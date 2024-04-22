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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:06
flyman написав:
ковідло надало можливість працювати віддалено і взяти паралельно ще надбавку до зепе,
а ще можна вкладати в нерухомість (під оренду теж), в бонди/стоки, крипту, блоги/влоги, створювати твори і заробляти на афторських правах, вести курси, бути ментором т.д. і т.п.
Щось твої дані невалідні - яка віддаленка якщо вже всі фаанг контори на гібриді? Які взяти паралельно надбавку до ЗП? Багато ти напросив? Які бонди, стоки, влоги, менторство, кріпта, нерухомість? Покажи приклад, скільки ти заробив реально з нерухомості чи бондів?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 13:07
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
же влада відображення народу?
А мене значно дивує, що до західної влади доходить як до жирафа і вони запобіжники від любителів халяви встановлюють тільки постфактум.
Як уже в згаданих фудбанках не то, що не просять довідку про доходи, а навіть не ведуть облік того, хто скільки чого взяв...
а як на мене це правильно. людина звертається по допомогу, особливо якщо за їжею - поки перевіриш все, вона з голоду помре
а як працюють запобіжники, деякі хитровани скоро дізнаються.
коли мій знайомий емігрував в Канаду, то каже спеціально звертали увагу всіх з постсовку - дивіться, у бізнесі дуже багато тримається на довірі. але якщо держава спіймає, що ви шахраюєте - від бізнесу не залишиться навіть попелу.
знаєте, чому в Техасі при грі в карти джентельменам вірять на слово? бо інколи хтось достає кольта й каже - а тепер покажи
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Додано: Пон 22 кві, 2024 13:23
Shaman написав: gonchik74 написав:
Ще раз напишу - є у мене в полі зору родина. Донька студентка, мама 40+, дідусь-бабуся, прабабуся. Всі отримують німецьку допомогу
. В Німеччині лише донька-студентка. До повноти картини - донька з мамою злітали по халявних квитках в Канаду забрати свої 2*3
.
Про родину нотаріусів з Дрогобича, що живуть в хаті у Рода Стюарта теж писав. І таких історій у мене багато. Переважно це все люди з західних областей. Те, що u4u стало втіленням споконвічної мрії западенців і ніякого відношення до прихистку людей, що реально постраждали від агресії не має, і так всім зрозуміло. І от виглядає це приблизно так - одна частина українців вмирає на полі бою, друга стає жертвою агресії, щоб третя здійснила плани щодо еміграції і організувала собі пасивний дохід ( пофіг, соціал це в Європі, чи здача в оренду х2/х3, інколи це комбо).
маю надію, що це виключення. такі халявні гроші гадаю до добра не доведуть.
але з іншого боку, чого ми дивуємся, що в нас влада така? може влада відображення народу? рухаємося далі...
там прям халявний лям кожному
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Додано: Пон 22 кві, 2024 13:25
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
же влада відображення народу?
А мене значно дивує, що до західної влади доходить як до жирафа і вони запобіжники від любителів халяви встановлюють тільки постфактум.
Як уже в згаданих фудбанках не то, що не просять довідку про доходи, а навіть не ведуть облік того, хто скільки чого взяв...
це не халява, а замануха, демо режим, потім, своє візьмуть, не переживайте так за партнерів, те що ви не бачите їй профіт, не означає що його нема, просто він може бути не вже, а стратегічно, років через 10, притому стабільно, а не нацарював і смахав
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Додано: Пон 22 кві, 2024 13:28
BIGor написав: flyman написав:
ковідло надало можливість працювати віддалено і взяти паралельно ще надбавку до зепе,
а ще можна вкладати в нерухомість (під оренду теж), в бонди/стоки, крипту, блоги/влоги, створювати твори і заробляти на афторських правах, вести курси, бути ментором т.д. і т.п.
Щось твої дані невалідні - яка віддаленка якщо вже всі фаанг контори на гібриді? Які взяти паралельно надбавку до ЗП? Багато ти напросив? Які бонди, стоки, влоги, менторство, кріпта, нерухомість? Покажи приклад, скільки ти заробив реально з нерухомості чи бондів?
дійсно, або фаанг, або безробітний інших опцій нема,
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Додано: Пон 22 кві, 2024 13:50
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
ковідло надало можливість працювати віддалено і взяти паралельно ще надбавку до зепе,
а ще можна вкладати в нерухомість (під оренду теж), в бонди/стоки, крипту, блоги/влоги, створювати твори і заробляти на афторських правах, вести курси, бути ментором т.д. і т.п.
Щось твої дані невалідні - яка віддаленка якщо вже всі фаанг контори на гібриді? Які взяти паралельно надбавку до ЗП? Багато ти напросив? Які бонди, стоки, влоги, менторство, кріпта, нерухомість? Покажи приклад, скільки ти заробив реально з нерухомості чи бондів?
дійсно, або фаанг, або безробітний інших опцій нема
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Додано: Пон 22 кві, 2024 14:44
airmax78 написав: gonchik74 написав:
Ще раз напишу - є у мене в полі зору родина. Донька студентка, мама 40+, дідусь-бабуся, прабабуся. Всі отримують німецьку допомогу. В Німеччині лише донька-студентка. До повноти картини - донька з мамою злітали по халявних квитках в Канаду забрати свої 2*3.
Про родину нотаріусів з Дрогобича, що живуть в хаті у Рода Стюарта теж писав. І таких історій у мене багато. Переважно це все люди з західних областей. Те, що u4u стало втіленням споконвічної мрії западенців і ніякого відношення до прихистку людей, що реально постраждали від агресії не має, і так всім зрозуміло. І от виглядає це приблизно так - одна частина українців вмирає на полі бою, друга стає жертвою агресії, щоб третя здійснила плани щодо еміграції і організувала собі пасивний дохід ( пофіг, соціал це в Європі, чи здача в оренду х2/х3, інколи це комбо).
Тепер ви розумієте чому тема цієї гілки починаючи з 24.02.2022 настільки огидна?
Ви там ще Іслам не прийняли? Бо логіка схожа - якщо бухати після заходу сонця, то не гріх, бо Алах не бачить
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Додано: Пон 22 кві, 2024 15:37
Denik написав: rjkz написав:
Я уж молчу, что налоги плачу с которых 14 млрд пойдет на вооружение ЗСУ.
Только не кичусь перед незнакомыми людьми, которых никогда в глаза не видел и не увижу.
Тебе-бы с психологом поговорить, пока не дошло дело до психотерапевта.
Я серьезно. Спроси у мамы совета.
Ми вже обговорювали, що 100 доларів з твоїх податків піде на озброєння!
Це ти пихато пишаєшся 100 доларами, вважаючи, що це - адекватна плата за захист тваго майна.
Розбирали минулі пакети допомоги. В цьому приблизно 40 млрд допомоги безпосередньо Україні. ВВП США 2024 - 28,78 млрд доларів. Тобто пакет складає 0,139% від ВВП.
Тобто якщо в rjkz 100к зп брудними 139 доларів податків він сплатив в допомогу.
Це не та цифра, яку слід згадувати у порівнянні з тим що військовослужбовці Сил Оборони ризикують життям та здоров'єм, а іноді його і віддають.
Немає в rjkz совісті. Є лише 100 доларів недобровільно сплачених податків.
Слушай, чувак, ты знаешь, ты радикально влияешь на мое мировоззрение.
Сколько из моих куе налогов идет на помощь Украине - я не знаю, но знаю что идет. Идет от каждого работающего украинца и не украинца.
А вот то, что не налогами, то действительно, ты прав - речь о сотнях долларов в месяц. Но в начале войны были тысячи, не много, но все-же тысячи. А потом я начитался Деника, понял, что "Омерика фсе и долару кирдык" и подумал - вот тут шаманы с дениками рассказывают как хорошо в Украине и как плохо в Омерике.
Наверное они правы. А мне надо в "предпенсионном" возрасте присматривать коробку из-под холодильника. Мост, под которой будет коробка, я уже присмотрел.
Вот наэкономлю еще и буду искать, тут драка среди бомжей за коробки.
Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся.
Так что, ты в очередной раз меня убедил. Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит. Все-же я эмигрировал, а не заробитчанствовать приехал.
Так что, узбагойся, скоро, я ничем не буду обязан.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 15:51
rjkz написав:
А вот то, что не налогами, то действительно, ты прав - речь о сотнях долларов в месяц.
Не про сотні, а про 10 (десять) доларів в місяць.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:21
rjkz написав:
Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся.
Ті, хто гуляв в київських ресторанах та ребернях вони воєнних податків з одного чеку сплатили більше аніж ти за рік. І реберня та ресторан не дає довідку про непридатність для тцк.
rjkz написав:
тем кто в нуерках и венах ухилялся.
Тут буде як в Ізраїлі - ті, хто ухилився від служби в армії тихо їдуть кудись по світу. Ніяких шансів в них досягти успіху в суспільстві в них немає.
rjkz написав:
Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит.
Цим все рано чи пізно і завершиться. Ухилянти не матимуть активів, які приносять гроші. Матимуть активи ті, хто готовий їх захищати.
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