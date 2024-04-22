Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Місцева влада Амстердаму заборонила (https://babel.ua/news/106321-v-amsterda ... m-turizmom) будувати нові готелі, аби спинити надмірний потік туристів. Тепер новий готель дозволять побудувати тільки тоді, коли якийсь закриється. Причому кількість спальних місць у новому готелі не можна збільшувати.
rjkz написав:Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся.
Ті, хто гуляв в київських ресторанах та ребернях вони воєнних податків з одного чеку сплатили більше аніж ти за рік. І реберня та ресторан не дає довідку про непридатність для тцк.
rjkz написав:тем кто в нуерках и венах ухилялся.
Тут буде як в Ізраїлі - ті, хто ухилився від служби в армії тихо їдуть кудись по світу. Ніяких шансів в них досягти успіху в суспільстві в них немає.
rjkz написав:Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит.
Цим все рано чи пізно і завершиться. Ухилянти не матимуть активів, які приносять гроші. Матимуть активи ті, хто готовий їх захищати.
Сильно сказано, ничего не возразишь. Ты все-ж к психологу сходи. Серьезно.
rjkz написав:Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся. Так что, ты в очередной раз меня убедил. Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит. Все-же я эмигрировал, а не заробитчанствовать приехал. Так что, узбагойся, скоро, я ничем не буду обязан.
Це не гілка, а прямо свято якесь. Зібралося панство, яке і вивчає (це позитив), і повчає повчає та повчає інші народи та світи, як їм жити. Я не буду повчати, сухі - як завжди - та реальні - як завжди факти. І тільки факти.
Розділ 1. Люди, які сидять в залізобетонних паралелепіпедах, дуже невдоволені тим, що десь на іншому боці Земної кулі, де вони ніколи в житті не були і не будуть, інші люди, з якими вони ніколи не будуть ніяк спілкуватися, - невдоволені тим, що десь там далеко інші люди собі будуть будинки не із залізобетону, а ОКРЕМІ на кожну родину будинки з натурального дерева.
Будують. В ці дні бачу своїми очима та мацаю. Ось каркас початку нового будівництва. Це будинок на 1 родину площею орієнтовно 200 кв. м. І стояти такий будинок буде 100 або більше років. Ваш будинок стоїть 100 або більше років? Точно? А якщо додати до цього знамените форумне "ЛЛЛ", то маємо таке: - рік побудови 1969 - площа 1917 кв. футів (орієнтовно 180 кв. м) та ціна в 425 000 доларів. - рік побудови 1885 (я не помилився: 1885) - площа 2 400 кв. ф (орієнтовно 220 кв. м) та ціною - 1 850 000 доларів. Я не помилився: 1 850 000 доларів. І це - не Вашингтон, не Нью Йорк. Правда, і місто не погане: на березі океану, Мексиканський залив... (дані взято з вуличних - у вікні оголошень реєлторів - про продаж будинків).
Не хочеться жити в дерев"якому/брусовому - хочеться жити в 9-ти поверховому панельному будинку - не питання. Тільки не повчайте інших, як ім жити. Вони ніколи не зрозуміють, як можна жити на 8-му поверсі в квартирі площею 39,6 кв. м та цілими днями писати на Фінасовому (!!!), а не базарному форумі, всілякі дурниці.
Маєте грошей більше та хочете жити по-панські? Так не питання: Вам в Конча-Заспу.
А інші люди на іншому боці земної кулі мають можливість поселитися в кам"яниці у лісі на березі озера. Цікаво, що озеро буде НЕ вкрадене сенатором Конгресу, а належати громаді і на березі будуть стояти - О!!!! Повний жах - без іржавих парканів - ось такі будиночки: Тут же що головне: НЕ КРАСТИ. ЗАРОБИТИ. СПЛАТИТИ ПОДАТКИ. Тобто виконати просте, але неймовірне та неможливе.
Розділ 2. Тут же один самий відомий консультант з фінансів та економіки, який обіцяв всю громаду навчити "Економіці по-простому", все повчає та повчає інших. А ми не будемо повчати, ми наведемо конкретні факти та цифри.
В США заїхали та заїжджають в ці дні сотні тисяч переселенців з України за Програмою U4U. Саме з такими я спілкуюсь та на їх прохання приймаю участь у купівлі будинка для себе, коханого. Що тут цікавого та які там цифри?
а) незвичним є початок: ви прибуваєте в місцевість, яку отримав під забудову Забудовник. Як правило, це у минулому великі поляни/галявини в лісі. Ці ділянки лісових полян порізані на ділянки землі площею від 6 до 16 соток. Такі ділянки є на відстані в 8-18-28 хвилин їзди від великих міст. Ви обираєте ділянку землі: кожна з них вже має ціну. Від 2 500 доларів за всю ділянку (!) до 10 000 доларів за всю ділянку (!). Ціни різні в залежності від площі ділянки та її розташуванні: менша ціна за 6 соток та такого розташування, що виходять на межу з двома сусідами. Трохи дорожчі такі, в яких з типу буде тил іншого сусіда. Найдорожчі - з "шикарним" розташуванням: з тилу немає сусіда, є ліс із білочками та зайцями. Окремо таке ділянку ви НЕ можете купити.
б) Забудовник пропонує на цій ділянці побудувати будинок "під ключ" за власним проєктом. Таких проєктів пропонують на вибір не так багато: скажімо 3. Кожен будинок буде побудовано за визначений термін - скажімо, в 6 місяців та буде ПОВНІСТЮ готовим під заселення. Кожен проєкт має базову ціну. Наприклад, з того, що я дивився та мацав руками, це було і 238 000 доларів, і 290 000 доларів. Орієнтир площі 150-240 кв. м.
в) Під час укладання контакту можна замовити додатки/апгрейди. Наприклад: - замінити килимове покриття в частині площі на ламінат - доплата 5 000 доларів. - зробити додатковий санвузол на другому поверсі - доплата 4 000. - встановити електричну сиситему підйом брами гаража на 2 авто - доплата 550 доларів. - замінити всі фасади меблів кухні (пропонується 3 варіанти та 2 кольорові гами) - доплата 1750 доларів. - зробити альтанку, яка буде розташована з тильного боку будинка... Ну і так далі... Опцій багато - орієнтовно 75. На будь-який смак. Опції навіть дозволяють змінити конфігурацію фасаду будинка - додати навіть колони... Таких додатків можна набрати - на свій смак - орієнтовно на 30 000 та більше доларів. Тоді Забудовник надає знижку на не менше ніж 25 000 доларів. Фактично повністю готовий будинок під ключ з прибудинковою територією (газон) може коштувати 300 000...310 000 доларів США. Це буде щось таке:
г) Те, в що не можуть ніяк повірити наші люди: НІХТО НЕ КУПУЄ БУДИНОК для себе, коханого, за готівку. Тільки в кредит. Стандарт - на 30 років. Тут саме цікаве: гроші.
Забудовник почне щось робити, якщо буде підписано контракт та сплачено завдаток в 15 000 доларів.
Термін будівництва - 6 місяців. Через 6 місяців треба внести down payment - A down payment is a percentage of your home's purchase price that you pay up front when you close your home loan.
Ця сума стандартно складає 20% від ціни будинка - орієнтовно 60 000 доларів. Після цього ви майже стаєте власником будинку та можете вселятися. Але після виконання процедури за словом, яке вище є підкресленим: закриття угоди: це нотаріус, адвокат, оформлення Права власності, підсумок грошей (з врахуванням завдатку) і таке інше. Серед іншого узгодження витрати на догляд за будинком: покос газонів та догляд за стінами. Така плата може складати в залежності (ОСББ) від інфраструктури і 50 доларів на місяць, і 150 доларів на місяць. Далі справа банку - перераховувати Забудовнику всі гроші (наприклад 300 000-60 000=240 000 доларів). Ваша справа: працювати з банком та сплачувати йому гроші ЩОМІСЯЦЯ.
Тут багато нюансів. Про них - пізніше.
Орієнтир виплати на місяць: 1850 доларів. Багато це чи мало? Я вище - в дописах на підставі конкретних даних, які закидав лайном, яке накидував на вентилятор один супер-спеціаліст, який за один день минулої неділі наблизився до рекорду пустопорожніх сміттєвих дописів кількістю 19 (!) - так ось, наводив я вчора ат позавчора дані про реальний заробіток наших НОВАЧКІВ (!): це може бути 20 доларів за годину і це може 25 доларів на годину. Таким чином, 1850 доларів на місяць - це може бути заробіток орієнтовно за 1850/20=92,5 години роботи на місяць однієї людини, або приблизно 2 тижня одна людина працює на забезпечення існування власного житла...
Ну ось так. Я, як людина, яку викривили на брехні, зараз теж збрешу: в США зараз 10-00 ранку (в Києві 17-00) і я через годину вирушаю на північ штату Північна Кароліна в гори Апалачі - на подорож до водоспадів та каньйонів. Брехати так брехати!
rjkz написав:А вот то, что не налогами, то действительно, ты прав - речь о сотнях долларов в месяц.
Не про сотні, а про 10 (десять) доларів в місяць.
О! Уже не сотни, а 10 долларов. Может не 10 долларов, а 10 центов? Ты уж как-то определись. Мухлюешь как наперсточник на вокзале.
Не беріть в голову, це якийсь бот зелених, можливо навіть рашкінський "користний ідіот". Можливо йому навіть менше 18 рочків. Ну кому дійде в голову вихвалятись тут на форумі Еміграція, заробітчанство, що він ліквідував Вагнера, особисто визволив Херсон і особисто сам перепрошив HIMARS збільшивши дальність польоту? Це при тому, що тут цей кадр пише 24/7.
rjkz написав:Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся. Так что, ты в очередной раз меня убедил. Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит. Все-же я эмигрировал, а не заробитчанствовать приехал. Так что, узбагойся, скоро, я ничем не буду обязан.
Це не гілка, а прямо свято якесь. Зібралося панство, яке і вивчає (це позитив), і повчає повчає та повчає інші народи та світи, як їм жити. Я не буду повчати, сухі - як завжди - та реальні - як завжди факти. І тільки факти.
Розділ 1. Люди, які сидять в залізобетонних паралелепіпедах, дуже невдоволені тим, що десь на іншому боці Земної кулі, де вони ніколи в житті не були і не будуть, інші люди, з якими вони ніколи не будуть ніяк спілкуватися, - невдоволені тим, що десь там далеко інші люди собі будуть будинки не із залізобетону, а ОКРЕМІ на кожну родину будинки з натурального дерева.
Будують. В ці дні бачу своїми очима та мацаю. Ось каркас початку нового будівництва. Це будинок на 1 родину площею орієнтовно 200 кв. м. І стояти такий будинок буде 100 або більше років. Ваш будинок стоїть 100 або більше років? Точно? А якщо додати до цього знамените форумне "ЛЛЛ", то маємо таке: - рік побудови 1969 - площа 1917 кв. футів (орієнтовно 180 кв. м) та ціна в 425 000 доларів. - рік побудови 1885 (я не помилився: 1885) - площа 2 400 кв. ф (орієнтовно 220 кв. м) та ціною - 1 850 000 доларів. Я не помилився: 1 850 000 доларів. І це - не Вашингтон, не Нью Йорк. Правда, і місто не погане: на березі океану, Мексиканський залив... (дані взято з вуличних - у вікні оголошень реєлторів - про продаж будинків).
Не хочеться жити в дерев"якому/брусовому - хочеться жити в 9-ти поверховому панельному будинку - не питання. Тільки не повчайте інших, як ім жити. Вони ніколи не зрозуміють, як можна жити на 8-му поверсі в квартирі площею 39,6 кв. м та цілими днями писати на Фінасовому (!!!), а не базарному форумі, всілякі дурниці.
Маєте грошей більше та хочете жити по-панські? Так не питання: Вам в Конча-Заспу.
А інші люди на іншому боці земної кулі мають можливість поселитися в кам"яниці у лісі на березі озера. Цікаво, що озеро буде НЕ вкрадене сенатором Конгресу, а належати громаді і на березі будуть стояти - О!!!! Повний жах - без іржавих парканів - ось такі будиночки: Тут же що головне: НЕ КРАСТИ. ЗАРОБИТИ. СПЛАТИТИ ПОДАТКИ. Тобто виконати просте, але неймовірне та неможливе.
Розділ 2. Тут же один самий відомий консультант з фінансів та економіки, який обіцяв всю громаду навчити "Економіці по-простому", все повчає та повчає інших. А ми не будемо повчати, ми наведемо конкретні факти та цифри.
В США заїхали та заїжджають в ці дні сотні тисяч переселенців з України за Програмою U4U. Саме з такими я спілкуюсь та на їх прохання приймаю участь у купівлі будинка для себе, коханого. Що тут цікавого та які там цифри?
а) незвичним є початок: ви прибуваєте в місцевість, яку отримав під забудову Забудовник. Як правило, це у минулому великі поляни/галявини в лісі. Ці ділянки лісових полян порізані на ділянки землі площею від 6 до 16 соток. Такі ділянки є на відстані в 8-18-28 хвилин їзди від великих міст. Ви обираєте ділянку землі: кожна з них вже має ціну. Від 2 500 доларів за всю ділянку (!) до 10 000 доларів за всю ділянку (!). Ціни різні в залежності від площі ділянки та її розташуванні: менша ціна за 6 соток та такого розташування, що виходять на межу з двома сусідами. Трохи дорожчі такі, в яких з типу буде тил іншого сусіда. Найдорожчі - з "шикарним" розташуванням: з тилу немає сусіда, є ліс із білочками та зайцями. Окремо таке ділянку ви НЕ можете купити.
б) Забудовник пропонує на цій ділянці побудувати будинок "під ключ" за власним проєктом. Таких проєктів пропонують на вибір не так багато: скажімо 3. Кожен будинок буде побудовано за визначений термін - скажімо, в 6 місяців та буде ПОВНІСТЮ готовим під заселення. Кожен проєкт має базову ціну. Наприклад, з того, що я дивився та мацав руками, це було і 238 000 доларів, і 290 000 доларів. Орієнтир площі 150-240 кв. м.
в) Під час укладання контакту можна замовити додатки/апгрейди. Наприклад: - замінити килимове покриття в частині площі на ламінат - доплата 5 000 доларів. - зробити додатковий санвузол на другому поверсі - доплата 4 000. - встановити електричну сиситему підйом брами гаража на 2 авто - доплата 550 доларів. - замінити всі фасади меблів кухні (пропонується 3 варіанти та 2 кольорові гами) - доплата 1750 доларів. - зробити альтанку, яка буде розташована з тильного боку будинка... Ну і так далі... Опцій багато - орієнтовно 75. На будь-який смак. Опції навіть дозволяють змінити конфігурацію фасаду будинка - додати навіть колони... Таких додатків можна набрати - на свій смак - орієнтовно на 30 000 та більше доларів. Тоді Забудовник надає знижку на не менше ніж 25 000 доларів. Фактично повністю готовий будинок під ключ з прибудинковою територією (газон) може коштувати 300 000...310 000 доларів США. Це буде щось таке:
г) Те, в що не можуть ніяк повірити наші люди: НІХТО НЕ КУПУЄ БУДИНОК для себе, коханого, за готівку. Тільки в кредит. Стандарт - на 30 років. Тут саме цікаве: гроші.
Забудовник почне щось робити, якщо буде підписано контракт та сплачено завдаток в 15 000 доларів.
Термін будівництва - 6 місяців. Через 6 місяців треба внести down payment - A down payment is a percentage of your home's purchase price that you pay up front when you close your home loan.
Ця сума стандартно складає 20% від ціни будинка - орієнтовно 60 000 доларів. Після цього ви майже стаєте власником будинку та можете вселятися. Але після виконання процедури за словом, яке вище є підкресленим: закриття угоди: це нотаріус, адвокат, оформлення Права власності, підсумок грошей (з врахуванням завдатку) і таке інше. Серед іншого узгодження витрати на догляд за будинком: покос газонів та догляд за стінами. Така плата може складати в залежності (ОСББ) від інфраструктури і 50 доларів на місяць, і 150 доларів на місяць. Далі справа банку - перераховувати Забудовнику всі гроші (наприклад 300 000-60 000=240 000 доларів). Ваша справа: працювати з банком та сплачувати йому гроші ЩОМІСЯЦЯ.
Тут багато нюансів. Про них - пізніше.
Орієнтир виплати на місяць: 1850 доларів. Багато це чи мало? Я вище - в дописах на підставі конкретних даних, які закидав лайном, яке накидував на вентилятор один супер-спеціаліст, який за один день минулої неділі наблизився до рекорду пустопорожніх сміттєвих дописів кількістю 19 (!) - так ось, наводив я вчора ат позавчора дані про реальний заробіток наших НОВАЧКІВ (!): це може бути 20 доларів за годину і це може 25 доларів на годину. Таким чином, 1850 доларів на місяць - це може бути заробіток орієнтовно за 1850/20=92,5 години роботи на місяць однієї людини, або приблизно 2 тижня одна людина працює на забезпечення існування власного житла...
Ну ось так. Я, як людина, яку викривили на брехні, зараз теж збрешу: в США зараз 10-00 ранку (в Києві 17-00) і я через годину вирушаю на північ штату Північна Кароліна в гори Апалачі - на подорож до водоспадів та каньйонів. Брехати так брехати!
rjkz написав:Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся.
Ті, хто гуляв в київських ресторанах та ребернях вони воєнних податків з одного чеку сплатили більше аніж ти за рік. І реберня та ресторан не дає довідку про непридатність для тцк.
rjkz написав:тем кто в нуерках и венах ухилялся.
Тут буде як в Ізраїлі - ті, хто ухилився від служби в армії тихо їдуть кудись по світу. Ніяких шансів в них досягти успіху в суспільстві в них немає.
rjkz написав:Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит.
Цим все рано чи пізно і завершиться. Ухилянти не матимуть активів, які приносять гроші. Матимуть активи ті, хто готовий їх захищати.
Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни.