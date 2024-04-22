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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 09:39
gonchik74 написав:
Всі отримують німецьку допомогу
Я так розумію, що то старі картки без обмежень, з яких можна знімати гроші, а тільки нові дають з обмеженнями тільки для покупок?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:43
gonchik74 написав:
Ще раз напишу - є у мене в полі зору родина. Донька студентка, мама 40+, дідусь-бабуся, прабабуся. Всі отримують німецьку допомогу
. В Німеччині лише донька-студентка. До повноти картини - донька з мамою злітали по халявних квитках в Канаду забрати свої 2*3
.
Про родину нотаріусів з Дрогобича, що живуть в хаті у Рода Стюарта теж писав. І таких історій у мене багато. Переважно це все люди з західних областей. Те, що u4u стало втіленням споконвічної мрії западенців і ніякого відношення до прихистку людей, що реально постраждали від агресії не має, і так всім зрозуміло. І от виглядає це приблизно так - одна частина українців вмирає на полі бою, друга стає жертвою агресії, щоб третя здійснила плани щодо еміграції і організувала собі пасивний дохід ( пофіг, соціал це в Європі, чи здача в оренду х2/х3, інколи це комбо).
маю надію, що це виключення. такі халявні гроші гадаю до добра не доведуть.
але з іншого боку, чого ми дивуємся, що в нас влада така? може влада відображення народу? рухаємося далі...
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:49
Shaman написав:
же влада відображення народу?
А мене значно дивує, що до західної влади доходить як до жирафа і вони запобіжники від любителів халяви встановлюють тільки постфактум.
Як уже в згаданих фудбанках не то, що не просять довідку про доходи, а навіть не ведуть облік того, хто скільки чого взяв...
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:51
Shaman написав: gonchik74 написав:
Ще раз напишу - є у мене в полі зору родина. Донька студентка, мама 40+, дідусь-бабуся, прабабуся. Всі отримують німецьку допомогу
. В Німеччині лише донька-студентка. До повноти картини - донька з мамою злітали по халявних квитках в Канаду забрати свої 2*3
.
Про родину нотаріусів з Дрогобича, що живуть в хаті у Рода Стюарта теж писав. І таких історій у мене багато. Переважно це все люди з західних областей. Те, що u4u стало втіленням споконвічної мрії западенців і ніякого відношення до прихистку людей, що реально постраждали від агресії не має, і так всім зрозуміло. І от виглядає це приблизно так - одна частина українців вмирає на полі бою, друга стає жертвою агресії, щоб третя здійснила плани щодо еміграції і організувала собі пасивний дохід ( пофіг, соціал це в Європі, чи здача в оренду х2/х3, інколи це комбо).
маю надію, що це виключення. такі халявні гроші гадаю до добра не доведуть.
але з іншого боку, чого ми дивуємся, що в нас влада така? може влада відображення народу? рухаємося далі...
Тільки влада отримує неё по 600€, а по 60 ярдів допомоги. Так, що треба рухатись у владу.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:52
rjkz написав: Denik написав: rjkz написав:
Умник, каждый кто что-то делает и что-то преодолевает - борется.
Столько сколько мне пришлось в жизни набороться - тебе мама не расскажет.
Иди постой в углу, подумай над своим поведением.
Перед тим як вчити мене жити подякуй, що я твоє (ухилянта) нерухоме майно зихищаю.
Дякую, если это на самом деле так, только ты постой в углу и подумай, что кроме того, что ты майно в том числе мое защищаешь, я тоже что-то делаю. И многие другие что-то делают
. 30+ млн украинцев за пределами Украины. Это люди, которые "что-то делают", но не наживаются на гуманитарке, не разворовывают Бюджет.
Посмотри влог той девочки из Калгари. У нее было 18 долларов в час! Это очень немного. И она с этого еще и донатила!
Я уж молчу, что налоги плачу с которых 14 млрд пойдет на вооружение ЗСУ.
Только не кичусь перед незнакомыми людьми, которых никогда в глаза не видел и не увижу.
Тебе-бы с психологом поговорить, пока не дошло дело до психотерапевта.
Я серьезно. Спроси у мамы совета.
Вообще, интересно вот что.
Я тут в США распыляюсь, а может ну его нафиг?
Деник говорит, что "Омерика фсЁ и доллару кирдык". Может надо экономней быть нам всем? А, Деник? Так как? Не заниматься этим?
Подумай в углу. Или ты прав и "Омерике кирдык", тогда все украинцы забивают на донаты и помощь или не мешай делать другим то, что они делают и закрываешь варежку.
тут трошки вище написали, чим займається дехто з українців за кордоном. на жаль, є й такі. й ви теж вже активно користуєтесь безкоштовними послугами у НЙ, хоче ще податки й не платили. ще й критикуєте, що багато допомагають мігрантам - вже корінним себе відчули?
робите щось - робить. але не треба так пафосно повчати з НЙ, що нам тут робити. розбирайтесь у своєму ОСББ
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:59
akurt написав: Shaman написав:
а чому про це не пишемо?схоже нікому наші пенсіонери не потрібні.
так що цей тягар доведеться тягнути тим, хто залишився.
Свіжості думки та несподіваності соціально-наукового відкриття найкращого економіста та фінансbиста форуму (за цей день неділі 19 повідомлень тільки на цій гілці, до якої не мав, не має і в найближчі 100 років не буде мати відношення, а за тиждень - 234 повідомлення
на 10-ти різних гілках форуму) - можна пишатися...
Таке наукове відкриття, можна сказати епохальне: схоже нікому наші пенсіонери не потрібні.
Свіжа думка. Новинка. От що значить розумна людина!
Пропоную обговорити питання вашого харчування на профільній гілці. А то дійсно нестиковка: думок по 19 на кожний гілці в день, а їсти немає що...ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
в мене вже з'явилися ті, хто уважно слідкує за тим, що я пишу
тоді почніть з валютної гілки. ви звісно не зрозумієте, але може хоч у вас почнуть питання з'являтися. а це перший крок. хоча бачу, бажання чогось насправді вивчити у вас немає... а навіщо? можна скопіювати з Вікі - для побрехеньок вистачить
краще ви пишіть про їжу - сьогодні лобстери, завтра мармурова яловичина, післязавтра трюфелі. щось ви таки вмієте - красиво писати upd
все одно не зміг не збрехати
мені стало аж цікаво, коли я встиг накропати за тиждень 200 повідомлень. а схоже наш казкар переплутав тиждень та місяць.Akurt
, мені реально цікаво - а є повідомлення, де ви не брешете?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 10:35
rjkz написав:
Я уж молчу, что налоги плачу с которых 14 млрд пойдет на вооружение ЗСУ.
Только не кичусь перед незнакомыми людьми, которых никогда в глаза не видел и не увижу.
Тебе-бы с психологом поговорить, пока не дошло дело до психотерапевта.
Я серьезно. Спроси у мамы совета.
Ми вже обговорювали, що 100 доларів з твоїх податків піде на озброєння!
Це ти пихато пишаєшся 100 доларами, вважаючи, що це - адекватна плата за захист тваго майна.
Розбирали минулі пакети допомоги. В цьому приблизно 40 млрд допомоги безпосередньо Україні. ВВП США 2024 - 28,78 млрд доларів. Тобто пакет складає 0,139% від ВВП.
Тобто якщо в rjkz 100к зп брудними 139 доларів податків він сплатив в допомогу.
Це не та цифра, яку слід згадувати у порівнянні з тим що військовослужбовці Сил Оборони ризикують життям та здоров'єм, а іноді його і віддають.
Немає в rjkz совісті. Є лише 100 доларів недобровільно сплачених податків.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 11:21
gonchik74 написав:
Ще раз напишу - є у мене в полі зору родина. Донька студентка, мама 40+, дідусь-бабуся, прабабуся. Всі отримують німецьку допомогу. В Німеччині лише донька-студентка. До повноти картини - донька з мамою злітали по халявних квитках в Канаду забрати свої 2*3.
Про родину нотаріусів з Дрогобича, що живуть в хаті у Рода Стюарта теж писав. І таких історій у мене багато. Переважно це все люди з західних областей. Те, що u4u стало втіленням споконвічної мрії западенців і ніякого відношення до прихистку людей, що реально постраждали від агресії не має, і так всім зрозуміло. І от виглядає це приблизно так - одна частина українців вмирає на полі бою, друга стає жертвою агресії, щоб третя здійснила плани щодо еміграції і організувала собі пасивний дохід ( пофіг, соціал це в Європі, чи здача в оренду х2/х3, інколи це комбо).
Тепер ви розумієте чому тема цієї гілки починаючи з 24.02.2022 настільки огидна?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 11:26
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
же влада відображення народу?
А мене значно дивує, що до західної влади доходить як до жирафа і вони запобіжники від любителів халяви встановлюють тільки постфактум.
Як уже в згаданих фудбанках не то, що не просять довідку про доходи, а навіть не ведуть облік того, хто скільки чого взяв...
Це просто різні світи. Німецьким чиновникам напевно ніколи до голови би не прийшло, що хтось попреться за 2000 км отримати 300 євро та повернутися.
От дивіться, чи хтось у Німеччині чи в США має проблему крадіжки лампочок з під'їзду? Чи комусь прийде до голови захищати ці лампочки сітками, фарбувати, ще щось? А між тим в деяких країнах ця проблема й досі актуальна.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 12:16
b3320413 написав: akurt написав:
Витрати на харчування родини з 5-ти осіб: 1 200 доларів на місяць
Странно, очень странно. Многие говорят о футбанках в США, с другой стороны жена имеет свободный график работы и может в любое время забрать бесплатную помощь.
Можно сослаться, что они не бедные маргиналы, но тогда зачем надрываться ради 2000 дол?
slonomag написав:
Их просто даже не пустят в урбанизацию
Кто не пустит? Платная охрана? Считали выше, что 500 евро в мес это не актив, а скорее конкретный такой пассив
Переоформление недвижимости в Испании сколько стоит под ключ, скажем того дома за 200К евро? Если я выставил дом за 200К евро, то сколько я получу на руки (куплен 3 года назад за 150К евро) и сколько заплатит покупатель? Оба без семей, у обоих единственное жилье в Испании. Можно +-, не обязательно точную цифру. Гербовый сбор + налоги + риелтор + реестратор + может еще что-то. Больше 1-2% будет?
Есть данные про количество окупасов, есть даные сколько официальные арендаторы, которым собственник ДОБРОВОЛЬНО И ЗАКОННО передал ключи и подписал договор и перестали платить. Это десятки и сотни тысяч. Это очень много. Легко проверить почитавши газеты с гугл-переводчиком.
Оф статистика: Spain closed 2022 with 16,726 squatting cases. В прошлом году было даже меньше, около 15к вроде. Не десятки и сотни тысяч точно. На фоне общего количества жилья это доли %.
По покупке/продаже, за продавана не скажу, вроде 20% от разницы покупки/продажи. Тоесть если продал в 0, то и налогов не будет. Ну или какие-то копейки. А если заработал, то будь добр заплатить как с любого другого заработка.
А для покупателя 5-12% от стоимости. В зависимости от региона (области). Везде разный %. У меня в Аликанте например максимальный 10%, а в Мадриде всего 4%.
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