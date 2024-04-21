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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2067206820692070
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:34

  Denik написав:
  rjkz написав:
Борітеся — поборете!

Та з чим ти боровся?
З вітряними млинами...)))
Моя боротьба...


Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.
Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.
Иди постой в углу, подумай над своим поведением.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:36

  akurt написав:Пане Шаман!
Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими.
Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали.
Відмінно!
Ви в МГБ не служили? Починали в НКВД? Свої навички точно треба викладувати на гілці «Еміграція» (що вам не світить в найближчі 100 років) та «Заробітчанство» (що у вас не получилося)?
Цікаво вас читати на валютній гілці: дуже авторитетно розказуєте, як краще укладати в підвалі зливки золота проби 999,99.


В гостиннице Люкс.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 23:08

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:робить невелике дослідження ринку,
а як його робити, якщо про зарплати "не питати"?

робота уа, гласдор, ворк уа, лінкед ін ...
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 23:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.
Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.
Иди постой в углу, подумай над своим поведением.

Перед тим як вчити мене жити подякуй, що я твоє (ухилянта) нерухоме майно зихищаю.
Denik
 
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