RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2070207120722073
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить.
Бджоли проти меду? В кращому випадку (для України) перестануть платити допомогу і давати халявне житло, щоб чоловіки йшли на роботу, або повертались
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2930
З нами з: 29.07.22
Подякував: 528 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:06

  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить.
Бджоли проти меду? В кращому випадку (для України) перестануть платити допомогу і давати халявне житло, щоб чоловіки йшли на роботу, або повертались

Подивитесь
airmax78
 
Повідомлень: 42894
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5286 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2070207120722073
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5324)
22.04.2024 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.