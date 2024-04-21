Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці, отриманій від СРСР безкоштовно, та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 00:52
Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці, отриманій від СРСР безкоштовно, та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 кві, 2024 00:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 кві, 2024 00:56
Додано: Пон 22 кві, 2024 01:45
Re: Еміграція, заробітчанство
а чому про це не пишемо?
схоже нікому наші пенсіонери не потрібні. так що цей тягар доведеться тягнути тим, хто залишився.
а дехто з тих, хто поїхав може зловтішатися, які ці лохи, що залишилися, ще й пенсії їхнім батькам забезпечують
Додано: Пон 22 кві, 2024 03:19
Свіжості думки та несподіваності соціально-наукового відкриття найкращого економіста та фінансbиста форуму (за цей день неділі 19 повідомлень тільки на цій гілці, до якої не мав, не має і в найближчі 100 років не буде мати відношення, а за тиждень - 234 повідомлення на 10-ти різних гілках форуму) - можна пишатися...
Таке наукове відкриття, можна сказати епохальне: схоже нікому наші пенсіонери не потрібні.
Свіжа думка. Новинка. От що значить розумна людина!
Пропоную обговорити питання вашого харчування на профільній гілці. А то дійсно нестиковка: думок по 19 на кожний гілці в день, а їсти немає що...
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Додано: Пон 22 кві, 2024 03:43
Дякую, если это на самом деле так, только ты постой в углу и подумай, что кроме того, что ты майно в том числе мое защищаешь, я тоже что-то делаю. И многие другие что-то делают. 30+ млн украинцев за пределами Украины. Это люди, которые "что-то делают", но не наживаются на гуманитарке, не разворовывают Бюджет.
Посмотри влог той девочки из Калгари. У нее было 18 долларов в час! Это очень немного. И она с этого еще и донатила!
Я уж молчу, что налоги плачу с которых 14 млрд пойдет на вооружение ЗСУ.
Только не кичусь перед незнакомыми людьми, которых никогда в глаза не видел и не увижу.
Тебе-бы с психологом поговорить, пока не дошло дело до психотерапевта.
Я серьезно. Спроси у мамы совета.
Вообще, интересно вот что.
Я тут в США распыляюсь, а может ну его нафиг?
Деник говорит, что "Омерика фсЁ и доллару кирдык". Может надо экономней быть нам всем? А, Деник? Так как? Не заниматься этим?
Подумай в углу. Или ты прав и "Омерике кирдык", тогда все украинцы забивают на донаты и помощь или не мешай делать другим то, что они делают и закрываешь варежку.
Додано: Пон 22 кві, 2024 03:53
Шаман объелся галюциногенных грибов и сегодня в угаре стучит бубном.
Не угадал, попытайся еше раз.
Как тебе не дает покоя происхождение моих денег.
Будь спокоен, у меня есть то, чего нет у твоего хозяина.
Совесть. Очень старомодное средство, сейчас почти никем не используется.
Ты наверное и не знаешь что это.
"Можешь не отвечать" (ТМ Шаман)
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