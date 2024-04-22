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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2070207120722073
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить.
Бджоли проти меду? В кращому випадку (для України) перестануть платити допомогу і давати халявне житло, щоб чоловіки йшли на роботу, або повертались
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:06

  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить.
Бджоли проти меду? В кращому випадку (для України) перестануть платити допомогу і давати халявне житло, щоб чоловіки йшли на роботу, або повертались

Подивитесь
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:13

  akurt написав:Це не гілка, а прямо свято якесь.
Зібралося панство, яке і вивчає (це позитив), і повчає повчає та повчає інші народи та світи, як їм жити.
Я не буду повчати, сухі - як завжди - та реальні - як завжди факти. І тільки факти.

сміятися можна вже тут. якщо прибрати з ваших побрехеньок всі ці казкові оберти, то виявиться що змісту - нуль :) .
А інші люди на іншому боці земної кулі мають можливість поселитися в кам"яниці у лісі на березі озера.
Цікаво, що озеро буде НЕ вкрадене сенатором Конгресу, а належати громаді і на березі будуть стояти - О!!!! Повний жах - без іржавих парканів - ось такі будиночки:
...
Тут же що головне: НЕ КРАСТИ. ЗАРОБИТИ. СПЛАТИТИ ПОДАТКИ.

а знаєш, чому там так? бо таких, як akurt й близько не пускають. який розповідає НЕ КРАСТИ та СПЛАТИТИ ПОДАТКИ вже після того, як втік з України з "заробленим". коли колотив гроші в Україні, про це не згадував :D
Саме з такими я спілкуюсь та на їх прохання приймаю участь у купівлі будинка для себе, коханого.
Що тут цікавого та які там цифри?

єдине, що буде у тих, хто з вами спілкується - це той коміс, які вони заплатять. а з питання чому все не так. як описували - будете шукати відповіді в Туреччині. не факт, що знайдете :lol:
Орієнтир виплати на місяць: 1850 доларів.
Багато це чи мало?
Я вище - в дописах на підставі конкретних даних, які закидав лайном, яке накидував на вентилятор один супер-спеціаліст, який за один день минулої неділі наблизився до рекорду пустопорожніх сміттєвих дописів кількістю 19 (!) - так ось, наводив я вчора ат позавчора дані про реальний заробіток наших НОВАЧКІВ (!): це може бути 20 доларів за годину і це може 25 доларів на годину.
Таким чином, 1850 доларів на місяць - це може бути заробіток орієнтовно за 1850/20=92,5 години роботи на місяць однієї людини, або приблизно 2 тижня одна людина працює на забезпечення існування власного житла...

а ось тут уважно слідкуйте за руками. по-перше, коли людина ділить банківській платіж на зп з ПОДАТКАМИ - вона все так рахує, не шукайте логіки. й більшість розрахунків зроблені також "якісно". не вміє людина в економіку, тому й нервується 8)

й ще факт, про який не пише. по контексту це Північна Кароліна? за мірками США - такий собі Зажопинськ. тому ціни на нерухомість відносно невеликі. але зп нижчі, ніж у тому ж НЙ. майте на увазі
Ну ось так. Я, як людина, яку викривили на брехні, зараз теж збрешу: в США зараз 10-00 ранку (в Києві 17-00) і я через годину вирушаю на північ штату Північна Кароліна в гори Апалачі - на подорож до водоспадів та каньйонів.
Брехати так брехати!

кінцівка щира, від душі. пишіть далі. :D
пригоди Мюнхгаузена в Північній Каролині to be continued
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:56

  airmax78 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Я думаю що чоловікам 18-60 перебування за кордоном на 2025-2026 рік ніхто не подовжить.
Бджоли проти меду? В кращому випадку (для України) перестануть платити допомогу і давати халявне житло, щоб чоловіки йшли на роботу, або повертались

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  #<1 ... 2070207120722073
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