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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 09:39
gonchik74 написав:
Всі отримують німецьку допомогу
Я так розумію, що то старі картки без обмежень, з яких можна знімати гроші, а тільки нові дають з обмеженнями тільки для покупок?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:43
gonchik74 написав:
Ще раз напишу - є у мене в полі зору родина. Донька студентка, мама 40+, дідусь-бабуся, прабабуся. Всі отримують німецьку допомогу
. В Німеччині лише донька-студентка. До повноти картини - донька з мамою злітали по халявних квитках в Канаду забрати свої 2*3
.
Про родину нотаріусів з Дрогобича, що живуть в хаті у Рода Стюарта теж писав. І таких історій у мене багато. Переважно це все люди з західних областей. Те, що u4u стало втіленням споконвічної мрії западенців і ніякого відношення до прихистку людей, що реально постраждали від агресії не має, і так всім зрозуміло. І от виглядає це приблизно так - одна частина українців вмирає на полі бою, друга стає жертвою агресії, щоб третя здійснила плани щодо еміграції і організувала собі пасивний дохід ( пофіг, соціал це в Європі, чи здача в оренду х2/х3, інколи це комбо).
маю надію, що це виключення. такі халявні гроші гадаю до добра не доведуть.
але з іншого боку, чого ми дивуємся, що в нас влада така? може влада відображення народу? рухаємося далі...
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:49
Shaman написав:
же влада відображення народу?
А мене значно дивує, що до західної влади доходить як до жирафа і вони запобіжники від любителів халяви встановлюють тільки постфактум.
Як уже в згаданих фудбанках не то, що не просять довідку про доходи, а навіть не ведуть облік того, хто скільки чого взяв...
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:51
Shaman написав: gonchik74 написав:
Ще раз напишу - є у мене в полі зору родина. Донька студентка, мама 40+, дідусь-бабуся, прабабуся. Всі отримують німецьку допомогу
. В Німеччині лише донька-студентка. До повноти картини - донька з мамою злітали по халявних квитках в Канаду забрати свої 2*3
.
Про родину нотаріусів з Дрогобича, що живуть в хаті у Рода Стюарта теж писав. І таких історій у мене багато. Переважно це все люди з західних областей. Те, що u4u стало втіленням споконвічної мрії западенців і ніякого відношення до прихистку людей, що реально постраждали від агресії не має, і так всім зрозуміло. І от виглядає це приблизно так - одна частина українців вмирає на полі бою, друга стає жертвою агресії, щоб третя здійснила плани щодо еміграції і організувала собі пасивний дохід ( пофіг, соціал це в Європі, чи здача в оренду х2/х3, інколи це комбо).
маю надію, що це виключення. такі халявні гроші гадаю до добра не доведуть.
але з іншого боку, чого ми дивуємся, що в нас влада така? може влада відображення народу? рухаємося далі...
Тільки влада отримує неё по 600€, а по 60 ярдів допомоги. Так, що треба рухатись у владу.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:52
rjkz написав: Denik написав: rjkz написав:
Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.
Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.
Иди постой в углу, подумай над своим поведением.
Перед тим як вчити мене жити подякуй, що я твоє (ухилянта) нерухоме майно зихищаю.
Дякую, если это на самом деле так, только ты постой в углу и подумай, что кроме того, что ты майно в том числе мое защищаешь, я тоже что-то делаю. И многие другие что-то делают
. 30+ млн украинцев за пределами Украины. Это люди, которые "что-то делают", но не наживаются на гуманитарке, не разворовывают Бюджет.
Посмотри влог той девочки из Калгари. У нее было 18 долларов в час! Это очень немного. И она с этого еще и донатила!
Я уж молчу, что налоги плачу с которых 14 млрд пойдет на вооружение ЗСУ.
Только не кичусь перед незнакомыми людьми, которых никогда в глаза не видел и не увижу.
Тебе-бы с психологом поговорить, пока не дошло дело до психотерапевта.
Я серьезно. Спроси у мамы совета.
Вообще, интересно вот что.
Я тут в США распыляюсь, а может ну его нафиг?
Деник говорит, что "Омерика фсЁ и доллару кирдык". Может надо экономней быть нам всем? А, Деник? Так как? Не заниматься этим?
Подумай в углу. Или ты прав и "Омерике кирдык", тогда все украинцы забивают на донаты и помощь или не мешай делать другим то, что они делают и закрываешь варежку.
тут трошки вище написали, чим займається дехто з українців за кордоном. на жаль, є й такі. й ви теж вже активно користуєтесь безкоштовними послугами у НЙ, хоче ще податки й не платили. ще й критикуєте, що багато допомагають мігрантам - вже корінним себе відчули?
робите щось - робить. але не треба так пафосно повчати з НЙ, що нам тут робити. розбирайтесь у своєму ОСББ
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:59
akurt написав: Shaman написав:
а чому про це не пишемо?схоже нікому наші пенсіонери не потрібні.
так що цей тягар доведеться тягнути тим, хто залишився.
Свіжості думки та несподіваності соціально-наукового відкриття найкращого економіста та фінансbиста форуму (за цей день неділі 19 повідомлень тільки на цій гілці, до якої не мав, не має і в найближчі 100 років не буде мати відношення, а за тиждень - 234 повідомлення
на 10-ти різних гілках форуму) - можна пишатися...
Таке наукове відкриття, можна сказати епохальне: схоже нікому наші пенсіонери не потрібні.
Свіжа думка. Новинка. От що значить розумна людина!
Пропоную обговорити питання вашого харчування на профільній гілці. А то дійсно нестиковка: думок по 19 на кожний гілці в день, а їсти немає що...ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
в мене вже з'явилися ті, хто уважно слідкує за тим, що я пишу
тоді почніть з валютної гілки. ви звісно не зрозумієте, але може хоч у вас почнуть питання з'являтися. а це перший крок. хоча бачу, бажання чогось насправді вивчити у вас немає... а навіщо? можна скопіювати з Вікі - для побрехеньок вистачить
краще ви пишіть про їжу - сьогодні лобстери, завтра мармурова яловичина, післязавтра трюфелі. щось ви таки вмієте - красиво писати upd
все одно не зміг не збрехати
мені стало аж цікаво, коли я встиг накропати за тиждень 200 повідомлень. а схоже наш казкар переплутав тиждень та місяць.Akurt
, мені реально цікаво - а є повідомлення, де ви не брешете?
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