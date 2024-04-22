Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці, отриманій від СРСР безкоштовно, та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 00:52
Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці, отриманій від СРСР безкоштовно, та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 кві, 2024 00:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 кві, 2024 00:56
Додано: Пон 22 кві, 2024 01:45
Re: Еміграція, заробітчанство
а чому про це не пишемо?
схоже нікому наші пенсіонери не потрібні. так що цей тягар доведеться тягнути тим, хто залишився.
а дехто з тих, хто поїхав може зловтішатися, які ці лохи, що залишилися, ще й пенсії їхнім батькам забезпечують
Додано: Пон 22 кві, 2024 03:19
Свіжості думки та несподіваності соціально-наукового відкриття найкращого економіста та фінансbиста форуму (за цей день неділі 19 повідомлень тільки на цій гілці, до якої не мав, не має і в найближчі 100 років не буде мати відношення, а за тиждень - 234 повідомлення на 10-ти різних гілках форуму) - можна пишатися...
Таке наукове відкриття, можна сказати епохальне: схоже нікому наші пенсіонери не потрібні.
Свіжа думка. Новинка. От що значить розумна людина!
Пропоную обговорити питання вашого харчування на профільній гілці. А то дійсно нестиковка: думок по 19 на кожний гілці в день, а їсти немає що...
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Додано: Пон 22 кві, 2024 03:43
Дякую, если это на самом деле так, только ты постой в углу и подумай, что кроме того, что ты майно в том числе мое защищаешь, я тоже что-то делаю. И многие другие что-то делают. 30+ млн украинцев за пределами Украины. Это люди, которые "что-то делают", но не наживаются на гуманитарке, не разворовывают Бюджет.
Посмотри влог той девочки из Калгари. У нее было 18 долларов в час! Это очень немного. И она с этого еще и донатила!
Я уж молчу, что налоги плачу с которых 14 млрд пойдет на вооружение ЗСУ.
Только не кичусь перед незнакомыми людьми, которых никогда в глаза не видел и не увижу.
Тебе-бы с психологом поговорить, пока не дошло дело до психотерапевта.
Я серьезно. Спроси у мамы совета.
Вообще, интересно вот что.
Я тут в США распыляюсь, а может ну его нафиг?
Деник говорит, что "Омерика фсЁ и доллару кирдык". Может надо экономней быть нам всем? А, Деник? Так как? Не заниматься этим?
Подумай в углу. Или ты прав и "Омерике кирдык", тогда все украинцы забивают на донаты и помощь или не мешай делать другим то, что они делают и закрываешь варежку.
Додано: Пон 22 кві, 2024 03:53
Шаман объелся галюциногенных грибов и сегодня в угаре стучит бубном.
Не угадал, попытайся еше раз.
Как тебе не дает покоя происхождение моих денег.
Будь спокоен, у меня есть то, чего нет у твоего хозяина.
Совесть. Очень старомодное средство, сейчас почти никем не используется.
Ты наверное и не знаешь что это.
"Можешь не отвечать" (ТМ Шаман)
Додано: Пон 22 кві, 2024 09:02
Додано: Пон 22 кві, 2024 09:05
ковідло надало можливість працювати віддалено і взяти паралельно ще надбавку до зепе,
а ще можна вкладати в нерухомість (під оренду теж), в бонди/стоки, крипту, блоги/влоги, створювати твори і заробляти на афторських правах, вести курси, бути ментором т.д. і т.п.
Додано: Пон 22 кві, 2024 09:32
Ще раз напишу - є у мене в полі зору родина. Донька студентка, мама 40+, дідусь-бабуся, прабабуся. Всі отримують німецьку допомогу. В Німеччині лише донька-студентка. До повноти картини - донька з мамою злітали по халявних квитках в Канаду забрати свої 2*3.
Про родину нотаріусів з Дрогобича, що живуть в хаті у Рода Стюарта теж писав. І таких історій у мене багато. Переважно це все люди з західних областей. Те, що u4u стало втіленням споконвічної мрії западенців і ніякого відношення до прихистку людей, що реально постраждали від агресії не має, і так всім зрозуміло. І от виглядає це приблизно так - одна частина українців вмирає на полі бою, друга стає жертвою агресії, щоб третя здійснила плани щодо еміграції і організувала собі пасивний дохід ( пофіг, соціал це в Європі, чи здача в оренду х2/х3, інколи це комбо).
Додано: Пон 22 кві, 2024 09:39
мені однаково, як ти заробив кошти. це ти переймаєшся, що хтось заробив більше
але заробляв ти в той же час, як й інші олігархи, й бачу добре знаєшся, як можна кинути. а висновки кожен робить самостійно.
з приводу совісті, цікаво б послухати думку твого роботодавця, якого ти обкрадав, якщо називати речі своїми іменами. так що не тобі розповідати, що таке совість. якщо ти вважаєш, що зараз спокутуєш гріхи минулого, то давай так що таке працювати чесно можу я розповісти тобі.
багато що змінилося в Україні, багато що ще треба поміняти. а то тут розповідають, як погано в Україні, але гроші заробили саме тут - така собі шизофренія. хто заробив, хто розповідає, що заробив.
не треба зайвий раз паплюжити країну, й вам не будуть ваші больові точки зачіпати. живіть собі спокійно у файній країні, куди вам пощастило потрапити
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