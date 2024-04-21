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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2068206920702071
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:52

Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці, отриманій від СРСР безкоштовно, та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 кві, 2024 00:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:56

  akurt написав:Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!

це такий камінг аут? :oops:

якщо ви отримуєте від цього задоволення, як я вам можу заборонити? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 01:45

Re: Еміграція, заробітчанство

а чому про це не пишемо?

Польща — одна з небагатьох європейських країн, яка досі формально не врегулювала статус українських біженців на період після 30 червня 2024 року.

схоже нікому наші пенсіонери не потрібні. так що цей тягар доведеться тягнути тим, хто залишився.

а дехто з тих, хто поїхав може зловтішатися, які ці лохи, що залишилися, ще й пенсії їхнім батькам забезпечують 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 03:19

  Shaman написав:а чому про це не пишемо?
схоже нікому наші пенсіонери не потрібні. так що цей тягар доведеться тягнути тим, хто залишився.

Свіжості думки та несподіваності соціально-наукового відкриття найкращого економіста та фінансbиста форуму (за цей день неділі 19 повідомлень тільки на цій гілці, до якої не мав, не має і в найближчі 100 років не буде мати відношення, а за тиждень - 234 повідомлення на 10-ти різних гілках форуму) - можна пишатися...
Таке наукове відкриття, можна сказати епохальне: схоже нікому наші пенсіонери не потрібні.
Свіжа думка. Новинка. От що значить розумна людина!
Пропоную обговорити питання вашого харчування на профільній гілці. А то дійсно нестиковка: думок по 19 на кожний гілці в день, а їсти немає що...
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 03:43

  Denik написав:
  rjkz написав:Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.
Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.
Иди постой в углу, подумай над своим поведением.

Перед тим як вчити мене жити подякуй, що я твоє (ухилянта) нерухоме майно зихищаю.


Дякую, если это на самом деле так, только ты постой в углу и подумай, что кроме того, что ты майно в том числе мое защищаешь, я тоже что-то делаю. И многие другие что-то делают. 30+ млн украинцев за пределами Украины. Это люди, которые "что-то делают", но не наживаются на гуманитарке, не разворовывают Бюджет.
Посмотри влог той девочки из Калгари. У нее было 18 долларов в час! Это очень немного. И она с этого еще и донатила!
Я уж молчу, что налоги плачу с которых 14 млрд пойдет на вооружение ЗСУ.
Только не кичусь перед незнакомыми людьми, которых никогда в глаза не видел и не увижу.
Тебе-бы с психологом поговорить, пока не дошло дело до психотерапевта.
Я серьезно. Спроси у мамы совета.

Вообще, интересно вот что.
Я тут в США распыляюсь, а может ну его нафиг?
Деник говорит, что "Омерика фсЁ и доллару кирдык". Может надо экономней быть нам всем? А, Деник? Так как? Не заниматься этим?
Подумай в углу. Или ты прав и "Омерике кирдык", тогда все украинцы забивают на донаты и помощь или не мешай делать другим то, что они делают и закрываешь варежку.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 03:53

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав: Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.
А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.

Строительство, конец 90-х, большая строительная компания с большими объемами.
На объекте прораб озвучивает расценку рабочим на несколько десятков центов меньше, чем фирма платит на самом деле, выдача налом через прораба.
С одного объекта прораб купил себе квартиру.
Сейчас это по-другому делается, такие вещи гонят через "субподряд". Зачастую прорабы открывают свой фоп или ооо. Там вообще никто не парится сколько рабочим платиться или платиться вообще.

ми вже зрозуміли, як ви заробили свої статки :D

але це приклади 90х років. зараз робітники працюють з а ті гроші, як вони домовились. й дуже багато виконроб не наварить, якщо наварить взагалі - навіть кешем. бо бригада може знятися та піти - й що, виконроб буде сам заливати? тому робочим не платиться - ці часи давно минули. можливо співпало з вашим від'їздом :lol:


Шаман объелся галюциногенных грибов и сегодня в угаре стучит бубном.
Не угадал, попытайся еше раз.
Как тебе не дает покоя происхождение моих денег.
Будь спокоен, у меня есть то, чего нет у твоего хозяина.
Совесть. Очень старомодное средство, сейчас почти никем не используется.
Ты наверное и не знаешь что это.
"Можешь не отвечать" (ТМ Шаман)
rjkz
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  #<1 ... 2068206920702071
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