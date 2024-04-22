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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2070207120722073> Додано: Пон 22 кві, 2024 17:41 BIGor написав: rjkz написав: Denik написав: Не про сотні, а про 10 (десять) доларів в місяць. Не про сотні, а про 10 (десять) доларів в місяць.



О! Уже не сотни, а 10 долларов.

Может не 10 долларов, а 10 центов?

Ты уж как-то определись. Мухлюешь как наперсточник на вокзале. О! Уже не сотни, а 10 долларов.Может не 10 долларов, а 10 центов?Ты уж как-то определись. Мухлюешь как наперсточник на вокзале.

Не беріть в голову, це якийсь бот зелених, можливо навіть рашкінський "користний ідіот". Можливо йому навіть менше 18 рочків. Ну кому дійде в голову вихвалятись тут на форумі Еміграція, заробітчанство, що він ліквідував Вагнера, особисто визволив Херсон і особисто сам перепрошив HIMARS збільшивши дальність польоту? Це при тому, що тут цей кадр пише 24/7. Не беріть в голову, це якийсь бот зелених, можливо навіть рашкінський "користний ідіот". Можливо йому навіть менше 18 рочків. Ну кому дійде в голову вихвалятись тут на форумі, що він ліквідував Вагнера, особисто визволив Херсон і особисто сам перепрошив HIMARS збільшивши дальність польоту? Це при тому, що тут цей кадр пише 24/7.



Я верю в математику.

В вероятность.

Вероятность того, что он пишет правду - 2% и я не хотел-бы оскорблять УБД

Вероятность того что он неполовозрелый школьник - 90%.

Все остальное - 8%

Вероятность того, что у него назревает расстройство психики - 100% Я верю в математику.В вероятность.Вероятность того, что он пишет правду - 2% и я не хотел-бы оскорблять УБДВероятность того что он неполовозрелый школьник - 90%.Все остальное - 8%Вероятность того, что у него назревает расстройство психики - 100% rjkz

Повідомлень: 16527 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8326 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 17:43 vitaliiangel написав: https://babel.ua/news/106321-v-amsterda ... m-turizmom ) будувати нові готелі, аби спинити надмірний потік туристів. Тепер новий готель дозволять побудувати тільки тоді, коли якийсь закриється. Причому кількість спальних місць у новому готелі не можна збільшувати.

Місцева влада Амстердаму заборонила () будувати нові готелі, аби спинити надмірний потік туристів. Тепер новий готель дозволять побудувати тільки тоді, коли якийсь закриється. Причому кількість спальних місць у новому готелі не можна збільшувати. нам бы их проблемы нам бы их проблемы

туристи приїзжають бо багато готелів: віз попереду кобили. туристи приїзжають бо багато готелів: віз попереду кобили. flyman

Повідомлень: 34795 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 17:44 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни. Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни.

Зараз всі 18-25 пройдуть через оновлену срочку.

Про уїпанів "я тебе туди не посилав" - так війна ще не скінчилася. І після гарячої фази буде або якась АТО ще років на 5, або постійна операцій, не виключено, що навіть на територіях орків. Зараз всі 18-25 пройдуть через оновлену срочку.Про уїпанів "я тебе туди не посилав" - так війна ще не скінчилася. І після гарячої фази буде або якась АТО ще років на 5, або постійна операцій, не виключено, що навіть на територіях орків. Denik Повідомлень: 3107 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 17:46 airmax78 написав: Denik написав: rjkz написав: Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся. Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся.

Ті, хто гуляв в київських ресторанах та ребернях вони воєнних податків з одного чеку сплатили більше аніж ти за рік. І реберня та ресторан не дає довідку про непридатність для тцк.

rjkz написав: тем кто в нуерках и венах ухилялся. тем кто в нуерках и венах ухилялся.

Тут буде як в Ізраїлі - ті, хто ухилився від служби в армії тихо їдуть кудись по світу. Ніяких шансів в них досягти успіху в суспільстві в них немає.

rjkz написав: Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит. Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит.

Цим все рано чи пізно і завершиться. Ухилянти не матимуть активів, які приносять гроші. Матимуть активи ті, хто готовий їх захищати. Ті, хто гуляв в київських ресторанах та ребернях вони воєнних податків з одного чеку сплатили більше аніж ти за рік. І реберня та ресторан не дає довідку про непридатність для тцк.Тут буде як в Ізраїлі - ті, хто ухилився від служби в армії тихо їдуть кудись по світу. Ніяких шансів в них досягти успіху в суспільстві в них немає.Цим все рано чи пізно і завершиться. Ухилянти не матимуть активів, які приносять гроші. Матимуть активи ті, хто готовий їх захищати.

Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни. Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни.



Максим, если ты не успеешь вернуться до окончания войны и хотя-бы в последний день одеть пиксель и доехать хоть 50 км до линии фронта, то лучше уже и не возвращайся.

Я серьезно.

Зато потом сможешь всем рассказывать как воевал. ТОлько не говори что в обороне Вены. Максим, если ты не успеешь вернуться до окончания войны и хотя-бы в последний день одеть пиксель и доехать хоть 50 км до линии фронта, то лучше уже и не возвращайся.Я серьезно.Зато потом сможешь всем рассказывать как воевал. ТОлько не говори что в обороне Вены. rjkz

Повідомлень: 16527 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8326 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 17:46 airmax78 написав: Denik написав: rjkz написав: Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся. Если без шуток, то я понимаю, что у людей в Украине нервы ни к черту. И, скорей всего, будет невозможно сосушествовать вместе тем, кто воевал, кто в киевских ресторанах и ребернях гулял и тем кто в нуерках и венах ухилялся.

Ті, хто гуляв в київських ресторанах та ребернях вони воєнних податків з одного чеку сплатили більше аніж ти за рік. І реберня та ресторан не дає довідку про непридатність для тцк.

rjkz написав: тем кто в нуерках и венах ухилялся. тем кто в нуерках и венах ухилялся.

Тут буде як в Ізраїлі - ті, хто ухилився від служби в армії тихо їдуть кудись по світу. Ніяких шансів в них досягти успіху в суспільстві в них немає.

rjkz написав: Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит. Продам я свое майно, чтобы ты его не защищал, может на коробку побольше денег хватит.

Цим все рано чи пізно і завершиться. Ухилянти не матимуть активів, які приносять гроші. Матимуть активи ті, хто готовий їх захищати. Ті, хто гуляв в київських ресторанах та ребернях вони воєнних податків з одного чеку сплатили більше аніж ти за рік. І реберня та ресторан не дає довідку про непридатність для тцк.Тут буде як в Ізраїлі - ті, хто ухилився від служби в армії тихо їдуть кудись по світу. Ніяких шансів в них досягти успіху в суспільстві в них немає.Цим все рано чи пізно і завершиться. Ухилянти не матимуть активів, які приносять гроші. Матимуть активи ті, хто готовий їх захищати.

Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни. Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни.

стокгольмський віденський синдром:

аірмакс волає бути ще 10 років віденьским в"язнем віденський синдром:аірмакс волає бути ще 10 років віденьским в"язнем flyman

Повідомлень: 34795 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 17:47 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: Зараз всі 18-25 пройдуть через оновлену срочку. Зараз всі 18-25 пройдуть через оновлену срочку.

До речі, от є можливість виїхати 5 студентам в Італію (на 6 місяців). І туди вже подали заявки 1 дівчина і 46 хлопців, минулого року було 2 дівчат... До речі, от є можливість виїхати 5 студентам в Італію (на 6 місяців). І туди вже подали заявки 1 дівчина і 46 хлопців, минулого року було 2 дівчат... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 22 кві, 2024 17:48, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2930 З нами з: 29.07.22 Подякував: 528 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 17:47 flyman написав: vitaliiangel написав: https://babel.ua/news/106321-v-amsterda ... m-turizmom ) будувати нові готелі, аби спинити надмірний потік туристів. Тепер новий готель дозволять побудувати тільки тоді, коли якийсь закриється. Причому кількість спальних місць у новому готелі не можна збільшувати.

Місцева влада Амстердаму заборонила () будувати нові готелі, аби спинити надмірний потік туристів. Тепер новий готель дозволять побудувати тільки тоді, коли якийсь закриється. Причому кількість спальних місць у новому готелі не можна збільшувати. нам бы их проблемы нам бы их проблемы

туристи приїзжають бо багато готелів: віз попереду кобили. туристи приїзжають бо багато готелів: віз попереду кобили.

Знайомий їздив нещодавна в Амстердам і каже що там якихось більш-менш нормальних готелів дешевше 300 ойро за ніч тупо немає. Змушений був зупинитись в невеликому містечку під Амстердамом... за 200 ойро на добу. Знайомий їздив нещодавна в Амстердам і каже що там якихось більш-менш нормальних готелів дешевше 300 ойро за ніч тупо немає. Змушений був зупинитись в невеликому містечку під Амстердамом... за 200 ойро на добу. airmax78 Повідомлень: 42894 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 17:51 Дюрі-бачі написав: Denik написав: Зараз всі 18-25 пройдуть через оновлену срочку. Зараз всі 18-25 пройдуть через оновлену срочку.

До речі, от є можливість виїхати 5 студентам в Італію (на 6 місяців). І туди вже подали заявки 1 дівчина і 46 хлопців, минулого року було 2 дівчат... До речі, от є можливість виїхати 5 студентам в Італію (на 6 місяців). І туди вже подали заявки 1 дівчина і 46 хлопців, минулого року було 2 дівчат...



В НЙ М18-60 приезжают и приезжают.

У меня в локации уже Мову чутно частиш ниж язык и лангуаге. В НЙ М18-60 приезжают и приезжают.У меня в локации уже Мову чутно частиш ниж язык и лангуаге. rjkz

Повідомлень: 16527 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8326 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 17:54 rjkz написав: Зато потом сможешь всем рассказывать как воевал. ТОлько не говори что в обороне Вены. Зато потом сможешь всем рассказывать как воевал. ТОлько не говори что в обороне Вены.

Denik Повідомлень: 3107 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 кві, 2024 17:55 flyman написав: airmax78 написав: Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни. Це буде справедливо. Але це станеться тільки якщо війна затягнеться хоча б років ще на 10. Щоб в суспільстві накопичилась критична маса тих, хто захищав країну зі зброєю в руках. Інакше вони все одно залишатимуться в меншості і сильно впливати на порядок денний в країні не зможуть. Вже бачимо уїпанів "я тебе туди не посилав". І це під час коли війна у самому розпалі. Як це можливо - в голові не вкладається. Але якщо це ВЖЕ є, то можна собі уявити що буде після війни.

стокгольмський віденський синдром:

аірмакс волає бути ще 10 років віденьским в"язнем віденський синдром:аірмакс волає бути ще 10 років віденьским в"язнем

Кожен бачить тільки те що його хвилює. Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить. Кожен бачить тільки те що його хвилює. Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить. airmax78 Повідомлень: 42894 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2070207120722073> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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