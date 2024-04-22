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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2069207020712072>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:52

Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці, отриманій від СРСР безкоштовно, та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 кві, 2024 00:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:56

  akurt написав:Уявляю яке це задоволення: сидіти в трикімнатній панельці та засирати Фінансовий форум України.
Вищій пілотаж!

це такий камінг аут? :oops:

якщо ви отримуєте від цього задоволення, як я вам можу заборонити? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 01:45

Re: Еміграція, заробітчанство

а чому про це не пишемо?

Польща — одна з небагатьох європейських країн, яка досі формально не врегулювала статус українських біженців на період після 30 червня 2024 року.

схоже нікому наші пенсіонери не потрібні. так що цей тягар доведеться тягнути тим, хто залишився.

а дехто з тих, хто поїхав може зловтішатися, які ці лохи, що залишилися, ще й пенсії їхнім батькам забезпечують 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 03:19

  Shaman написав:а чому про це не пишемо?
схоже нікому наші пенсіонери не потрібні. так що цей тягар доведеться тягнути тим, хто залишився.

Свіжості думки та несподіваності соціально-наукового відкриття найкращого економіста та фінансbиста форуму (за цей день неділі 19 повідомлень тільки на цій гілці, до якої не мав, не має і в найближчі 100 років не буде мати відношення, а за тиждень - 234 повідомлення на 10-ти різних гілках форуму) - можна пишатися...
Таке наукове відкриття, можна сказати епохальне: схоже нікому наші пенсіонери не потрібні.
Свіжа думка. Новинка. От що значить розумна людина!
Пропоную обговорити питання вашого харчування на профільній гілці. А то дійсно нестиковка: думок по 19 на кожний гілці в день, а їсти немає що...
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 03:43

  Denik написав:
  rjkz написав:Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.
Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.
Иди постой в углу, подумай над своим поведением.

Перед тим як вчити мене жити подякуй, що я твоє (ухилянта) нерухоме майно зихищаю.


Дякую, если это на самом деле так, только ты постой в углу и подумай, что кроме того, что ты майно в том числе мое защищаешь, я тоже что-то делаю. И многие другие что-то делают. 30+ млн украинцев за пределами Украины. Это люди, которые "что-то делают", но не наживаются на гуманитарке, не разворовывают Бюджет.
Посмотри влог той девочки из Калгари. У нее было 18 долларов в час! Это очень немного. И она с этого еще и донатила!
Я уж молчу, что налоги плачу с которых 14 млрд пойдет на вооружение ЗСУ.
Только не кичусь перед незнакомыми людьми, которых никогда в глаза не видел и не увижу.
Тебе-бы с психологом поговорить, пока не дошло дело до психотерапевта.
Я серьезно. Спроси у мамы совета.

Вообще, интересно вот что.
Я тут в США распыляюсь, а может ну его нафиг?
Деник говорит, что "Омерика фсЁ и доллару кирдык". Может надо экономней быть нам всем? А, Деник? Так как? Не заниматься этим?
Подумай в углу. Или ты прав и "Омерике кирдык", тогда все украинцы забивают на донаты и помощь или не мешай делать другим то, что они делают и закрываешь варежку.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 03:53

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав: Та Звичайний аутстаф і перекидування на ФОП. Як там прослідити? Ну в ІТ є Доу та аналогічні платформи, тому таке кидалово легко виявити.
А от в інших галузях, а тим більше в іншій країні, я навіть не знаю як обійтись без порад колег.

Строительство, конец 90-х, большая строительная компания с большими объемами.
На объекте прораб озвучивает расценку рабочим на несколько десятков центов меньше, чем фирма платит на самом деле, выдача налом через прораба.
С одного объекта прораб купил себе квартиру.
Сейчас это по-другому делается, такие вещи гонят через "субподряд". Зачастую прорабы открывают свой фоп или ооо. Там вообще никто не парится сколько рабочим платиться или платиться вообще.

ми вже зрозуміли, як ви заробили свої статки :D

але це приклади 90х років. зараз робітники працюють з а ті гроші, як вони домовились. й дуже багато виконроб не наварить, якщо наварить взагалі - навіть кешем. бо бригада може знятися та піти - й що, виконроб буде сам заливати? тому робочим не платиться - ці часи давно минули. можливо співпало з вашим від'їздом :lol:


Шаман объелся галюциногенных грибов и сегодня в угаре стучит бубном.
Не угадал, попытайся еше раз.
Как тебе не дает покоя происхождение моих денег.
Будь спокоен, у меня есть то, чего нет у твоего хозяина.
Совесть. Очень старомодное средство, сейчас почти никем не используется.
Ты наверное и не знаешь что это.
"Можешь не отвечать" (ТМ Шаман)
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:02

  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:Зображення


Херовая карта.

що Іспанія, що Україна, да какая разніца
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:05

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:Спостереження щодо американських фірм полягало в тому, що часто вони десь у вересні-жовті переглядають бюджет і закладають кошти на підвищення ЗП, але не підвищують, поки працівники не попросять самі.
  Shaman написав:є погоджена зп, а начальник виплачує не все - але це якраз приклад рідкісного дурня (до речі начальник ІТ департаменту)
в мене склаось таке ж враження, що в моєму кейсі піднімали на 70% всім і різницю забирали собі, але доказів цього не маю. А може і зі старту брали ЗП +70%, але різницю приховували як страховку на випадок, якщо новий працівник "не підійде" і треба буде шукати заміну

З того що бачив з великих американських ІТ фірм - легше звільнитися а потім влаштуватися на більшу ЗП, аніж добитися рейзу зарплатні. Схоже і в українських компаніях бачив, коли ринок ріс на 50% в рік, а людині щорічно накидували всього 5-10%.
В обидвох випадках треба звільнятися, навіть якщо присутній bus factor і це не вигідно ні співробітнику (короткочасово) ні компанії (довготерміново).

ковідло надало можливість працювати віддалено і взяти паралельно ще надбавку до зепе,
а ще можна вкладати в нерухомість (під оренду теж), в бонди/стоки, крипту, блоги/влоги, створювати твори і заробляти на афторських правах, вести курси, бути ментором т.д. і т.п.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:32

  Shaman написав:а чому про це не пишемо?

Польща — одна з небагатьох європейських країн, яка досі формально не врегулювала статус українських біженців на період після 30 червня 2024 року.

схоже нікому наші пенсіонери не потрібні. так що цей тягар доведеться тягнути тим, хто залишився.

а дехто з тих, хто поїхав може зловтішатися, які ці лохи, що залишилися, ще й пенсії їхнім батькам забезпечують 8)

Ще раз напишу - є у мене в полі зору родина. Донька студентка, мама 40+, дідусь-бабуся, прабабуся. Всі отримують німецьку допомогу. В Німеччині лише донька-студентка. До повноти картини - донька з мамою злітали по халявних квитках в Канаду забрати свої 2*3.
Про родину нотаріусів з Дрогобича, що живуть в хаті у Рода Стюарта теж писав. І таких історій у мене багато. Переважно це все люди з західних областей. Те, що u4u стало втіленням споконвічної мрії западенців і ніякого відношення до прихистку людей, що реально постраждали від агресії не має, і так всім зрозуміло. І от виглядає це приблизно так - одна частина українців вмирає на полі бою, друга стає жертвою агресії, щоб третя здійснила плани щодо еміграції і організувала собі пасивний дохід ( пофіг, соціал це в Європі, чи здача в оренду х2/х3, інколи це комбо).
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:39

  rjkz написав:
  Shaman написав:
  rjkz написав:Строительство, конец 90-х, большая строительная компания с большими объемами.
На объекте прораб озвучивает расценку рабочим на несколько десятков центов меньше, чем фирма платит на самом деле, выдача налом через прораба.
С одного объекта прораб купил себе квартиру.
Сейчас это по-другому делается, такие вещи гонят через "субподряд". Зачастую прорабы открывают свой фоп или ооо. Там вообще никто не парится сколько рабочим платиться или платиться вообще.

ми вже зрозуміли, як ви заробили свої статки :D

але це приклади 90х років. зараз робітники працюють з а ті гроші, як вони домовились. й дуже багато виконроб не наварить, якщо наварить взагалі - навіть кешем. бо бригада може знятися та піти - й що, виконроб буде сам заливати? тому робочим не платиться - ці часи давно минули. можливо співпало з вашим від'їздом :lol:

Шаман объелся галюциногенных грибов и сегодня в угаре стучит бубном.
Не угадал, попытайся еше раз.
Как тебе не дает покоя происхождение моих денег.
Будь спокоен, у меня есть то, чего нет у твоего хозяина.
Совесть. Очень старомодное средство, сейчас почти никем не используется.
Ты наверное и не знаешь что это.
"Можешь не отвечать" (ТМ Шаман)

мені однаково, як ти заробив кошти. це ти переймаєшся, що хтось заробив більше ;)
але заробляв ти в той же час, як й інші олігархи, й бачу добре знаєшся, як можна кинути. а висновки кожен робить самостійно.

з приводу совісті, цікаво б послухати думку твого роботодавця, якого ти обкрадав, якщо називати речі своїми іменами. так що не тобі розповідати, що таке совість. якщо ти вважаєш, що зараз спокутуєш гріхи минулого, то давай :D так що таке працювати чесно можу я розповісти тобі.

багато що змінилося в Україні, багато що ще треба поміняти. а то тут розповідають, як погано в Україні, але гроші заробили саме тут - така собі шизофренія. хто заробив, хто розповідає, що заробив.

не треба зайвий раз паплюжити країну, й вам не будуть ваші больові точки зачіпати. живіть собі спокійно у файній країні, куди вам пощастило потрапити 8)
Shaman
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