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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2070207120722073>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:41

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  Denik написав:Не про сотні, а про 10 (десять) доларів в місяць.


О! Уже не сотни, а 10 долларов.
Может не 10 долларов, а 10 центов?
Ты уж как-то определись. Мухлюешь как наперсточник на вокзале.

Не беріть в голову, це якийсь бот зелених, можливо навіть рашкінський "користний ідіот". Можливо йому навіть менше 18 рочків. Ну кому дійде в голову вихвалятись тут на форумі Еміграція, заробітчанство, що він ліквідував Вагнера, особисто визволив Херсон і особисто сам перепрошив HIMARS збільшивши дальність польоту? Це при тому, що тут цей кадр пише 24/7. :D


Я верю в математику.
В вероятность.
Вероятность того, что он пишет правду - 2% и я не хотел-бы оскорблять УБД
Вероятность того что он неполовозрелый школьник - 90%.
Все остальное - 8%
Вероятность того, что у него назревает расстройство психики - 100%
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:43

  vitaliiangel написав:
Місцева влада Амстердаму заборонила (https://babel.ua/news/106321-v-amsterda ... m-turizmom) будувати нові готелі, аби спинити надмірний потік туристів. Тепер новий готель дозволять побудувати тільки тоді, коли якийсь закриється. Причому кількість спальних місць у новому готелі не можна збільшувати.
нам бы их проблемы

туристи приїзжають бо багато готелів: віз попереду кобили.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни.

Зараз всі 18-25 пройдуть через оновлену срочку.
Про уїпанів "я тебе туди не посилав" - так війна ще не скінчилася. І після гарячої фази буде або якась АТО ще років на 5, або постійна операцій, не виключено, що навіть на територіях орків.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:46

  airmax78 написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся.

Ті, хто гуляв в київських ресторанах та ребернях вони воєнних податків з одного чеку сплатили більше аніж ти за рік. І реберня та ресторан не дає довідку про непридатність для тцк.
  rjkz написав:тем кто в нуерках и венах ухилялся.

Тут буде як в Ізраїлі - ті, хто ухилився від служби в армії тихо їдуть кудись по світу. Ніяких шансів в них досягти успіху в суспільстві в них немає.
  rjkz написав:Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит.

Цим все рано чи пізно і завершиться. Ухилянти не матимуть активів, які приносять гроші. Матимуть активи ті, хто готовий їх захищати.

Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни.


Максим, если ты не успеешь вернуться до окончания войны и хотя-бы в последний день одеть пиксель и доехать хоть 50 км до линии фронта, то лучше уже и не возвращайся.
Я серьезно.
Зато потом сможешь всем рассказывать как воевал. ТОлько не говори что в обороне Вены.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:46

  airmax78 написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся.

Ті, хто гуляв в київських ресторанах та ребернях вони воєнних податків з одного чеку сплатили більше аніж ти за рік. І реберня та ресторан не дає довідку про непридатність для тцк.
  rjkz написав:тем кто в нуерках и венах ухилялся.

Тут буде як в Ізраїлі - ті, хто ухилився від служби в армії тихо їдуть кудись по світу. Ніяких шансів в них досягти успіху в суспільстві в них немає.
  rjkz написав:Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит.

Цим все рано чи пізно і завершиться. Ухилянти не матимуть активів, які приносять гроші. Матимуть активи ті, хто готовий їх захищати.

Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни.

стокгольмський віденський синдром:
аірмакс волає бути ще 10 років віденьским в"язнем
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:Зараз всі 18-25 пройдуть через оновлену срочку.

До речі, от є можливість виїхати 5 студентам в Італію (на 6 місяців). І туди вже подали заявки 1 дівчина і 46 хлопців, минулого року було 2 дівчат...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 22 кві, 2024 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:47

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
Місцева влада Амстердаму заборонила (https://babel.ua/news/106321-v-amsterda ... m-turizmom) будувати нові готелі, аби спинити надмірний потік туристів. Тепер новий готель дозволять побудувати тільки тоді, коли якийсь закриється. Причому кількість спальних місць у новому готелі не можна збільшувати.
нам бы их проблемы

туристи приїзжають бо багато готелів: віз попереду кобили.

Знайомий їздив нещодавна в Амстердам і каже що там якихось більш-менш нормальних готелів дешевше 300 ойро за ніч тупо немає. Змушений був зупинитись в невеликому містечку під Амстердамом... за 200 ойро на добу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:51

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:Зараз всі 18-25 пройдуть через оновлену срочку.

До речі, от є можливість виїхати 5 студентам в Італію (на 6 місяців). І туди вже подали заявки 1 дівчина і 46 хлопців, минулого року було 2 дівчат...


В НЙ М18-60 приезжают и приезжают.
У меня в локации уже Мову чутно частиш ниж язык и лангуаге.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:54

  rjkz написав:Зато потом сможешь всем рассказывать как воевал. ТОлько не говори что в обороне Вены.

Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:55

  flyman написав:
  airmax78 написав:Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни.

стокгольмський віденський синдром:
аірмакс волає бути ще 10 років віденьским в"язнем

Кожен бачить тільки те що його хвилює. Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить.
airmax78
 
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