|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:06
flyman написав:
ковідло надало можливість працювати віддалено і взяти паралельно ще надбавку до зепе,
а ще можна вкладати в нерухомість (під оренду теж), в бонди/стоки, крипту, блоги/влоги, створювати твори і заробляти на афторських правах, вести курси, бути ментором т.д. і т.п.
Щось твої дані невалідні - яка віддаленка якщо вже всі фаанг контори на гібриді? Які взяти паралельно надбавку до ЗП? Багато ти напросив? Які бонди, стоки, влоги, менторство, кріпта, нерухомість? Покажи приклад, скільки ти заробив реально з нерухомості чи бондів?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8861
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1327 раз.
- Подякували: 1730 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:07
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
же влада відображення народу?
А мене значно дивує, що до західної влади доходить як до жирафа і вони запобіжники від любителів халяви встановлюють тільки постфактум.
Як уже в згаданих фудбанках не то, що не просять довідку про доходи, а навіть не ведуть облік того, хто скільки чого взяв...
а як на мене це правильно. людина звертається по допомогу, особливо якщо за їжею - поки перевіриш все, вона з голоду помре
а як працюють запобіжники, деякі хитровани скоро дізнаються.
коли мій знайомий емігрував в Канаду, то каже спеціально звертали увагу всіх з постсовку - дивіться, у бізнесі дуже багато тримається на довірі. але якщо держава спіймає, що ви шахраюєте - від бізнесу не залишиться навіть попелу.
знаєте, чому в Техасі при грі в карти джентельменам вірять на слово? бо інколи хтось достає кольта й каже - а тепер покажи
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5929
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 574 раз.
- Подякували: 1392 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:23
Shaman написав: gonchik74 написав:
Ще раз напишу - є у мене в полі зору родина. Донька студентка, мама 40+, дідусь-бабуся, прабабуся. Всі отримують німецьку допомогу
. В Німеччині лише донька-студентка. До повноти картини - донька з мамою злітали по халявних квитках в Канаду забрати свої 2*3
.
Про родину нотаріусів з Дрогобича, що живуть в хаті у Рода Стюарта теж писав. І таких історій у мене багато. Переважно це все люди з західних областей. Те, що u4u стало втіленням споконвічної мрії западенців і ніякого відношення до прихистку людей, що реально постраждали від агресії не має, і так всім зрозуміло. І от виглядає це приблизно так - одна частина українців вмирає на полі бою, друга стає жертвою агресії, щоб третя здійснила плани щодо еміграції і організувала собі пасивний дохід ( пофіг, соціал це в Європі, чи здача в оренду х2/х3, інколи це комбо).
маю надію, що це виключення. такі халявні гроші гадаю до добра не доведуть.
але з іншого боку, чого ми дивуємся, що в нас влада така? може влада відображення народу? рухаємося далі...
там прям халявний лям кожному
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34787
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:25
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
же влада відображення народу?
А мене значно дивує, що до західної влади доходить як до жирафа і вони запобіжники від любителів халяви встановлюють тільки постфактум.
Як уже в згаданих фудбанках не то, що не просять довідку про доходи, а навіть не ведуть облік того, хто скільки чого взяв...
це не халява, а замануха, демо режим, потім, своє візьмуть, не переживайте так за партнерів, те що ви не бачите їй профіт, не означає що його нема, просто він може бути не вже, а стратегічно, років через 10, притому стабільно, а не нацарював і смахав
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34787
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:28
BIGor написав: flyman написав:
ковідло надало можливість працювати віддалено і взяти паралельно ще надбавку до зепе,
а ще можна вкладати в нерухомість (під оренду теж), в бонди/стоки, крипту, блоги/влоги, створювати твори і заробляти на афторських правах, вести курси, бути ментором т.д. і т.п.
Щось твої дані невалідні - яка віддаленка якщо вже всі фаанг контори на гібриді? Які взяти паралельно надбавку до ЗП? Багато ти напросив? Які бонди, стоки, влоги, менторство, кріпта, нерухомість? Покажи приклад, скільки ти заробив реально з нерухомості чи бондів?
дійсно, або фаанг, або безробітний інших опцій нема,
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34787
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|