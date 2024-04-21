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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2068206920702071
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:52

Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці, отриманій від СРСР безкоштовно, та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 кві, 2024 00:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:56

  akurt написав:Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!

це такий камінг аут? :oops:

якщо ви отримуєте від цього задоволення, як я вам можу заборонити? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 01:45

Re: Еміграція, заробітчанство

а чому про це не пишемо?

Польща — одна з небагатьох європейських країн, яка досі формально не врегулювала статус українських біженців на період після 30 червня 2024 року.

схоже нікому наші пенсіонери не потрібні. так що цей тягар доведеться тягнути тим, хто залишився.

а дехто з тих, хто поїхав може зловтішатися, які ці лохи, що залишилися, ще й пенсії їхнім батькам забезпечують 8)
Shaman
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  #<1 ... 2068206920702071
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