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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:00
airmax78 написав:
Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить.
Бджоли проти меду? В кращому випадку (для України) перестануть платити допомогу і давати халявне житло, щоб чоловіки йшли на роботу, або повертались
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Додано: Пон 22 кві, 2024 18:06
Дюрі-бачі написав: airmax78 написав:
Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить.
Бджоли проти меду? В кращому випадку (для України) перестануть платити допомогу і давати халявне житло, щоб чоловіки йшли на роботу, або повертались
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