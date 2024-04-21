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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2068206920702071
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:52

Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці, отриманій від СРСР безкоштовно, та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 кві, 2024 00:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:56

  akurt написав:Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!

це такий камінг аут? :oops:

якщо ви отримуєте від цього задоволення, як я вам можу заборонити? :lol:
Shaman
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  #<1 ... 2068206920702071
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