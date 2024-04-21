Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2068206920702071> Додано: Нед 21 кві, 2024 22:34 Denik написав: rjkz написав: Борітеся — поборете!



Та з чим ти боровся?

З вітряними млинами...)))

Моя боротьба... Та з чим ти боровся?З вітряними млинами...)))Моя боротьба...



Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.

Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.

Иди постой в углу, подумай над своим поведением. Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.Иди постой в углу, подумай над своим поведением. rjkz

Повідомлень: 16518 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5190 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 22:36 akurt написав: Пане Шаман!

Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими.

Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали.

Відмінно!

Ви в МГБ не служили? Починали в НКВД? Свої навички точно треба викладувати на гілці «Еміграція» (що вам не світить в найближчі 100 років) та «Заробітчанство» (що у вас не получилося)?

Цікаво вас читати на валютній гілці: дуже авторитетно розказуєте, як краще укладати в підвалі зливки золота проби 999,99. Пане Шаман!Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими.Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали.Відмінно!Ви в МГБ не служили? Починали в НКВД? Свої навички точно треба викладувати на гілці «Еміграція» (що вам не світить в найближчі 100 років) та «Заробітчанство» (що у вас не получилося)?Цікаво вас читати на валютній гілці: дуже авторитетно розказуєте, як краще укладати в підвалі зливки золота проби 999,99.



В гостиннице Люкс. В гостиннице Люкс. rjkz

Повідомлень: 16518 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8323 раз. Подякували: 5190 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 23:08 Дюрі-бачі написав: flyman написав: робить невелике дослідження ринку, робить невелике дослідження ринку, а як його робити, якщо про зарплати "не питати"? а як його робити, якщо про зарплати "не питати"?

робота уа, гласдор, ворк уа, лінкед ін ... робота уа, гласдор, ворк уа, лінкед ін ... flyman

Повідомлень: 34779 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 23:32 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.

Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.

Иди постой в углу, подумай над своим поведением. Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.Иди постой в углу, подумай над своим поведением.

Перед тим як вчити мене жити подякуй, що я твоє (ухилянта) нерухоме майно зихищаю. Перед тим як вчити мене жити подякуй, що я твоє (ухилянта) нерухоме майно зихищаю. Denik Повідомлень: 3100 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 23:51 Дюрі-бачі написав: Спостереження щодо американських фірм полягало в тому, що часто вони десь у вересні-жовті переглядають бюджет і закладають кошти на підвищення ЗП, але не підвищують, поки працівники не попросять самі.

Shaman написав: є погоджена зп, а начальник виплачує не все - але це якраз приклад рідкісного дурня (до речі начальник ІТ департаменту) є погоджена зп, а начальник виплачує не все - але це якраз приклад рідкісного дурня (до речі начальник ІТ департаменту) в мене склаось таке ж враження, що в моєму кейсі піднімали на 70% всім і різницю забирали собі, але доказів цього не маю. А може і зі старту брали ЗП +70%, але різницю приховували як страховку на випадок, якщо новий працівник "не підійде" і треба буде шукати заміну Спостереження щодо американських фірм полягало в тому, що часто вони десь у вересні-жовті переглядають бюджет і закладають кошти на підвищення ЗП, але не підвищують, поки працівники не попросять самі.в мене склаось таке ж враження, що в моєму кейсі піднімали на 70% всім і різницю забирали собі, але доказів цього не маю. А може і зі старту брали ЗП +70%, але різницю приховували як страховку на випадок, якщо новий працівник "не підійде" і треба буде шукати заміну

З того що бачив з великих американських ІТ фірм - легше звільнитися а потім влаштуватися на більшу ЗП, аніж добитися рейзу зарплатні. Схоже і в українських компаніях бачив, коли ринок ріс на 50% в рік, а людині щорічно накидували всього 5-10%.

В обидвох випадках треба звільнятися, навіть якщо присутній bus factor і це не вигідно ні співробітнику (короткочасово) ні компанії (довготерміново). З того що бачив з великих американських ІТ фірм - легше звільнитися а потім влаштуватися на більшу ЗП, аніж добитися рейзу зарплатні. Схоже і в українських компаніях бачив, коли ринок ріс на 50% в рік, а людині щорічно накидували всього 5-10%.В обидвох випадках треба звільнятися, навіть якщо присутнійі це не вигідно ні співробітнику (короткочасово) ні компанії (довготерміново). BIGor

Повідомлень: 8860 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1325 раз. Подякували: 1730 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 23:55 rjkz написав: akurt написав: Пане Шаман!

Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими.

Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали.

Відмінно!

Ви в МГБ не служили? Починали в НКВД? Свої навички точно треба викладувати на гілці «Еміграція» (що вам не світить в найближчі 100 років) та «Заробітчанство» (що у вас не получилося)?

Цікаво вас читати на валютній гілці: дуже авторитетно розказуєте, як краще укладати в підвалі зливки золота проби 999,99. Пане Шаман!Ну є ж спеціально заведена для вас гілка, ну розказуйте там всі свої цікавості: як людям стати багатими.Вже на сьогодні план по звинуваченню мене у смертних гріхах виконали.Відмінно!Ви в МГБ не служили? Починали в НКВД? Свої навички точно треба викладувати на гілці «Еміграція» (що вам не світить в найближчі 100 років) та «Заробітчанство» (що у вас не получилося)?Цікаво вас читати на валютній гілці: дуже авторитетно розказуєте, як краще укладати в підвалі зливки золота проби 999,99.

В гостиннице Люкс. В гостиннице Люкс.

??? ??? Shaman

Повідомлень: 5923 З нами з: 29.09.19 Подякував: 574 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 кві, 2024 23:59 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? якщо ми кажемо про білу зп - то як це собі? Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.

А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег. Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.

Строительство, конец 90-х, большая строительная компания с большими объемами.

На объекте прораб озвучивает расценку рабочим на несколько десятков центов меньше, чем фирма платит на самом деле, выдача налом через прораба.

С одного объекта прораб купил себе квартиру.

Сейчас это по-другому делается, такие вещи гонят через "субподряд". Зачастую прорабы открывают свой фоп или ооо. Там вообще никто не парится сколько рабочим платиться или платиться вообще. Строительство, конец 90-х, большая строительная компания с большими объемами.На объекте прораб озвучивает расценку рабочим на несколько десятков центов меньше, чем фирма платит на самом деле, выдача налом через прораба.С одного объекта прораб купил себе квартиру.Сейчас это по-другому делается, такие вещи гонят через "субподряд". Зачастую прорабы открывают свой фоп или ооо. Там вообще никто не парится сколько рабочим платиться или платиться вообще.

ми вже зрозуміли, як ви заробили свої статки



але це приклади 90х років. зараз робітники працюють з а ті гроші, як вони домовились. й дуже багато виконроб не наварить, якщо наварить взагалі - навіть кешем. бо бригада може знятися та піти - й що, виконроб буде сам заливати? тому робочим не платиться - ці часи давно минули. можливо співпало з вашим від'їздом ми вже зрозуміли, як ви заробили свої статкиале це приклади 90х років. зараз робітники працюють з а ті гроші, як вони домовились. й дуже багато виконроб не наварить, якщо наварить взагалі - навіть кешем. бо бригада може знятися та піти - й що, виконроб буде сам заливати? тому робочим не платиться - ці часи давно минули. можливо співпало з вашим від'їздом Shaman

Повідомлень: 5923 З нами з: 29.09.19 Подякував: 574 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 00:12 akurt написав: Ну хоч завдячуючи вам ми дізнаємося, що таке Мексика.

Ви, правда, в останні 500 років там не були і в найближчі 100 років не будете, але думка авторитетна.

Не розумію, як це вам так не сподобалося, що я порівняв Україну з Мексикою: одною з найбільших країн світу, з населенням, більшим за сумарно десятки країн світу, з одною із самих потужних економік світу?

Це у вас думка з підручника «История КПСС»?

Чи в «Ленинской комнате» були ще якісь книжки щ грифом «Для служебного пользования»?

Чи вам не подобається, щоби Україна мала велику площу, велике населення, розвинуту економіку?

Що там в книжках написано? Ну хоч завдячуючи вамщо таке Мексика.Ви, правда, в останні 500 років там не були і в найближчі 100 років не будете, але думка авторитетна.Не розумію, як це вам так не сподобалося, що я порівняв Україну з Мексикою: одною з найбільших країн світу, з населенням, більшим за сумарно десятки країн світу, з одною із самих потужних економік світу?Це у вас думка з підручника «История КПСС»?Чи в «Ленинской комнате» були ще якісь книжки щ грифом «Для служебного пользования»?Чи вам не подобається, щоби Україна мала велику площу, велике населення, розвинуту економіку?Що там в книжках написано?

завдяки вам точно не дізнаються як воно насправді



мені оце порівняння України з Мексикою взагалі не обходить, що ви так вчепилися? розмір країни та кількість населення - це в кожній країні по-різному. а от чи потужна економіка? на душу населення 93 місце, менше, ніж в Казахстані. й то завдяки тому, що США купу виробничих потужностей перенесли саме до Мексики.



тоді вже краще з Туреччиною порівнюйте, й то десь 70 місце.



Тому розвинена економіка не дуже залежить від площі та кількості населення. й Мексика чи Туреччина - не зовсім вдалий приклад для наслідування. тоді вже Польща чи Південна Корея.



а забув, ви ж в економіці профан. створили спеціально гілку, але навіть питання не змогли задати як там - вгадав всі букви, не зміг прочитати слово завдяки вам точно не дізнаються як воно насправдімені оце порівняння України з Мексикою взагалі не обходить, що ви так вчепилися? розмір країни та кількість населення - це в кожній країні по-різному. а от чи потужна економіка? на душу населення 93 місце, менше, ніж в Казахстані. й то завдяки тому, що США купу виробничих потужностей перенесли саме до Мексики.тоді вже краще з Туреччиною порівнюйте, й то десь 70 місце.Тому розвинена економіка не дуже залежить від площі та кількості населення. й Мексика чи Туреччина - не зовсім вдалий приклад для наслідування. тоді вже Польща чи Південна Корея.а забув, ви ж в економіці профан. створили спеціально гілку, але навіть питання не змогли задатияк там - вгадав всі букви, не зміг прочитати слово Shaman

Повідомлень: 5923 З нами з: 29.09.19 Подякував: 574 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 00:28 Пане Shaman!

Yes!

Поздоровляю!

Вас нагороджено орденом:

«РазоблЯчітєль akurt’ів» з червоною стрічкою та бантом з образом Леніна.

Це почесна нагорода - ви удостоєні її за те, що вірно викрили всі брехливі повідомлення за 21 квітня 2024 року:

- мною розміщена повна брехні особиста думка про те, що між собою у багатьом у чому модна порівняти Мексику та Україну (крім території та населення»;

- ви вірно викрили брехню щодо переїзду на прожиття в США за Програмою U4U нашої родини з трьом дітьми;

- ви вірно викрили повну брехню про реальний стан відвідування дітьми моєї племінниці школи в Канаді (місто Едмонтон);

- ви вірно викрили мою брехню про відвідування мною ресторана мексиканської кухні.

- ви вірно викрили брехню про прибуття на стажування української родини в штат Техас, в госпіталь. На стажировку (літак вже приземлився);

- ви вірно викрили мою брехню, що наші люди , які прибули в Канаду 27 лютого ще не знайшли роботу і не знаючись, чи знайдуть.

Це я все брехав в тому орден для вас - заслужена нагорода.



Просто геніально.

Пишіть ще.

Хтось із великих письменників писав «Глупости нет предела». akurt

Повідомлень: 9612 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3569 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 00:50 akurt написав: Пане Shaman!

Yes!

Поздоровляю!

Вас нагороджено орденом:

«РазоблЯчітєль akurt’ів» з червоною стрічкою та бантом з образом Леніна.

Це почесна нагорода - ви удостоєні її за те, що вірно викрили всі брехливі повідомлення за 21 квітня 2024 року:

- мною розміщена повна брехні особиста думка про те, що між собою у багатьом у чому модна порівняти Мексику та Україну (крім території та населення»;

- ви вірно викрили брехню щодо переїзду на прожиття в США за Програмою U4U нашої родини з трьом дітьми;

- ви вірно викрили повну брехню про реальний стан відвідування дітьми моєї племінниці школи в Канаді (місто Едмонтон);

- ви вірно викрили мою брехню про відвідування мною ресторана мексиканської кухні.

- ви вірно викрили брехню про прибуття на стажування української родини в штати Тезас, в госпіталь.



Просто геніально.

Пишіть ще.

Хтось із великих письменників писав «Глупости нет предела». Пане Shaman!Yes!Поздоровляю!Вас нагороджено орденом:«РазоблЯчітєль akurt’ів» з червоною стрічкою та бантом з образом Леніна.Це почесна нагорода - ви удостоєні її за те, що вірно викрили всі брехливі повідомлення за 21 квітня 2024 року:- мною розміщена повна брехні особиста думка про те, що між собою у багатьом у чому модна порівняти Мексику та Україну (крім території та населення»;- ви вірно викрили брехню щодо переїзду на прожиття в США за Програмою U4U нашої родини з трьом дітьми;- ви вірно викрили повну брехню про реальний стан відвідування дітьми моєї племінниці школи в Канаді (місто Едмонтон);- ви вірно викрили мою брехню про відвідування мною ресторана мексиканської кухні.- ви вірно викрили брехню про прибуття на стажування української родини в штати Тезас, в госпіталь.Просто геніально.Пишіть ще.Хтось із великих письменників писав «Глупости нет предела».

так нахабно перекручувати треба вміти. хоча головне - не цитувати, бо тоді маячня відразу помітна.



ніс ще до Місяця не дістав?



й ви нічого не переплутали? хоча можливо у вашому світосприйнятті Ейнштейн - це письменник... так нахабно перекручувати треба вміти. хоча головне - не цитувати, бо тоді маячня відразу помітна.ніс ще до Місяця не дістав?й ви нічого не переплутали? хоча можливо у вашому світосприйнятті Ейнштейн - це письменник... Shaman

Повідомлень: 5923 З нами з: 29.09.19 Подякував: 574 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2068206920702071> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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