. 700к будет жить в своем доме, 70к в аренде. 700 к будет ездить на тачке в лиз с платежем по лизу в 1к, 70 - поскромней.
akurt написав:Не міг зрозуміти, чому пан Shaman, який ніколи в житті не був у Мексиці так образився, що я порівняв свої враження від відвідування Мексики, з Україною. Ну в мене дійсно такі враження: такі самі вулиці, такі самі дороги, такі самі вибоїни на асфальті, такі самі маршрутки, такі саме фонтани та водоспади. Такі самі люди… колись воювали…
Тому спеціально заїхав в MocTeZumas - мексиканський ресторан в такому дорогому районі приватних будинків, що в мене щелепа відвисла. Хтось там говорив «хатки з гімна та палок»? Угу. Угу. Тільки пан Шаман, як відомий фінансовий консультант, міг на таке заробити. Поруч з будинками гольф-поля. Неймовірна краса. І знову ніде ніяких парканів. Ніде і ніяких. Замовив: Canarones rancheros за 15$; Carnitas en salça verde за 15,99$. Мексиканське пиво. А ще що робити? Зараз дощі. Все - як в Україні… Це тут: куточок української Мексики. https://maps.app.goo.gl/jusaThdUVPy4ks3G9 Пиво щойно принесли і я зрозумів, чому він образився: вчить інших жити, вчить… і ніяк люди не навчаться…
ви чудово розумієте, що мою реакцію викликали ваші брехливі закиди на мою адресу.
й в цьому повідомленні - брехня, брехня, брехня. ви чесні лише коли мовчите? а коли пишете - то напевне носом можете дотягнутися до будь-якої країни світу - як Пінокіо
де ви побачили, що я когось вчу? хіба що вас інколи закликаю не брехати так зухвало, а потрошки - може тоді хтось й повірить
а такої наркомафії й бандитів, як в Мексиці, в нас немає - коли ви хоч з цим погодитесь?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 21 кві, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Пане Шаман! Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими. Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали. Відмінно! Ви в МГБ не служили? Починали в НКВД? Свої навички точно треба викладувати на гілці «Еміграція» (що вам не світить в найближчі 100 років) та «Заробітчанство» (що у вас не получилося)? Цікаво вас читати на валютній гілці: дуже авторитетно розказуєте, як краще укладати в підвалі зливки золота проби 999,99.
Shaman написав:якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі?
Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити. А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.
Строительство, конец 90-х, большая строительная компания с большими объемами. На объекте прораб озвучивает расценку рабочим на несколько десятков центов меньше, чем фирма платит на самом деле, выдача налом через прораба. С одного объекта прораб купил себе квартиру. Сейчас это по-другому делается, такие вещи гонят через "субподряд". Зачастую прорабы открывают свой фоп или ооо. Там вообще никто не парится сколько рабочим платиться или платиться вообще.
akurt написав:Пане Шаман! Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими. Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали. Відмінно! Ви в МГБ не служили?
ви ж спеціаліст по створенню гілок. вас чекає чи то пригоди Мюнхгаузена, чи то побрехеньки Акурта - що більше подобається. там й будете встановлювати свої правила.
а ця гілка не ваша, тут дійсно потребують реальну інфо
й чергова брехня - я ніколи не розповідаю, як стати багатим. точніше рецепт простий - якісно виконувати свою роботу (а вона може бути різна). бажано, щоб це ще й подобалося. й зазвичай це понаднормово. великі гроші за 8 годин на день не заробиш на жаль.
а от деякі казкарі, які розповідають про молочні реки, - ви мене з собою не переплутали?
Ну хоч завдячуючи вам ми дізнаємося, що таке Мексика. Ви, правда, в останні 500 років там не були і в найближчі 100 років не будете, але думка авторитетна. Не розумію, як це вам так не сподобалося, що я порівняв Україну з Мексикою: одною з найбільших країн світу, з населенням, більшим за сумарно десятки країн світу, з одною із самих потужних економік світу? Це у вас думка з підручника «История КПСС»? Чи в «Ленинской комнате» були ще якісь книжки щ грифом «Для служебного пользования»? Чи вам не подобається, щоби Україна мала велику площу, велике населення, розвинуту економіку? Що там в книжках написано?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 кві, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.