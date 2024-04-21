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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 кві, 2024 22:34
Denik написав: rjkz написав:
Борітеся — поборете!
Та з чим ти боровся?
З вітряними млинами...)))
Моя боротьба...
Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.
Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.
Иди постой в углу, подумай над своим поведением.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:36
akurt написав:
Пане Шаман!
Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими.
Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали.
Відмінно!
Ви в МГБ не служили? Починали в НКВД? Свої навички точно треба викладувати на гілці «Еміграція» (що вам не світить в найближчі 100 років) та «Заробітчанство» (що у вас не получилося)?
Цікаво вас читати на валютній гілці: дуже авторитетно розказуєте, як краще укладати в підвалі зливки золота проби 999,99.
В гостиннице Люкс.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 23:08
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
робить невелике дослідження ринку,
а як його робити, якщо про зарплати "не питати"?
робота уа, гласдор, ворк уа, лінкед ін ...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 23:32
rjkz написав:
Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.
Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.
Иди постой в углу, подумай над своим поведением.
Перед тим як вчити мене жити подякуй, що я твоє (ухилянта) нерухоме майно зихищаю.
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